المشاركة تسلط الضوء على التقدم الكبير الذي حققته الإمارة في تطوير بنيتها التحتية ومنتجها السياحي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار

الشارقة : اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركتها في النسخة الثالثة والأربعين من معرض سوق السفر العالمي في لندن. واستقطب المعرض على مدار ثلاثة أيام آلاف المتخصصين في قطاع السياحة والسفر العالمي، ووفر منصة مهمة أمام هيئة الإنماء التجاري والسياحي لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية سريعة النمو.

سلطت الهيئة الضوء خلال المعرض على عروضها السياحية المتنوعة أمام جمهور واسع من المتخصصين والمهتمين في القطاع، ولا سيما الشركات السياحية الأوروبية وبالأخص من المملكة المتحدة التي تمثل سوقاً سياحية مهمة ومتنامية للشارقة، حيث يشكّل الزوار البريطانيون النسبة الأكبر من السياح الأوروبيين القادمين إلى الإمارة هذا العام.

وشدد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على الأهمية الاستراتيجية للسوق الأوروبي في تحقيق تطلعات إمارة الشارقة السياحية، وقال بهذا الخصوص: "استقبلت الإمارة ما يقارب 350,000 زائر من أوروبا هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% من العام الماضي. مما يؤكد على أهمية أوروبا كسوق حيوي بالنسبة لنا. ونتطلع إلى تحقيق نمو أكبر بحلول نهاية العام الجاري مع مشاركتنا المستمرة في الفعاليات الدولية مثل سوق السفر العالمي".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش المعرض في 7 نوفمبر، كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي عن تحقيق تقدم كبير في تطوير البنية التحتية السياحية للإمارة، ومن أهم المشاريع التي ستساهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة متميزة للسياحة الثقافية والترفيهية وسياحة المغامرات، مشروع "سفاري الشارقة"، أكبر تجربة سفاري خارج أفريقيا؛ وكذلك الخيمة الفاخرة "نزل القمر"، وهي موقع تخييم صحراوي يقدم مفهوماً وأسلوباً جديداً من تجارب الإقامة وسط الطبيعة، كما ستسلط "سياحة الشارقة" الضوء على التنوّع الطبيعي والتضاريسي الذي يتميز به منتج الشارقة السياحي من تجارب ثقافية وترفيهية وبيئية وشاطئية ومغامرات إلى جانب تجارب الإقامة الفندقية.. وتؤكد هذه المشاريع الرائدة التي تحتضنها الشارقة التزام الإمارة بتوسيع عروضها ومنتجاتها في مجال السياحة البيئية وسياحة المغامرات.

بدوره شدّد سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في شركة الشارقة لإدارة الأصول، على أهمية الفعاليات العالمية في تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الدولية، قائلاً: "إن مشاركة شركة الشارقة لإدارة الأصول ضمن جناح الشارقة في سوق السفر العالمي أتاحت لنا تسليط الضوء على أهم مشاريعنا الاستثمارية؛ كما تؤكد التزامنا بتعزيز حضورنا في المحافل الدولية، مما يتيح لنا فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف مع روّاد وقادة قطاعات السفر والسياحة والاستثمار على مستوى العالم. كما يتيح لنا ذلك الوصول إلى أسواق جديدة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوسيع شبكة علاقاتنا الاستراتيجية بما يعزز مكانة الشارقة وقدرتها التنافسية كوجهة استثمارية وسياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي".

ومن جانبه، صرّح سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حول مشاركة وفد إمارة الشارقة في معرض سوق السفر العالمي 2024: ""خلال مشاركتنا هذا العام في معرض سوق السفر العالمي، ركزنا على تأكيد دور السياحة في تعزيز الاستدامة وحماية التراث المادي والثقافي للشعوب، وعرضنا تجربتنا الناجحة في هذا السياق والتي تتمثل في مجموعة من المشاريع والوجهات مثل منتزه مليحة الوطني، ورحّال، وتجارب "مجموعة الشارقة للضيافة" التي تجسد التزامنا بالسياحة المسؤولة، وبترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية للسياحة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والثقافة الغنية للإمارة. خلال السنوات الأخيرة ازداد عدد السياح حول العالم الذين يفضلون وجهات السياحة المستدامة، وهذا التوجه الواعي يؤكد استراتيجيتنا التي تتعامل مع الاستدامة كونها السمة الأبرز لأعمال المستقبل، ويدعم خططنا في الاستمرار بهذا النهج وابتكار أشكال جديدة من المشاريع التي تجمع الاستدامة والتنافسية والنجاح في إطار واحد".

وأشار سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إلى أن سوق السفر العالمي في لندن وفر منصة عالمية مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين قادة وخبراء قطاع السفر والسياحة. وأكّد المدفع أن مشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي في هذا الحدث تعزز ريادتها في قطاع الطيران، وتوسّع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، وتحفز نمو قطاعي السفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار المدفع إلى أن جناح مطار الشارقة الدولي عرض أحدث مشاريعه التطويرية، والخدمات التنافسية التي يقدمها للمسافرين، والتقنيات المبتكرة التي يعتمد عليها في عملياته التشغيلية. كما استعرض الجناح مشروع توسيع المطار الذي يهدف إلى زيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية 2028.

وأكّد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن المشاركة في سوق السفر العالمي شكلت فرصة استثنائية لإبراز جهود المعهد في الحفاظ على التراث الثقافي لإمارة الشارقة والترويج لهذا التراث محلياً وعالمياً. وقال المسلم بهذا الصدد: "سلطنا الضوء خلال المعرض على أبرز مشاريع المعهد ومبادراته العالمية لإعلاء مكانة الشارقة في مجال السياحة التراثية، بالإضافة إلى بناء علاقات مع المؤسسات الثقافية والسياحية الدولية والشركاء الاستراتيجيين. ويساهم ذلك في تعزيز دور التراث الثقافي كمحرك أساسي لحفز التنمية السياحية المستدامة. ويشكّل سوق السفر العالمي منصة مثلى لتعريف الزوار والخبراء بأهم المشاريع التراثية للمعهد، والتي تعكس التزامه العميق بالحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الإماراتي".

من جانبه، نوّه سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بدور المعرض في تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة للمساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والسياحة في الشارقة. وقال: "يسعدنا ويشرفنا في مجلس الشارقة الرياضي أن نشارك ضمن وفد هيئة الإنماء التجاري والسياحي في سوق السفر العالمي لندن 2024، وتجسّد هذه المشاركة التوجيهات الاستراتيجية التي حدد معالمها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الرياضة والرياضيين. فهذا المعرض ليس مجرد فرصة للترويج السياحي فحسب؛ وإنما يشكل كذلك منصة مهمة لتعزيز التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات وبعضها للنجاح في تحقيق الطموحات المنشودة للإمارة في المجال الرياضي والسياحي. ونحن ندرك أهمية الاستفادة من إنجازاتنا السابقة لمواصلة تعزيز المشهد الثقافي والبنية التحتية السياحية في الشارقة".

وفر سوق السفر العالمي منصة مهمة لعرض جمال الشارقة الطبيعي والحضاري والتزامها بالسياحة المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال المعرض على العديد من الوجهات الجديدة الواعدة، ومنها شاطئ الحيرة الذي يمتد لأكثر من 3.5 كيلومتر على ساحل الخليج العربي، ويوفر مرافق ترفيهية وخدمية متكاملة؛ وكذلك مركز مليحة للآثار الذي يعتبر موقعاً أثرياً وتاريخياً مهما ووجهة للمغامرات والأنشطة الصحراوية، إلى جانب المشاريع السياحية النوعية القائمة والمستقبلية في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، مثل الاستراحات الجبلية والأسواق والواجهات البحرية والمنتجعات والمنشآت الفندقية وغيرها.

وشكّلت النسخة الثالثة والأربعون من سوق السفر العالمي منصة مثلى لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شبكات علاقات واسعة، كما أتاحت الفرصة أمام هيئة الإنماء التجاري والسياحي لإقامة وتعزيز شراكات استراتيجية في قطاعي السفر والسياحة. ووفر هذا الحدث أيضاً فرصة مهمة لتسليط الضوء على التعاون المثمر بين الهيئة وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، والتي تبذل جهوداً كبيرة لدعم الشباب الإماراتي الذين يدرسون في بريطانيا. ولعبت مجموعة مختارة من هؤلاء الطلاب دوراً محورياً في جناح الشارقة، حيث تفاعلوا مع الزوار وعرضوا رؤى ومعلومات قيّمة حول ما يميز إمارة الشارقة كوجهة سياحية استثنائية.

تواصل هيئة الإنماء التجاري والسياحي التزامها بالمشاركة من الفعاليات الدولية، مثل سوق السفر العالمي، وذلك بهدف الترويج للتنوع الاستثنائي الذي تتميز به الإمارة من التقاليد والموروث والثقافي والحداثة والممارسات المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات بهدف استقطاب جمهور عالمي واسع.

ويشارك مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت مظلة "جناح الشارقة" في سوق السفر العالمي لهذا العام مجموعة من الجهات الحكومية بما فيها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومعهد الشارقة للتراث، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، ومطار الشارقة الدولي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ومن جهات القطاع الخاص المُشاركة في الجناح، الشارقة الوطنية للفنادق، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون شاطئ الشارقة، و"مجموعة الشارقة" للضيافة، وفندق لوكس جراند للشقق الفندقية، ونجوم الإمارات للشقق الفندقية الشارقة، وجولدن ساندز هوتل آند ريزيدنسز، وشركة "أرادَ"، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والعربية للطيران، ومجلة تراف توك الشرق الأوسط،.

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