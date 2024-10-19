دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي كراع بلاتيني للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024)، والذي عُقد في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في العاصمة أبوظبي. وشاركت الهيئة بوفد ضم 25 مختصاً في مختلف المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية، بما عزز من فرص التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية 2024، الذي نُظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأتي في إطار حرصها على دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، وانسجاماً مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لدولة الإمارات وتعزيز مكانته كمركز عالمي للابتكار والمعرفة.

وأضاف معالي الطاير: "من خلال مشاركتنا الفاعلة في هذا الحدث الدولي المرموق، قدمنا تجربة الهيئة الرائدة في مجالات البحث والتطوير، بما يعزز من جهودنا في تبني أفضل الحلول الذكية والتقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين. إن الابتكار جزء أساسي من ثقافتنا المؤسسية ونواصل العمل على تسخير التقنيات الذكية لتحسين مستوى الاستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. ويعتبر برنامج الباحث الذي أطلقته الهيئة لتطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية شهادة على التزامنا في هذا الإطار، حيث نسعى من خلاله إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أهدافنا الوطنية في قطاعي الطاقة والمياه."

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: "سعت الهيئة من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الروبوتات والأنظمة الذكية، إلى تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية لتطوير حلول مستدامة تعتمد على الروبوتات والأنظمة الذكية لتحسين كفاءة العمليات."

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