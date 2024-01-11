الشارقة: أعلنت مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في إمارة الشارقة، عن مشاركتها في معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024». ومن المقرر أن يُقام المعرض، الذي يعدّ من أبرز الفعاليات السنوية في القطاع العقاري بالمنطقة، في الفترة من 17 وحتى 20 يناير الجاري، في مركز إكسبو - الشارقة.

وقالت مجموعة ألِف: "يسعدنا المشاركة مرة أخرى في معرض إيكرس لهذا العام. نحن نهدف إلى عرض مشاريعنا الرائدة والتزامنا بالاستدامة والابتكار من خلال مشروعيّ حيّان والممشى - الشارقة، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين والمطورين والزوار المحليين".

وتعرض ألِف، مشروع "حيّان"، الذي يعدّ أحد مشاريعها السكنية الجديدة المستوحاة من الطبيعة، ويضم مجموعة رائعة من منازل التاون هاوس والفلل التي جرى تطويرها في قلب "الشارقة الأخضر"، بما يتيح للمالكين العيش في مساحات ذات رفاهية غير تقليدية.

كما تعرض مشروع "الممشى"، الذي يعتبر الوجهة المثالية في المنطقة للمعيشة الفاخرة، ويشمل العديد من المباني السكنية المتكاملة، وسط المساحات الخضراء الواسعة، وتواكب تصاميم المشروع مقومات الحياة العصرية ومتعة التسوق والترفيه، في بيئة راقية تقدم نمط حياة صحي من خلال توفير ممرات صديقة للمشاة، خالية من المركبات.

وتتناسب مشاريع ألِف مع تطلعات مختلف الفئات، وتلبي احتياجات شريحة واسعة من الجمهور، على شتى الأصعدة السكنية والترفيهية والرياضية والتسويقية، كما تقدم وجهة جديدة للمواطنين والمقيمين والزائرين، تسهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية، وقطاعَي الضيافة والتجزئة في إمارة الشارقة.

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