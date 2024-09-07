مسقط: عقدت هيئة الرقابة الشرعية بمزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني اجتماعها الثاني لهذا العام بالمبنى الرئيسي للبنك بالعذيبة، حيث ترأس الاجتماع الشيخ الدكتور محمد زبير عثماني، رئيس الهيئة، بحضور كل من صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، والشيخ صالح بن ناصر الخروصي. هذا وناقش الأعضاء مسؤوليات اللجنة بشكل عام، وضرورة التأكُّد من توافق جميع المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات الخاصة بـ"مُزن" مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما استعرضت هيئة الرقابة الشرعية تقرير التدقيق الشرعي للفترة المحددة وأصدرت قراراتها المتعلقة بالمواضيع المطروحة. هذا وأعربت الهئية الشرعية عن تقديرها لإدارة مزن في جهودها المستمرة في الإلتزام الدائم بتنفيذ جميع أعمالها وأنشطتها المالية والاٍستثمارية بمباديء الشريعة الإسلامية.

كما شهد الاجتماع حضور الشيخة أمل بهوان، رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العماني، والفاضل بدمنحان أنانثان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني لتسليط الضوء ومناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة للبنك الوطني العماني.

وتعقيباً على هذا الاجتماع، قالت الفاضلة سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" يأتي تقديم الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية كجزء لا يتجزأ من جوهر رؤيتنا في مزن للصيرفة الإٍسلامية، حيث يعكس اجتماع هيئة الرقابة الشرعية الثاني لهذا العام حرصنا المستمر على المساهمة في تنمية قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، نواصل سعينا من خلال التعاون مع أ هيئة الرقابة الشرعية لمزن في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، مع ضمان انسجام منتجاتنا وخدماتنا مع أعلى معايير الامتثال للشريعة الإسلامية، مما يرسخ التزامنا بتقديم حلول مصرفية سلسة تضع دائماً قيم وتطلعات العملاء في طليعة أولوياتها".

وترسخ مزن مكانتها في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وتنافسية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويعد كل من منتج الودائع المنظمة، ومنتج التمويل لأجل بالوكالة، والذي يقدم حلًّا بديلاً متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية لخصومات الفواتير، ومنتج التمويل لأجل بالوكالة للشركات، والذي يستند على مبدأ الوكالة بالاستثمار، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية الإسلامية الصديقة للبيئة من ضمن أبرز وأحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها مزن للصيرفة الإسلامية.

تتميز مزن للصيرفة الإسلامية بالابتكار المصرفي الحديث وحلولها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وستظل مزن ملتزمة بخدمة العملاء الحاليين والجدد وفقاً لأعلى معايير التمويل الإسلامي. وللمزيد من التفاصيل حول منتجات مزن يمكنكم التواصل عبر 24770001 أو زيارة الموقع الرسمي www.muzn.om.

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