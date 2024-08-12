ضمن إطار البرنامج، تستضيف هواوي المسابقة الإقليمية Tech4Good في العاصمة الأوزبكية طشقند بهدف تشجيع الشباب على معالجة القضايا الاجتماعية باستخدام أحدث ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات.

طشقند، أوزبكستان: أعلنت هواوي عن انطلاق النهائيات الإقليمية لبرنامج "بذور من أجل المستقبل" المخصص للطلاب الجامعيين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا الرقمية وجمعية تعليم تقنية المعلومات في جمهورية أوزبكستان، والعديد من شركات الاتصالات، والهيئات التنظيمية والعمالية، ومؤسسات التدريب المهني الأخرى. وحضر حفل افتتاح البرنامج، الذي أقيم في وزارة التكنولوجيا الرقمية، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع.

وتمتد النهائيات على مدار أسبوع، ويُشارك فيها 150 طالباً من جامعاتٍ رائدة تمثل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ بما في ذلك أذربيجان والبحرين والعراق والأردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان ولبنان وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز المعرفة، وتطوير المواهب العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ومد جسور التعاون، ودفع عجلة الشمول الرقمي العالمي.

ألقى معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، كلمة الافتتاح مرحّباً باستضافة المواهب الشابة وكبار الشخصيات في الدولة قائلاً: "إن إطلاق برنامج ’بذور من أجل المستقبل‘ يُعدّ خطوةً حاسمة لتعميق التعاون العالمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويسرنا التعاون مع شركةٍ رائدة مثل هواوي تُدرك تماماً مدى أهمية رعاية المواهب الرقمية وبناء منصة متطورة لإنشاء عالم رقمي مستدام".

وفي معرض تعليقه على إطلاق البرنامج، قال شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يسعدنا أن نستضيف النهائيات الإقليمية لبرنامج ’بذور من أجل المستقبل‘ لهذا العام، ونرى فيها فرصةً ذهبية لاختبار مواهب تقنية المعلومات والاتصالات على أرض الواقع. إنّ التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر ضرورة أساسية لبناء نظام إيكولوجي رائد لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لتمكين المواهب الواعدة بهذا المجال والمساهمة في تطوير المناطق التي نعمل فيها. ولأن المواهب الشابة هم العماد الأساسي لمستقبل قطاعنا، لذا أدعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة لتحدي أنفسكم وإطلاق العنان لإبداعاتكم. وأتمنى أن يلهمكم هذا البرنامج بأفكار مبتكرة، وأن يؤسس لعلاقات صداقة دائمة بينكم".

يعد برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات "بذور من أجل المستقبل" من هواوي مبادرة رائدة تهدف إلى تنمية المواهب العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وشارك في البرنامج منذ إطلاقه في عام 2008 أكثر من 18 ألف طالب من 141 دولة حول العالم، كما حظي بدعم ما يزيد على 360 من كبار المسؤولين ورؤساء الدول، ودعم البرنامج التعاون مع أكثر من 500 جامعة وكلية للارتقاء بقدرات الجيل الجديد من قادة ومبتكري مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ولا يقتصر دور برنامج "بذور من أجل المستقبل" على التعمق في تعلم ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات والتفاعل مع خبراء هذا القطاع فحسب، وإنما يهدف كذلك إلى تعزيز التبادل الثقافي بين المشاركين؛ حيث يشارك الطلاب في سلسلة من الأنشطة والجولات السياحية في أوزبكستان. وضمن إطار مراسم الافتتاح، أُقيمت فعالية ثقافية بعنوان "القرية العالمية" في جامعة أميتي بطشقند، حيث قدم كل فريق لمحة عن التراث الثقافي لبلاده وتقاليدها وأزيائها الوطنية والمأكولات التي تشتهر بها. وحظي هذا البرنامج بدعم كبير من الحكومة الأوزبكية، حيث شارك في الفعالية وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان وقام بزيارة أجنحة كل دولة.

تتضمن أجندة البرنامج لهذا العام مجموعة متنوعة من الجلسات التدريبية وورش العمل التي تغطي أحدث ابتكارات وتطورات تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القيادة العلمية والتقنية، كما سيتطرق البرنامج إلى قضايا عالمية ومشاريع مبتكرة ضمن مبادرة Tech4Good. وسيحظى المشاركون في البرنامج بفرصة فريدة لتوسيع آفاقهم المعرفية، وتكوين فهمٍ أفضل لتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتعزيز نقاط قوتهم وتطورهم في المستقبل، إلى جانب تحسين قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وتُقام نصف نهائيات المسابقة السنوية الرابعة Tech4Good بالتزامن مع برنامج "بذور من أجل المستقبل"، وذلك بهدف تعزيز دور الشباب في قيادة التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم؛ حيث تهدف هذه المنصة الفريدة إلى تمكين الشباب من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للمشكلات الاجتماعية الملحة، وذلك من خلال تسخير إمكانات أحدث التقنيات المتاحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ومن خلال تشجيع العقول الشابة على الاستفادة من التقدم التكنولوجي، تسعى هذه المبادرة إلى بناء جيل جديد من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وإرساء أسس مستقبلٍ أفضل للجميع. وسيقوم الطلاب المشاركون بعرض مشاريعهم المبتكرة في مسابقة Tech4Good على لجنة تحكيم متخصصة، حيث يتم اختيار فريقين متميزين للمشاركة في النهائيات العالمية العام المقبل في الصين.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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