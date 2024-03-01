حصلت مطارات أبوظبي، الشركة الرائدة في تشغيل المطارات في أبوظبي، على جائزة "مشغّل المطارات الرائد عالمياً" المرموقة خلال حفل توزيع "جوائز إنجازات قطاع الطيران لعام 2024" الشهير.

ويأتي فوز "مطارات أبوظبي" بهذه الجائزة المرموقة تأكيداً على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة والتقدّم الملحوظ الذي أحرزته بين عامي 2023 – 2024، بما يعكس مرحلة غير مسبوقة من النمو والابتكار في مطار زايد الدولي.

وفي هذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يعكس فوزنا بجائزة "مشغّل المطارات الرائد عالمياً لعام 2024" التزام فريق عملنا وتفانيه في تزويد المسافرين بتجربة سفر استثنائية داخل المطارات. ولا تُعدّ هذه الجائزة إنجازاً مميزاً فحسب بل يسهم في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه "مطارات أبوظبي" ضمن قطاع الطيران على المستوى الإقليمي ، كما إنّها تسهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في رسم مستقبل قطاع السفر حول العالم."

ولا شكّ في أنّ نجاح "مطارات أبوظبي" الباهر خلال هذا العام يُعزى بحدّ كبير إلى افتتاحها مبنى المسافرين (A) الجديد في مطار زايد الدولي، والذي ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز قدرة المطار على استيعاب المزيد من المسافرين والارتقاء بتجربة سفرهم. ويأتي هذا الإنجاز الإضافي اليوم تأكيداً على التزام "مطارات أبوظبي" بوضع معايير جديدة لعمليات المطار وخدمة المسافرين.

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