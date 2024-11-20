يعد المعرض منصة بارزة لأحد أكبر فعاليات توطين الوظائف في الإمارات إذ يجمع كبرى الشركات من قطاعات متنوعة

تقدم مجموعة "إن إم دي سي" العديد من فرص التوظيف في مجالات الطاقة والتجريف البحري والهندسة والتوريدات وتطوير المشاريع الإنشائية

وفرت المجموعة حتى تاريخه من العام 2024 فرص عمل لـ 200 مواطن إماراتي (96 رجلاً و104 سيدة)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك مجموعة "إن إم دي سي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والتجريف البحري والطاقة والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: NMDC، بفعاليات معرض "توظيف×زاهب" 2024، أحد أكبر فعاليات توطين الوظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام تحت رعاية وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال الفترة من 19 ـــ 21 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

توفر مجموعة "إن إم دي سي" فرص عمل للمواطنين الإماراتيين في مجالات التجريف البحري والهندسة والتوريدات وتطوير المشاريع الإنشائية والطاقة المتجددة والحلول المبتكرة المصممة لتسريع عملية إزالة الكربون. وتشتهر المجموعة بمشاريعها العملاقة في قطاعي التجريف والبناء البحري، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في تعزيز التحول في مجال الطاقة في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم، ما يجعلها وجهة مثالية للطلبة الطموحين وكذلك المحترفين من أصحاب الخبرات المهتمين بالعمل بهذه القطاعات.

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "تلتزم مجموعة إن إم دي سي بدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي يتميز بالتنافسية والمرونة. وفي عالم يتسم بسرعة التغير، نعمل على إعداد قوى عاملة تمتاز بالمعرفة والقدرة على التكيف، لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مسيرة التطور وضمان النجاح الاقتصادي المستدام."

محمد القايدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والثقافة المؤسسية، مجموعة إن إم دي سي: "نولي توطين الوظائف في "إن إم دي سي" أهمية كبيرة، ونضع هذا الهدف الأساسي في صميم خطط شركتنا الاستراتيجية، ونسعى دائماً لدعم الأجيال الحالية والمستقبلية من المواهب الوطنية الإماراتية لتحقيق إمكاناتهم. وتقوم منصات التوظيف الرائدة، مثل معرض "توظيف×زاهب"، بدور مهم في المراحل المبكرة من عمليات التوظيف، ما يتيح لنا إمكانية التعرف على مواهب جديدة واستقطابها وتطويرها لتكون على درجة عالية من الكفاءة، وبالتالي إعدادها لشغل وظائف مهمة في المستقبل."

قامت مجموعة "إن إم دي سي" بتوظيف 200 مواطن إماراتي في عام 2024، منهم 96 رجلاً و104 سيدة. وتلتزم المجموعة بدم الفرص للمواطنين والمواطنات في الوقت الذي تشرع فيه لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للصناعات المركزية التي تعمل ضمنها.

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