المحرق، البحرين : يستعد مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، لاستضافة أكثر من 2,500 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران، في النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024" الذي يقام في مملكة البحرين للمرة الأولى، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024، وبحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات. حيث سيجمع الحدث قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر فرصة استراتيجية لعرض المقومات السياحية التي تزخر بها مملكة البحرين لنخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع الطيران العالمي.

وستشهد النسخة التاسعة والعشرون من "روتس وورلد 2024" حضور مديري شبكات التشغيل والقائمين بأعمال رؤساء الشركات من 230 من كبريات شركات الطيران العالمية الذين سيشاركون في أكثر من 10,000 اجتماع مجدول مع ممثلي المطارات والوجهات السياحية، بهدف تطوير استراتيجيات توسيع شبكة الرحلات الجوية وتأسيس شراكات جديدة. ومن المتوقع أن يتواجد في هذا الحدث ممثلون عن شركات طيران بارزة مثل طيران الإمارات، الخطوط الجوية القطرية، طيران الرياض، دلتا إيرلاينز، الخطوط الجوية الصينية الشرقية، مجموعة لوفتهانزا، طيران كندا، والمجموعة الدولية للطيران، الخطوط الجوية التركية، الخطوط الجوية اليابانية، الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الصينية وغيرها.

ويأتي اختيار البحرين كمستضيف لمؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024" نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، مما يوفر، إلى جانب بنيتها التحتية الحديثة والمتطورة في قطاع الطيران، فرصاً فريدة للربط الجوي بالأسواق العالمية الرئيسية، ويجعلها وجهة جذابة لكل من شركات الطيران والمسافرين. وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الربط الجوي، وضعت حكومة مملكة البحرين أهدافًا طموحة لربط مملكة البحرين بمائة وجهة جوية جديدة بحلول عام 2025. ومما لا شك فيه أن هذا التوسع في الربط الجوي سيسهم في ترسيخ مكانة البحرين كوجهة جاذبة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وسيسهم في استقطاب الفرص الاستثمارية والسياحية في المملكة، معولة على موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.

وتتميز مملكة البحرين ببنية تحتية متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية وتوفر بيئة أعمال استراتيجية ملائمة لنمو وتطور الأعمال التجارية العالمية. يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين ازدهاراً مشهوداً. إذ تهدف المملكة لترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي رائد في مجال الخدمات اللوجستية من خلال دمج التقنيات الرقمية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية في القطاع، وذلك لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين مستوى شفافيتها بالإضافة إلى تمكين الشركات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات. ويشكل هذا الالتزام بمواصلة تنمية قطاع الخدمات اللوجستية محوراً هاماً ضمن ما تهدف إليه البحرين بأن تصبح واحدة من أفضل 20 وجهة عالمية للخدمات اللوجستية بحلول عام 2030 في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح أن استضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024" تمثل فرصة فريدة لاستقبال قادة قطاع الطيران العالمي في مملكة البحرين واطلاعهم على روح الضيافة البحرينية الأصيلة وما تتميز به مملكتنا من مقومات للربط الجوي. وأكد أن هذا الحدث يتماشى مع رؤية مملكة البحرين لترسيخ موقعها كمركزٍ عالمي لقطاعي الطيران والسياحة، وتسخير موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي لتحقيق هذا الهدف. كما أضاف أن هذا استضافة هذا الحدث يتوافق مع استراتيجية البحرين الخمسية لربط مملكة البحرين بمائة وجهة جوية بحلول عام 2025.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا المؤتمر يشكل منصة مهمة لقادة القطاع للتواصل والتعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل الطيران العالمي، حيث يحظى من خلاله المشاركون بفرصة هامة للمساهمة في مناقشات عالية المستوى وتبادل الأفكار حول أحدث التوجهات في القطاع واستكشاف شراكات جديدة تسهم في تعزيز النمو والابتكار، مشيراً إلى أن وجود هذا العدد الكبير من صناع القرار يخلق بيئة خصبة للتعاون واستكشاف فرص جديدة في السوق العالمية للطيران.

ويتم استضافة المؤتمر من قبل مطار البحرين الدولي بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طيران الخليج كناقل رسمي للمؤتمر. كما يحظى المؤتمر برعاية كريمة من عدد من الشركاء البارزين، بما في ذلك فندق الخليج، الذي سيرعى أمسية التواصل الاجتماعي التي ستقام في مسرح البحرين الوطني في 7 أكتوبر 2024، كما سيتولى تقديم خدمات الضيافة بشكلٍ حصري، وستشاركه في رعاية هذه الفعالية (السوق الحرة – البحرين).

تأتي استضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024" في إطار استراتيجية مملكة البحرين الطموحة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في القطاع السياحي. ومن المتوقع أن يسهم استضافة المؤتمر في جذب الاستثمارات وترسيخ دور البحرين الريادي كمركز عالمي مؤثر في صناعة الطيران.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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