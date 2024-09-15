دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، مشاركة نوعية من الشركات المتخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة والاستدامة والمياه والمباني الخضراء والشبكة الذكية والمركبات الكهربائية وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): "بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاقه، بات "ويتيكس" منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بالتوجهات والمجالات العالمية التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً. ويدعم المعرض المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن السيبراني، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً على "مؤشر الأمن السيبراني 2021"، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة. وانسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتقدم التكنولوجي الكبير الذي تشهده إمارة دبي والعالم، يواكب المعرض الحاجة الماسة لكافة جوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ويعمل على تحفيز الابتكار في الفضاء الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتوفير الحماية المتكاملة والاستباقية ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ورفد الجهود الرامية إلى تأمين البنية التحتية الرقمية ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد لمواجهة التحديات الناتجة عن الانتشار الواسع للتقنيات الذكية والرقمية والتي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز العمل في مختلف الميادين والتخصصات، وتطوير سبل التصدي بفعالية للتهديدات والمخاطر السيبرانية التي تواجه المدن الذكية. ويسهم المعرض أيضاً في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتمكين الجميع من المشاركة في الاضطلاع بمسؤولياتهم للوصول إلى عالم سيبراني أكثر أماناً."

ويستعرض "ويتيكس" 2024 تحت سقفه أحدث التقنيات والأنظمة والبرامج المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، التنبؤ بالمخاطر السيبرانية، أساليب الاختراقات السيبرانية وتقنياتها، اختبار أنظمة المعلومات والشبكات بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل المخترقين، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الخاصة بضمان أمن أنظمة المعلومات والشبكات، تعزيز الاستجابة للحوادث على مدار الساعة، وحماية البيانات الشخصية من خلال تبني منهجية دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.

شركة "سيمنس"

تستعرض شركة "سينمس" أحدث تقنياتها المتعلقة بالشبكات الذكية لتعزيز التوزيع الفعال والمستدام للطاقة، إضافة إلى أبرز التطورات في التقنيات الرقمية واستخداماتها في تحسين أداء الشبكات الذكية.

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: "إنّ معرض ويتيكس هو أحد الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، ونتشرف في شركة سيمنس بأن نكون أحد الرعاة الرئيسيين لمعرض "ويتيكس" 2024. ونتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا. وسنُشارك زوار المعرض أيضاً أفضل حلولنا المتخصصة في مشاريع الرقمنة والتي تجعل هذه القطاعات أكثر استدامة وكفاءة."

شركة هيتاشي إنرجي

قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي»: "تفخر شركة هيتاشي إنرجي بكونها الراعي البلاتيني لمعرض "ويتيكس" 2024 الذي يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. لقد تطور هذا الحدث البارز على مرّ السنين ورسّخ مكانته ليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة الحلول وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحّة مثل التغير المناخي، وكفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن شأن الخبرات التراكمية المكتسبة من خلال المعرض أن تعزز من قدرتنا على المساهمة في دعم أهداف الاستدامة وانتقال الطاقة، وبالتالي تحسين النتيجة الإجمالية لمشاركتنا. مما لا شك فيه أن مشاركتنا في معرض "ويتيكس" تؤكد أيضاً على مكانة شركة "هيتاشي إنرجي" بصفتها شريكاً مفضلاً لدعم مهمة هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. لقد تعاونا مع هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى العقود الثلاثة الماضية في مشاريع مختلفة تتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. وباعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تتعاون "هيتاشي إنرجي" مع العملاء والشركاء لتمكين الوصول إلى مستقبل مستدام للطاقة – للأجيال الحالية والمستقبلية."

شركة "إس إيه بي"

قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في دولة الإمارات: "أشارت نتائج دراسة أجريناها حديثاً إلى أن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة زادت بشكل كبير من استثماراتها في مجالات الاستدامة وجمع البيانات البيئية. ونحن فخورون في "إس إيه بي" بدعم هذا التطور الإيجابي من خلال دمج حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة وتعزيز جهود الاستدامة في الوقت الفعلي. فمن خلال منصاتنا التقنية مثل SAP Green Ledger وSustainability Control Tower، نمكّن المؤسسات من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لخفض بصمتها الكربونية ووضع مخططات قابلة للتنفيذ بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. ويوفر بالنسبة لنا معرض ويتيكس في دورته السادسة والعشرين منصة حيوية لعرض ابتكاراتنا التي تهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق المسؤولية البيئية على نطاق واسع وتسريع عملية التغيير الإيجابي."

شركة لارسن وتوبرو

قال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو: "نفخر بتعاوننا المستمر مع معرض "ويتيكس" خلال السنوات العديدة الماضية. هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة. ندعو الجميع لاكتشاف مشروعاتنا الرائدة في الطاقات المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول رقمنة قطاع الطاقة والمياه، وجميع التقنيات التي تعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة."

شركة حياة للاتصالات

قال عبدالرؤوف الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة حياة للاتصالات: "يسعدنا أن نبدأ شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات مراكز البيانات وإدارة وصيانة المنشآت والطاقة المتجددة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة والاستفادة من علاقتنا القوية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي. في حياة للاتصالات، نفخر بتقديم خدمات إدارة مراكز البيانات المؤسسات، ومحطات توصيل الكابلات الدولية لمختلف العملاء في المنطقة. تأسست شركة حياة للاتصالات عام 1999 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2019، حيث نجحت في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وتدعم هذه الشراكة الهدف الاستراتيجي لهيئة كهرباء ومياه دبي المتمثل في توسيع خدماتها الرقمية وتحسين عوائد الاستثمار للمتعاملين، مما يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والتميز. كلا الشركتان متحمستان للفرص المتاحة أمامهما، وتتطلعان إلى تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

أفانسيون

قال بختيار إتش وين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفانسيون: ""ويتيكس" منصة أفانسيون المثالية لعرض التزامنا باعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تغيير مشهد قطاع الطاقة والمياه. وتسلط مشاركتنا الضوء على تقنياتنا المعتمدة على البيانات التي تسهم في إيجاد أنظمة أذكى وأكثر كفاءة. لقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير النماذج المستندة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في قطاع الطاقة من خلال شركة "أوكتبوس ديجيتال" التابعة لنا. وسيسهم إقبال المتخصصين والخبراء الكبير على المعرض في إطلاعنا على أبرز المحطات التي تستشرف المستقبل وتعزز مساهمتنا في صناعته. نتطلع بحماس إلى المشاركة في هذا الحدث."

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية. يعد المعرض فرصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال الوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السادسة والعشرين من معرض ويتيكس من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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