صاحب السمو الشيخ سعود: "المهرجان يعكس تاريخنا العريق وإرثنا الثقافي والحضاري الغني، ويجسد حرصنا على تحفيز الطاقات الملهمة، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية"

مهرجان فن رأس الخيمة يعتبر أحد أبرز معالم المشهدين الفني والثقافي في دولة الإمارات، ويجمع تحت مظلته شخصيات مرموقة من ست دول مختلفة للاحتفاء بأكثر من 100 فنانٍ محلي ودولي

المهرجان يعتبر واحداً من أكبر المهرجانات المُقامة في الهواء الطلق في دولة الإمارات ويُقام خلال الفترة الممتدة بين 2 إلى 29 فبراير 2024

يتمحور المهرجان حول موضوع "الحركة"، ويضمُّ سلسلة متميزة من البرامج الثقافية المتنوعة طيلة الشهر، بما في ذلك معارض خاصة، وأفلام وثائقية، وورش عمل، ومحادثات، وعروض خاصة، وتجارب طعام مميزة

رأس الخيمة: افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان فن رأس الخيمة، المبادرة الثقافية المعنية برعاية المواهب الحالية والناشئة على مدار العام.

يستعرض المهرجان - الذي يقام برعاية شركة الدار - مواهب أكثر من 100 فنان محلي وعالمي من 35 جنسية مختلفة. ويستلهم شعاره لهذا العام من فكرة مواكبة التطور المستمر لعالمنا المتنوع، حيث يدعو الزوار إلى صياغة تصورات جديدة لإمكانات العقد القادم.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "سعدت اليوم بافتتاح النسخة الـ 12 من مهرجان ’فن رأس الخيمة‘، الحدث الثقافي الأبرز في إمارتنا الحبيبة، والذي يعكس تاريخنا العريق وإرثنا الثقافي والحضاري الغني، ويجسد حرصنا على تحفيز الطاقات الملهمة، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية. الثقافة والفنون لغة مشتركة بين الأمم والشعوب، ورسالة سامية تثري الحوار، وترسخ معاني التعايش والانفتاح، فهي جزء لا يتجزأ من بناء الحضارات الإنسانية، وركن أساسي من أركان متطلبات التنمية المستدامة".

وحضر افتتاح المهرجان شخصيات رفيعة المستوى من عدة دول للاحتفاء بالمواهب الإبداعية الاستثنائية من جميع أنحاء العالم. وكان من بين الحضور سعادة نيكولاس نيمتشينوف، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات؛ وسعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية؛ وسعادة الكساندر شونفلدار، سفير ألمانيا؛ وسعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا؛ وسعادة مون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والإمارات الشمالية؛ وسعادة ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي.

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: "يعدُّ مهرجان فن رأس الخيمة 2024 واحداً من أبرز فعاليات أجندتنا الثقافية، ويوفر مساحة متكاملة لعرض ورعاية المبدعين الناشئين والمجتمع. ولا يقتصر دور هذا الحدث على عرض الأعمال والإبداعات الفنية فحسب، بل يعتبر كذلك حدثاً مجتمعياً ملهماً يضم باقة متنوعة من المعارض والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار، ويدعو الزوار إلى التفكير في التجليات المختلفة للحركة والتغيير وتحدي مفهوم ’الوضع الطبيعي الجديد‘ ومقاربته من منظور إبداعي".

يعرض مهرجان فن رأس الخيمة هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الحائزة على جوائز، ويضم سلسلة متنوعة من البرامج الثقافية والتجارب الإبداعية المصممة لتفعيل مشاركة المجتمع، والتي تتنوع بين العروض الفنية والسينمائية، والحكايات التراثية، وورش العمل الفنية، والحفلات الموسيقية. وستتمحور كل عطلة نهاية أسبوع حول موضوعات محددة مع أنشطة مخصصة لها بما في ذلك: عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للحيوانات الأليفة التي تمتد من 9 إلى 11 فبراير، وعطلة نهاية الأسبوع العائلية والمجتمعية التي تمتد من 16 ولغاية 18 فبراير، وعطلة نهاية الأسبوع الثقافية التي تمتد من 23ولغاية 25 فبراير.

وفي إطار حديثه عن المهرجان، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: "يسرنا عقد هذه الشراكة المميزة مع فن رأس الخيمة لدوره المحوري في رعاية المواهب الفنية المتنوعة التي تزدهر في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويعد هذا التعاون أكثر من مجرد شراكة بالنسبة للدار، إذ يشكل دليلاً ملموساً على إيماننا بدور الفن في مد جسور التواصل بين المجتمعات. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة مختارة من المبدعين الذين ستساهم أعمالهم الفنية في إثراء حياة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويزورون الأماكن التي نقوم بتطويرها وإدارتها في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي".

ومن الإضافات الجديدة في مهرجان هذا العام "السوق - الكشف عن أصداء الإنسان"، وهو معرض وسوق للفن المعاصر يضمُّ فنانين وحرفيين من شتى أنحاء العالم؛ والعمل الفني "جدار الامتنان" بالشراكة مع "سوكوني"، وهي شركة ناشئة مبتكرة تعمل في مجال الصحة النفسية. ويدعو هذا العمل الزوار إلى التفكير في ما يشعرون بالامتنان تجاهه، وتحويل هذه الأفكار إلى عمل فني جماعي يشكل متنفساً للتعبير عن جوانب الصحة النفسية التي غالباً ما يتم تجاهلها.

ولتلبية ذائقة عشاق الطعام، تعود إلى برنامج المهرجان هذا العام تجربة الطعام الثقافية الأسترالية الحائزة على جوائز "أنتيكا أوستراليس"؛ وكذلك فن الشواء من الشيف جيفرسون فنجر، صاحب مطعم بارباكوا تشوراسكاريا الذي يحظى بقائمة معجبين رفيعي المستوى، بدءاً من أمراء الأسرة السعودية الحاكمة، إلى أسطورة الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل، وعازف الجيتار سلاش. ويتيح المطعم لزواره تذوق خيارات شهية من أجود أنواع اللحم.

تقام النسخة الثانية عشرة من مهرجان فن رأس الخيمة برعاية شركة الدار؛ وبدعم من شركة ستيفين روك، وموانئ رأس الخيمة، وشركة سيراميك رأس الخيمة، ومونفيزو، وراك للضيافة القابضة، وشركة غاز رأس الخيمة، فوكس سينما، وفندق ريتز كارلتون مركـز دبي المالي العالمي، ونيكون، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، بالإضافة إلى الشركاء الثقافيين: البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة مارينكو سوداك، ودائرة الآثار والمتاحف، وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والقنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية- دبي، ومعهد غوتة.

لمزيد من التفاصيل حول فعاليات ومواعيد مهرجان فن رأس الخيمة 2024 وللاطلاع على آخر الأحداث، يُرجى زيارة: https://www.rakart.ae/2024-festival

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