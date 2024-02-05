الشارقة: اختتمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس الأحد مشاركتها بنجاح في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شِراع) تحت شعار "معًا، نرسم المستقبل" وبحضور 200 متحدث و500 زائر، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يومي 3 و4 فبراير الحالي.

ركيزة لاستدامة النمو الاقتصادي

وفي هذا الجانب، قالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة:" جاءت مشاركة الدائرة في هذا الحدث الشبابي الملهم من إيمانها الراسخ بأن ريادة الأعمال باتت ركيزة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي وأداة فاعلة للوصول إلى تنمية شاملة تستند إلى الابتكار والأفكار المتجددة، وبما يمكنها من مواكبة متطلبات العصر والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل صناعة تغيير حقيقي في مسار الاقتصاد ليصبح أكثر اقترابًا من مصالح المجتمعات وتطلعاتها".

خدمات مصممة لرواد الأعمال

وأوضحت هدى الياسي أن الدائرة قطعت خطوات نوعية في تطوير خدماتها لتصبح أكثر ملاءمة وتمكينًا للمشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، وجعلها قادرة على المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي والمشاركة في ترجمة التوجهات والغايات الاقتصادية للدولة ولإمارة الشارقة، لافتةً إلى أن الدائرة تواصل دعمها لجهود مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في تطوير وتمكين الشباب في إطلاق مشاريعهم الناشئة وتنمية بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

تعزيز مشتريات المشاريع الشبابية

من جانبه، أشار راشد محمد السويدي، مدير إدارة المشتريات والعقود بدائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الدائرة من خلال منصتها المشاركة في المهرجان حرصت على التعريف بمنظومة خدماتها الرامية إلى دعم ريادة الأعمال في إمارة الشارقة وإنجاح المشاريع الشبابية فيها، وصولًا إلى إلهام الجيل الحالي والقادم من صنّاع التغيير المحليين والعالميين وتوفير الأدوات المالية الفاعلة لرواد الأعمال للانطلاق بأعمالهم لآفاق جديدة محليًا وعالميًا، موضحًا بأن الدائرة تعمل جاهدة ومنذ سنوات طويلة في وضع وتطبيق آليات عملية لدعم هذه المشاريع، واستحداث التشريعات والقوانين الخاصة بالمشتريات بهدف ضمان حقوق المستثمرين من رواد الأعمال المعتمدين في حكومة الشارقة.

منصات فاعلة

وحول المزايا والتسهيلات الخاصة التي تقدمها الدائرة لرواد الأعمال، يمكن لأصحاب المشاريع الريادية الاستفادة من منصة بوابة الموردين المعتمد من حكومة الشارقة، ويتم منح الأولوية للموردين من رواد للمشتريات المحلية، كما تم تصميم منصة رُواد الرقمية لتمكين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" من متابعة الموردين المسجلين والمشاريع الوطنية المنضمة إلى عضوية المؤسسة.

وتقوم الدائرة بتوفير منصات وتقارير لدعم رواد الأعمال الناجحين والطامحين وأصحاب الرؤى المبتكرة، وإتاحة فرصة أمامهم للتعرّف على التكنولوجيا المتطورة والرؤى الاستثمارية ورأس المال والتوجهات الحالية والمستقبلية لريادة الأعمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي.

مبادرات داعمة على الطريق

وتستهدف دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال الفترة المقبلة تمكين رواد الأعمال من عرض مبادراتهم ومشاريعهم في صفحة تسجيل الموردين والمنصات المعتمدة في الدائرة، كما أن الدائرة تدرس إمكانية الاستفادة من المنصات المتاحة في النظام المالي الحكومي "تكامل" لإضافة إعلانات لأصحاب المشاريع الوطنية والتي تخدم إمارة الشارقة والجهات الحكومية بشكل إيجابي، فضلًا عن عقد سلسلة ورش داخلية موجهة لرواد الأعمال للتعريف بآلية التسجيل في حكومة الشارقة ومتابعة الدفعات المالية الخاصة بهم، ومن المستهدف أيضًا استحداث بطاقة رقمية بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، وستكون مخصصة لأصحاب المشاريع الوطنية وموردي مؤسسة "رُوّاد" بهدف تسهيل متابعة معاملاتهم الحكومية في إمارة الشارقة.

#بياناتحكومية

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