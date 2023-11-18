المنامة: أعلن اليوم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن إبرام شراكة مع شركة الزعبي وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون، شركة محاماة واستشارات قانونية رائدة، لتكون شريكا للمنتدى بنسخته الثانية والتي من المزمع تنظيمها بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ تحت عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ" لدعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتعتبر هذه الشراكة التعاون الأول مع شركة الزعبي وشركاه وتعكس التزام الشركة في دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز من الاستدامة والجهود المناخية على مستوى المنطقة. وتعد شركة الزعبي وشركاه من اعرق شركات المحاماة والاستشارات القانونية وتملك مكاتب في كل من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة والعديد من العملاء على مستوى المنطقة. وتحرص الشركة حاليا على زيادة ممارساتها البيئية والتي ساعدت بنوك عالمية كبرى على التحول الى حفظ الدفاتر والسجلات الكترونيا دون استخدام الورق، بما ساهم في حفاظها على البيئة مع مواصلة الامتثال للقانون المحلي. كما ساعدت الشركة صندوق مناخ دولي كبير في توفير التمويل اللازم لعدة بنوك إقليمية ومراجعة اتفاقيات القروض بالعملات المحلية للبنوك المتلقية لإقراض مقترضين مؤهلين لشراء معدات طاقة متجددة.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال السيد قيس حاتم الزعبي رئيس مجلس إدارة شركة الزعبي وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون: "يسرنا إطلاق هذه الشراكة مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة والتي تنسجم مع إدراكنا بالحاجة الملحة للجهود المناخية وحرصنا على دعم عملائنا في اتخاذهم خطوات مهمة تجاه مقابلة الأهداف المناخية لحكوماتهم. من خلال الاستفادة من خبراتنا، نعمل عن كثب مع شركائنا لمساعدتهم في مواكبة ظروف الأعمال المتغيرة وما يترتب عليها من إفصاحات او التزامات تنظيمية ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتغير المناخ. ونتطلع قدماً لمناقشة هذه الموضوعات المهمة في المنتدى المرتقب في يناير 2024".

من جانبها، أضافت السيد ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى بالقول: "نحن سعداء بالترحيب بشركة الزعبي وشركاه للمنتدى. هنالك تحديات متزايدة تواجه الشركات في سعيها لتبني والتأقلم مع معايير قانونية وشروط امتثال جديدة. ونتطلع قدماً لمشاركة مرئيات من خبراء رياديين من شركة الزعبي وشركاه في المنتدى، مع تسليط الضوء على المتغيرات في الأنظمة والتشريعات ومدى تأثيرها على القطاع الخاص. ويعد هذا التعاون ضروري في رحلة التحول الى الحياد الكربوني الصفري، خاصة في قطاعات مثل القانون وتوجه مجتمع الاعمال الى تبني المزيد من الممارسات المستدامة".

يذكر ان منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تأسس كمنصة متخصصة لدعم المبادرات والالتزامات الإقليمية للحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على زيادة الوعي والتثقيف للقطاع الخاص الى جانب تسهيل إقامة الشراكات بين الشركات والحكومات لتحقيق اهداف الحياد الكربوني الصفري إقليميا.

ويحظى المنتدى بدعم مجموعة من الشركاء الملتزمين بالعمل المناخي، وتضم قائمة الشركاء الرئيسيين في المنتدى – ABC بنك و شركة إنفراكورب ، و شركاء المنتدى شركة ايه بي ام تيرمينالز البحرين وصندوق العمل تمكين والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إضافة الى الشركاء الإعلاميين BFT و OGN.

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