الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يشارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في النسخة الخامسة من المعرض العالمي للزراعة العمودية، الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر 2024 في دبي، حيث يجمع الحدث مشاركون من مختلف دول العالم، يستكشفون خلاله أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات في قطاع الزراعة العمودية سريع التطور.

وبصفته رائدًا في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، يشارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بمنصة عرض خاصة به في المعرض، يعرض خلالها أحدث مشاريعه في مجال الزراعة العمودية والأمن الغذائي. وقد كان المجمع في طليعة الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث يدعم مشاريع رئيسية تهدف إلى تعزيز استدامة الغذاء في دولة الإمارات وخارجها. كما يشارك وفد المجمع في إحدى جلسات المؤتمر لمشاركة الرؤى حول الدور الحاسم الذي تلعبه الزراعة العمودية في تأمين الإمدادات الغذائية المستقبلية للمنطقة.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، على أهمية مشاركة المجمع في هذا الحدث العالمي، قائلاً: "تعكس مشاركتنا في المعرض العالمي للزراعة العمودية التزامنا بتطوير حلول زراعية مستدامة من خلال الابتكار والتكنولوجيا. لقد أصبحت الزراعة العمودية مكونًا أساسيًا في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، خاصة في المناطق الجافة مثل الشرق الأوسط. في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، نعمل باستمرار على دمج أحدث التقنيات في الزراعة لضمان أن تظل الإمارات والمنطقة على طليعة الزراعة المستدامة."

كما وجه المحمودي دعوة مفتوحة للشركات والباحثين ومن يمتلك تقنيات زراعية حديثة للانضمام إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن المجمع أصبح نقطة جذب ومنصة رائدة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بفضل ما يقدمه من ميزات ودعم كبيرين للمشاريع والشركات الناشئة في مجال الزراعة المتقدمة.

يعد المعرض العالمي للزراعة العمودية واحدًا من أهم التجمعات في الشرق الأوسط لقادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين. ومع التركيز على مستقبل الزراعة، يوفر الحدث منصة لا تقدر بثمن للتعاون وتبادل المعرفة. ومن خلال مشاركته، يواصل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تعزيز دوره في تطوير حلول مستدامة قائمة على التكنولوجيا تسهم في استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وقد شمل عمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في قطاع الزراعة العمودية مشروعات بحثية حول إنتاج المحاصيل المستدامة، وتقنيات الري المتقدمة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. وتتماشى جهود المجمع مع رؤية الإمارات طويلة الأمد لتعزيز الابتكار في إنتاج الغذاء لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على الغذاء بطريقة مستدامة.

حول مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار:

يُعد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مركزًا رائدًا للبحث والابتكار والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف إلى خلق بيئة حاضنة تدعم نمو الشركات المبتكرة وتعزز التنمية الاقتصادية. يركز المجمع على قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية، ويقود جهود الشارقة لجذب الاستثمارات وتعزيز التقدم التكنولوجي.

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