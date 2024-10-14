دبي، الإمارات العربية المتحدة، تنطلق غداً (15 أكتوبر 2024) قمة "سوبربريدج 2024" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) و"سوبربريدج كاونسل" في فندق ون آند أونلي ون زعبيل، دبي، تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل". وتجمع القمة التي تنعقد بالتزامن مع معرض "جيتكس جلوبال" نخبة من رواد القطاعات الاقتصادية والمبتكرين والمتحدثين الملهمين لتسليط الضوء على أحدث التطورات الحاصلة في مختلف الصناعات والتي سترسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي.

وستمثل القمة، التي تستضيف 70 متحدثاً بارزاً وتستمر لمدة يومين، منصةً تفاعلية مميزة لاستعراض العديد من المواضيع التي من شأنها التأثير إيجاباً على "الجيل المقبل" من القوى التي ستقود اقتصادات العالم والتشجيع على مزيد من الابتكار فيها. وستركز مواضيع نسخة هذا العام من القمة على أربعة محاور رئيسية يتوقع أن يكون لها المساهمة الأكبر في صياغة شكل الاقتصاد العالمي في المستقبل، وهي "القوة الاقتصادية" و"التكنولوجيا والتحول الصناعي" و"القيادة والمساواة بين البشر" و"الثروة والاستثمار". وتتضمن قائمة الشركاء الرئيسيين للقمة كل من غرف دبي، وTrip.com وLaix Inc وNICE و MVGX و Metacomp.

وتعد القمة بمثابة بيئة محفزة للتأثيرات الاقتصادية الإيجابية، فعلى سبيل المثال، أقدمت مجموعة Trip.com - الراعي الرئيسي لنسخة العام الماضي من القمة – على افتتاح مكتبها في دبي بعد انتهاء تلك النسخة وأطلقت عدداً من مبادرات السفر التوسعية الهامة. وعقدت الشركة أيضاً عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع بعض الجهات السياحية في المنطقة بما فيها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وقطر للسياحة، والهيئة السعودية للسياحة (في عام 2024)، وهي الآن الراعي الرئيسي للقمة للسنة الثانية على التوالي، لتؤكد من جديد على قدرة هذا الحدث على تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التطور التكنولوجي والمساهمة بالتالي في إلهام الجيل المقبل من قادة الاقتصاد.

وستسلط القمة الضوء على النقلة الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في تحولها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد رائد مدفوع بالابتكار، إذ يعود الفضل الكبير في ذلك إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي حفزت الاستثمارات التجارية بين الدول ودعمت الإنجازات التكنولوجية المتقدمة فيها. وفي وقتٍ عمدت فيه دول المنطقة إلى تنويع اقتصادها، تتجه الأنظار أيضاً إلى منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" (ASEAN) التي يتوقع الخبراء لها أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2030.

وضمن فعاليات وجلسات القمة، سيستعرض الخبراء الموارد الوفيرة والإجراءات المتقدمة التي تم اتخاذها فيما يخص الحوكمة، ضمن منطقة الشرق الأوسط، التي ساهمت معاً في تحقيق النمو فيها. وسيناقشون أيضاً التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والحاجة إلى تضافر الجهود للدفع باتجاه الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة.

وفيما يخص القطاع المالي، سيستشرف المختصون المشاركون مستقبل الصيرفة الرقمية الذي تعيد المؤسسات التي تتبنى التغيرات الابتكارية المتسارعة تشكيله. وستجري نقاشات معمقة حول التنامي الكبير للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والذي يفسح الطريق أمام تطوير تكنولوجيا Web 3.0، بالإضافة إلى التطرق إلى السبل الكفيلة بتجاوز المعوقات التنظيمية لضمان تحقيق نمو شامل.

ويشهد الواقع المالي تحولاً ملحوظاً نحو الاقتصاد الأخضر، مع وجود توقعات تشير إلى وصول حجم الاستثمارات في العملات المشفرة المدعومة بالأصول المتجددة إلى رقم مهول قدره 11 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2050. ومن المتوقع أيضاً أن تعيد تقنية "بلوك تشين" تعريف مفهوم الوساطة المالية من خلال التركيز على أهمية تسهيل إمكانية الحصول على رأس المال لمواكبة التغيرات المتسارعة. وستناقش القمة هذه الاتجاهات المهمة التي ستبين بوضوح بأن المستقبل القائم على الابتكار والاستدامة والعمل التشاركي سيكون عاملاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط العالمي والجنوب العالمي.

ويجسد انعقاد القمة تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل" التزامها الراسخ بتعزيز التنمية، إذا يشير مصطلح "الابتكار" إلى سعيها الدؤوب نحو إيجاد حلول عملية فاعلة للتحديات العالمية السائدة، بينما يشير مصطلح "الجيل المقبل" إلى العناصر متعددة الأبعاد المتمثلة في القوة الاقتصادية العالمية والتكنولوجيا والقيادة والاستثمار.

وستشكل القمة ملتقى هاماً لاحتضان النقاشات حول مستقبل المالية والابتكار والاستدامة، وستوفر أفكاراً وتصورات قيمة من شأنها توجيه المبادرات الاستراتيجية في العديد من القطاعات. وسيحظى الزوار بفرصة اكتساب الكثير من المعلومات والرؤى حول آخر التطورات والاتجاهات في المجالات الاقتصادية المختلفة التي من المتوقع أن تحدث تغييراً جذرياً في الصناعات والاقتصادات على امتداد أنحاء العالم.

نبذة عن قمة "سوبر بريدج"

تعدّ القمة منصة رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار لدى الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، حيث تجمع تحت مظلتها مختلف القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على الأسواق والفرص الواسعة التي يقدمها الشرق العالمي والجنوب العالمي، وتحرص على دعم المبادرات والأنشطة الهادفة وتعزيز دورها عالمياً. كما يوفرّ الحدث منصة مميزة تتيح لقادة الأعمال والسياسة والمستثمرين تبادل الرؤى والمعلومات وبحث فرص التعاون الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة وعلوم الحياة والنقل والتجارة والزراعة وغيرها، وتجمع أبرز القادة العالميين من الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين ونيجيريا ومصر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

نبذة عن "سوبر بريدج كاونسل"

يعدّ "سوبر بريدج كاونسل" مؤسسة عالمية غير سياسية ومفتوحة ومتعددة الثقافات، تتألف من مجموعة من أبرز رواد الأعمال وقادة المجتمع والثقافة من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحفيز وربط القادة الفاعلين وذوي الأفكار والمبادرات الطموحة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ومن مختلف الصناعات والثقافات بهدف بحث الفرص المهمشة والتي لم يتم استغلالها بعد. ويعمل "سوبر بريدج كاونسل"، بالتعاون مع رواد الأعمال والشركات والهيئات التنظيمية والمؤسسات، لتعزيز الشراكات المنتجة والهادفة وتحفيز تبادل المعرفة والتفكير الإبداعي ودعم التعاون في كافة التخصصات والمشاريع ودفع النمو والازدهار من خلال تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة.

وتأسس "سوبر بريدج كاونسل" بالتعاون بين فانيسا شو وشين تيجاراتي، إلى جانب مجموعة من أبرز القادة من خلفيات وثقافات متنوعة. وتمثّل السيدة فانيسا شو المجلس في قمة "سوبر بريدج".

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