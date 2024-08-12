عجمان: تواصل دائرة المالية في عجمان أنشطتها المجتمعية التي أطلقتها بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ضمن مشاركتها في برنامج "صيفنا سعادة 2024" بهدف نشر المعارف ودعم الموهوبين من الشباب وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز سعادتهم وجودة الحياة في الإمارة.

وتضم مشاركة الدائرة 6 برامج تفاعلية وشيِّقة تستهدف أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتغطي مجموعة متنوعة من المهارات المالية والتقنية التي تسعى الدائرة إلى تنميتها لديهم؛ كما تهدف هذه الورش إلى اكتشاف المواهب، وتشجيع الإبداع والممارسات المالية السليمة التي تساهم في تأمين الاستقرار المالي لأفراد المجتمع، وتنعكس إيجاباً على جودة حياتهم.

وتشهد الورش إقبالاً لافتاً وتفاعلاً مميّزاً من المشاركين بمختلف أعمارهم، فقد استقطبت ورشة "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المستقبل" التي نظّمتها الدائرة بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري، 33 مشاركاً استكشفوا عبرها مفهوم الذكاء الاصطناعي، واستخداماته في المجال العملي ضمن مختلف القطاعات، وخاضوا تجربة ممتعة في اقتراح أفكار مبتكرة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مشاريع عملية. إضافةً إلى ذلك، قدمت الورشة للمشاركين لمحة عن أهداف رؤية الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وخططها المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية للابتكار في هذا المجال.

وفي إطار التوعية المالية، كانت ورشة "التخطيط المالي" التي قدّمتها الدائرة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في الأول من الشهر الجاري قد وفّرت لـ21 مشتركاً معلومات قيّمة حول أساسيات المنتجات البنكية وكيفية استخدامها، وطرق الاحتيال وآليات عملها وسُبل الحماية من الوقوع ضحيتها؛ كما تناولت التوعية المالية حول طرق الادّخار والاستثمارات، وآليات تحسين الوضع المالي عبر التخطيط ووضع الميزانيات الشخصية، علاوةً على تقديم لمحة شاملة عن التقارير المالية.

وفي الإطار نفسه، أتاحت الدائرة بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي فرصةً مميزةً أمام17 مشاركاً من الشباب واليافعين لاكتساب مهارات قيادية في المجال المالي عبر ورشة "القائد المالي" التي نظّمتها من 30 إلى 31 يوليو الماضي. وخلال جلستين تفاعليتين، قدّمت هذه الورشة محاضرات نظرية وأنشطة ومشاريع عملية تَزوّد عبرها المشاركين بمفاهيم التخطيط المالي وكيفية رسم خارطة طريق تمكنّهم من الادخار والمشاركة في الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز مهاراتهم في قيادة الفريق.

كما صقل 21 منتسباً إلى ورشة "صناعة المحتوى" مهاراتهم في الترويج الإلكتروني وتعلّموا فنون صناعة محتوى تسويقي وجذاب على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعوا خلال يوم 25 يوليو 2024 التعرُّف إلى أساليب صياغة قصص تسويقية شيّقة تساعدهم على زيادة متابعيهم وتحويل مواهبهم إلى مصادر دخل ووسائل لتنمية أعمال ناجحة.

أما ورشة "المغامرة الرقمية" التي استهّلت بها الدائرة برنامجها لهذه النسخة من "صيفنا سعادة" في 22 يوليو الماضي، فقد استقطبت 23 منتسباً من الصغار واليافعين الذين مارسوا على مدار 3 أيام أنشطة وأساليب حسابية ذهنية ممتعة عززوا عبرها قدراتهم على تنفيذ العمليات الحسابية الأربعة بمختلف مستويات صعوبتها من دون استخدام الآلات الحاسبة، فضلاً عن تعلُّم طريقة حل مكعب "الروبيك" بسرعة وبساطة.

وسوف يُختَتَم برنامج الدائرة لهذا الصيف بورشة "محفظة المستقبل" التي سيتعلّم الشباب من خلالها أساسيات التخطيط المالي والادخار وإعداد الميزانيات الشخصية، وكيفية استثمار المال بحكمة.

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#بياناتحكومية

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