تستضيف شنغهاي أحد سباقات بطولة الفورمولا إي للمرة الأولى في مايو 2024، في حين تعود المنافسات إلى حيدر أباد بعد ظهورها الأول الناجح هذا العام، بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات اليوم

ستكون بطولة الفورمولا إي بطولة العالم الوحيدة لرياضة السيارات التي ستقام في الدول الثلاثة الأكثر سكاناً في الأرض العام المقبل - الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية - إلى جانب السباق الأول في طوكيو.

يتضمن الموسم العاشر من بطولة الفورمولا إي العودة إلى الصين حيث أقيم السباق الأول على الإطلاق في بكين في سبتمبر 2014

المملكة المتحدة، لندن: أعلنت الفورمولا إي اليوم عن تنظيم سباقات في الصين والهند خلال موسم العام المقبل، الذي سيكون الموسم العاشر لأول رياضة سيارات كهربائية في العالم، ما يجعلها رياضة السيارات الوحيدة التي تستضيف أحداثاً خلال عام 2024 في أكبر ثلاث دول في العالم من حيث عدد السكان، ألا وهي: الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية*.

وقد تم تأكيد شنغهاي وحيدر أباد كمدينتين مستضيفتين للسباقات خلال الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، وذلك بعد الموافقة في اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات اليوم.

ويقام سباق الفورمولا إي لأول مرة في شنغهاي في حلبة شنغهاي الدولية التي تستضيف سباقين يومي السبت 25 مايو والأحد 26 مايو 2024. وكانت بكين قد استضافت أول سباق فورمولا إي على الإطلاق يوم 13 سبتمبر 2014. مع استضافة سانيا وهونج كونج أيضاً ما مجموعه سبعة سباقات في الصين حتى الآن، أقيم آخرها في مارس 2019.

وتستضيف حيدر أباد سباق الفورمولا إي مرة أخرى يوم السبت 10 فبراير 2024 بدعم من حكومة تيلانجانا والوزير كاي. تي. راما راو، وذلك تبعاً للسباق الأول الذي شهد حضور عدد كامل من المتفرجين وقدره 31,000 متفرج في شهر فبراير من هذا العام. وقد ساهم هذا الحدث بدعم وصل إلى قرابة 84 مليون دولار أمريكي لاقتصاد حيدر أباد**.

ودخلت الفورمولا إي التاريخ في جدول سباقات الموسم العاشر، مع تأكيد استضافة طوكيو لسباق يوم السبت 30 مارس، وهي المرة الأولى التي يقام فيها سباق بطولة العالم لرياضة السيارات في الشوارع في قلب العاصمة اليابانية الشهيرة.

كما تم الإعلام عن تحديثات أخرى ضمن البطولة في موسمها العاشر، حيث لن يقام السباق في جاكرتا يوم السبت 8 يونيو بعد الإعلان عن فترة الحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية خلال معظم شهر يونيو. وهذا من شأنه أن يؤثر على الخدمات اللوجستية لتنظيم السباق في شوارع العاصمة في تلك الفترة. وسينظر المسؤولين في الفورمولا إي وجاكرتا في إقامة في موعد بديل.

أما الأمر الثاني، فيتمثل بتغيير محتمل لمكان إقامة الجولتين السابعة والثامنة في إيطاليا. ويأتي ذلك بعد مراجعة أجراها خبراء في الفورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الموسم التاسع في روما، حيث وصلت سيارة الجيل الثالث GEN3 الجديدة الأسرع والأقوى إلى حدود الحلبة ذات المنعطفات الضيقة والحادة في المنطقة التجارية في روما. وتنظر الفورمولا إي في أماكن بديلة، ومن ضمنها الحلبات الدائمة، للحفاظ على حدث في السوق الإيطالية الرئيسية.

ومن المتوقع الإعلان عن المستجدات حول موقع استضافة السباق في إيطاليا قبل نهاية العام.

وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة في الفورمولا إي:"لا شك أن تقويم الموسم العاشر في هذه البطولة هو الأكثر جاذبية حتى الآن بالنسبة للسائقين والفرق والمشجعين والمشاهدين حول العالم. سيقام سباق الفورمولا إي في شنغهاي للمرة الأولى ويشرفنا العودة إلى الهند بفضل دعم حكومة تيلانجانا والوزير كاي. تي. راما راو. إن الجمع بين حلبات الشوارع، التي تمثل جوهر سباقات الفورمولا إي، ومسارات السباق القائمة سيسمح للسائقين بدفع قدرات سيارة الجيل الثالث GEN3 بقوة أكبر بعد الموسم الأول الذي فاق كل التوقعات بعدد كبير من التجاوزات في معظم السباقات مع الانتظار إلى الأسبوع الأخيرة من البطولة لتحديد حامل اللقب.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لشركة الفورمولا إي:"تتصدر الفورمولا إي رياضة السيارات العالمية في الموسم المقبل باعتبارها بطولة العالم الوحيدة التي تتضمن سباقات في أكبر ثلاثة أسواق، هي الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب أول ظهور لنا في شوارع طوكيو وتنظيم السباقات في الأسواق العالمية الكبرى الأخرى مثل البرازيل وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، فقد أصبح لدينا جدول سباقات قادر على استقطاب مليارات الأشخاص في المستقبل لمتابعة المنافسات المشوقة والمثيرة بين السيارات الكهربائية".

وقال ماريك نواريسكي، مدير قسم رياضة الحلبات في الاتحاد الدولي للسيارات:"يستعد موسم بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي لموسم 2024 لاستضافة مجموعة من السباقات الرائعة على الحلبات التي ساهمت في إبراز المزايا التي تتمتع بها سيارات الجيل الثالث GEN3. وبالإضافة إلى عودة سباق حيدر أباد، فستعود بطولة الفورمولا إي إلى الصين، وستشهد البطولة أيضاً سباقاً جديداً كلياً في طوكيو. إن الحضور المتزايد للبطولة في آسيا يعد تطوراً إيجابياً للغاية، وسيعود بالفائدة على المشجعين والمصنعين على حد سواء".

روزنامة الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي 2024

السباق الجولة Location التاريخ 1 1 مكسيكو سيتي، المكسيك 13 يناير 2024 2 2 و3 الدرعية، المملكة العربية السعودية 26 و27 يناير 2024 3 4 حيدر أباد، الهند 10 فبراير 2024 4 5 ساو باولو، البرازيل 16 مارس 2024 5 6 طوكيو، اليابان 30 مارس 2024 6 7 و8 إيطاليا، ستحدد لاحقا 13 و14 أبريل 2024 7 9 موناكو، إمارة موناكو 27 أبريل 2024 8 10 و11 برلين، ألمانيا 11 و12 مايو 2024 9 12 و13 شنغهاي، الصين 25 و26 مايو 2024 10 14 بورتلاند، الولايات المتحدة 29 يونيو 2024 11 15 و16 لندن، المملكة المتحدة 20 و21 يوليو 2024

ينطلق الموسم العاشر من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في مكسيكو سيتي يوم السبت 13 يناير 2024. تقام 16 جولة في 11 مدينة،

على أن تختتم سباقات الموسم في لندن خلال عطلة الأسبوع يومي السبت 20 يوليو والأحد 21 يوليو.

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