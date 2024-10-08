الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للمشاركة في أسبوع جايتكس للتقنية 2024، الذي سيقام من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد واحداً من أكبر وأهم الأحداث التقنية على مستوى العالم بالتركيز على التكنولوجيا التي تجمع بين الخيال والابتكار. ويركز المجمع هذا العام على عرض بيئته المتقدمة في مجال التكنولوجيا والابتكار، مع تسليط الضوء على دوره الرائد في دعم استثمارات الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول التقنية المستقبلية.

وسوف يعمل المجمع على عرض أحدث الابتكارات التقنية في منصته الخاصة في المعرض، بما في ذلك التعاون مع جهات عالمية متعددة في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول المستدامة. كما سيتم الإعلان عن اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم جديدة خلال المعرض، تساهم في تعزيز بيئة الأعمال للمستثمرين في مجالات متعددة كالتنقل الذكي، والبنية التحتية الرقمية، والمدن الذكية وغيرها من القطاعات التقنية الابتكارية التي يعمل المجمع عليها في استراتيجيته الجديدة.

هذا وسوف تضم منصة المجمع عدد من الشركات التقنية التي تتخذ من المجمع مقراً لأعمالها وابتكاراتها، لتقوم باستعراض اعمالها تحت مظلة المجمع الذي يعمل على استقطاب وتطوير الشركات العاملة بتقنيات المستقبل، بهدف الترويج للمجمع ورؤيته المرتكزة على نقل وتوطين المعرفة بكافة تفاصيلها وتطبيقاتها التقنية المستقبلية من خلال خلق بيئة سباقة وداعمة للتجارب والأبحاث في مجال التقنيات المستقبلية، عبر اجراء التجارب العديدة لتطوير بعض تقنيات المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها للإسهام في تسهيل حياة البشرية.

ويعد جايتكس 2024 منصة مثالية لمجمع الشارقة للابتكار، حيث سيشهد الحدث هذا العام مشاركة واسعة من الشركات العالمية ورواد التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض 150,000 زائر، مع وجود أكثر من 5000 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم.

ومن جهته صرح حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، قائلاً: "نحن فخورون بمشاركة مجمع الشارقة للابتكار في هذا الحدث العالمي المهم. هدفنا في المجمع هو تقديم الدعم المستدام للأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة بتكثيف الجهود لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات التكنولوجية الجديدة والبحث عن كل جديد سعيا منا بأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمي لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير، مما يعزز من مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا."

ندعو جميع المشاركين والزوار لاستكشاف منصة مجمع الشارقة للابتكار خلال المعرض، والاطلاع على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي نقدمها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والشراكات التي سيتم الإعلان عنها، والتي ستفتح آفاقاً جديدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وقال المحمودي ان جايتكس يعد منصة مثالية للتعرف على أحدث التقنيات المستقبلية ولتبادل الآراء والأفكار، والاطلاع على تجارب الآخرين، وتعريف المشاركين والزوار بالمجمع وأهدافه واستراتيجياته، اذ يسعى المجمع جاهدا لاستقطاب شركات عالمية رائدة في مختلف أنواع التقنية للعمل في المجمع عبر حزمة من التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين"، لتمكينهم من التكيف والمنافسة، والقدرة على اختراق الأسواق العالمية، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه المجمع، في دعم الخطط الاستراتيجية لإمارة الشارقة، الرامية نحو جعلها نقطة جذب رئيسة وبوابة عالمية للمستثمرين العاملين في قطاع التكنولوجيا والابتكار سواء افرادا ام شركات، عبر حزمة من المحفزات الاستثمارية وتقديم التسهيلات عبر خطط وسياسات استقطاب وضعت لجذب هذا النوع من الاستثمارات العالمية المباشر، اذ يعمل المجمع على توفير مرافق متكاملة لخلق بيئة تدعم البحث والتجارب العملية، كما يوفر حوافز كبيرة للمستثمرين.

هذا ويستقطب المجمع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية العاملة في مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة وفي مجالات مختلفة كالنقل والبناء والطباعة الثلاثية والزراعة والطاقة وغيرها من تقنيات المياه والاستدامة وغيرها

كما يقدم للمستثمرين فرص استثمارية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستثمارية، اذ يوفر المجمع العديد من التسهيلات، من خلال التشريعات المتطورة، التي تسهم في سرعة ترخيص الشركات وإنجاز معاملاتها المختلفة.، بالإضافة لاستكشاف الفرص المتميزة للاستثمار والتعاون مع مؤسسات وشركات من مختلف ارجاء العالم.

زورونا في القاعة: Concourse 2، الجناح: CC2-28 .

-انتهى-

#بياناتحكومية