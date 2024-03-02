الشارقة: استضافت "منصة X" ضمن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2024 المصورتين الإماراتيين فاطمة الموسى وهند تريم، بالإضافة إلى المصورة اللبنانية الأمريكية رانيا مطر، وكارين كوفمان المديرة الفنية والممثلة الرئيسية لقاعات شركة "لايكا" الدولية، في جلسة نقاشية حول تجربة المرأة في عالم التصوير.

اللون مهم.. لكنه مشتت أحياناً

استهلت المصورة فاطمة الموسى حديثها بعرض مقطع مصور لها يضم مجموعة مدهشة من الصور ومقاطع الفيديو التي قامت بالتقاطها في الصحراء الإماراتية، والتي ركزتْ فيها على التضاريس والجبال والجمال وسكان هذه الصحراء، وخصوصاً النسوة المرتديات الأزياء الإماراتية الشعبية.

وعن سر اختيارها أن تصور بالأبيض والأسود قالت الموسى: "اللون مهم وأساسي في حياتنا بلا شك، لكن بالنسبة لي التصوير بالأبيض والأسود يجعل الصور تتخطى مفهوم الزمن الحالي، وتكون عابرة للأزمنة والأمكنة، بالإضافة إلى أن الأبيض والأسود لا يخلق تشتتاً كما يفعل اللون في الكثير من الأحيان". وعن فلسفتها في التصوير قالت: "صوري كلها ابنة بيئتي ومجتمعي، وهدفي أن أركز على ثقافتنا وتراثنا والعمل على نقلها من خلال لقطاتي للأجيال القادمة".

الكاميرا امتدادٌ للذاكرة

من جانبها، عبرت المصورة هند تريم عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في اكسبوجر 2024، ومشاركة جمهور "منصة X" تجربتها في عالم التصوير الفوتوغرافي، مؤمنةً أن مشاركة كهذه تعد بمثابة دليل حيّ على تبوء المرأة الإماراتية بشكل خاص، والعربية عموماً مكانة هامة في مجالات كانت حكراً على الرجال في السابق، وعن بداياتها في عالم الفوتوغرافيا قالت هند: "منذ طفولتي وأنا المصورة الرسمية لعائلتي، وليس هناك وقت محدد بدأت فيه، فلطالما كنت أجلب كاميرتي وأصور".

وعن شغفها بالتصوير أوضحت: "أعشق السفر، واعتبر التصوير امتداداً لذاكرتي، وأحاول أن أوثق الأماكن وأمرر فكرة أنه من الضروري أن نتذكر أوقاتاً وأماكن معينة، لذلك أحاول دمج شغفي بزيارة الأماكن في شتى دول العالم بالتصوير في عمل إبداعي واحد، دون أن أنحاز في صوري لموضوع على حساب آخر".

وعن فلسفتها الفنية تحدثت: "عندما أذهب إلى مكان ما يكون لدي قائمة بالمواقع التي يجب أن أزورها، ويكون هناك تصور ذهني أضعه مسبقاً، فأنا لا أترك نفسي بدون تخطيط".

نساء المخيمات.. ملهماتي

بدورها استعرضت المصورة اللبنانية الأمريكية رانيا مطر، قصتها مع التصوير الفوتوغرافي، وتركيزها على النساء في كل الصور التي تلتقطها، حيث قالت حول ذلك: "ركزت في الكثير من صوري على نساء المخيمات الفلسطينية في لبنان، فهنّ بالنسبة لي رمز القوة والصمود، وخلال تصويري لهن اكتشفت أن ثمة علاقة روحية وتواصلاً شعورياً بيني وبين هؤلاء النسوة التي صورتهن، ربما لأنني فقدت أمي في عمر مبكر؛ وبحاجة لوجود هذا الشعور الأموميّ بقربي دوماً".

وعن ثقافتها الأمريكية وأصولها العربية وانعكاس ذلك الأمر على مشروعها الفني بيّنت مطر: " أركّز دوماً على الجوانب الإنسانية في البلدين، وحين أصور النساء أركز على الشعر والكتفين في الأغلب، لأن لدي صيغة ورؤية فنيّة محددة أصور بناءً عليها".

إسهامات لايكا في عالم المصورين

في نهاية الجلسة تحدثت كارين كوفمان المديرة الفنية والممثلة الرئيسية لقاعات لايكا الدولية عن قاعات لايكا التي من خلالها تقوم الشركة بمشاركة أعمال مصوريها مع الجمهور في مختلف دول العالم، إذ قالت كوفمان: "قاعاتنا أعطت الكثير من المصورين فرصاً استثنائيّة لعرض أعمالهم ورواية قصصهم لملايين الأشخاص المهتمين بالصور حول العالم، ورغم أهمية معارضنا ومنتجاتنا، إلا أننا نؤمن أن أهم عنصر في الموضوع هو الإنسان الذي يقف خلف الكاميرا، لذلك علينا أن نهتم بالمصورين، إنهم أسرتنا، لذلك دائماً ما نعمل على تقديم عدسات ومنتجات بمستويات احترافية لهم".

#بياناتحكومية

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