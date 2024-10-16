دبي، الإمارات العربية المتحدة – شهد معرض "إكسباند نورث ستار" قيام الشركات الناشئة المشاركة باستعراض حلول وابتكارات نوعية في مجال التقنيات الذكية تعرض للمرة الأولى، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كبوابة عالمية للتقنيات الحديثة والمتطورة؟

وكشفت الشركات الناشئة المشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في "دبي هاربور" من 13 حتى 16 أكتوبر الجاري، عن حلول رقمية مبتكرة وتقنيات متقدمة تواكب متطلبات كافة القطاعات وتساهم في رسم ملامح الاقتصاد الرقمي عالمياً.

وشكل الحدث ملتقىً عالمياً جمع تحت سقف واحد أبرز العقول الإبداعية في العالم للتواصل واستعراض أحدث الابتكارات التقنية، حيث شهد المعرض طرحاً لحلول رائدة في مجالات متنوعة بدءً من تقنيات مستدامة لإنتاج المياه، وأنظمة الدفع الدائري للتنقل الجوي، وشواحن متحركة ذاتية القيادة للمركبات الكهربائية، والتصوير الطبي المتقدم وغيرها الكثير.

وشهد الحدث حضور الشركة النمساوية الناشئة "سايكلو تك" CycloTech، التي تتطلع إلى إحداث ثورة في مجال النقل الحضري من خلال نظام الدفع الدائري المبتكر الخاص بها، حيث تعتبر هذه التقنية مثالية للمركبات الطائرة وغيرها من أشكال التنقل الجوي الفردي، فهي تسمح بتوجيه الدفع الناتج عن المحرك، مما يمكّن الطائرات من المناورة بمرونة غير مسبوقة.

وأشار رامي كوركيس كنعان، مهندس اختبار الطيران لدى الشركة إلى جاذبية دبي كموقع استراتيجي ملائم لتوسّع الشركة، حيث قال: "تعتبر دبي مركزاً للتكنولوجيا المستقبلية، إذ يوفر’إكسباند نورث ستار‘ فرصة فريدة للتواصل مع الشركاء والمستثمرين المحتملين في دولة الإمارات عموماً".

من جانبها عرضت الشركة الصينية "بكين سيبو" (Beijing Sebo)، حلاً مبتكراً لشحن المركبات الكهربائية، والتي تمكّن المستخدمين من طلب خدمة الشحن عبر تطبيق مخصص، لتصلهم معدات الشحن ذاتية القيادة التابعة للشركة.

وأشارت لين لين، مدير عام الأعمال الخارجية في الشركة إلى أن دبي تمثّل سوقاً واعدة لهذه الخدمة، قائلة: "إنّ النمو السريع لاعتماد المركبات الكهربائية في دبي، وتركيزها على الاستدامة، يجعلانها موقعاً مثالياً لإطلاق خدماتنا وتوسيع نطاقها".

وبدورها، قدّمت شركة "ما هوا"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتتبع لمجموعة "بينونة لتكنولوجيا المياه"، تقنيتها المبتكرة لتوليد المياه النقية من الهواء. وتستخدم آلات الشركة تقنية حاصلة على براءة اختراع تُسمّى "آي جينيوس "iGenius، لإنتاج مياه الشرب النقية من الهواء، مما يسهم في معالجة تحديات ندرة المياه.

أما الشركة اليابانية الناشئة "هولو آيز"Holoeyes ، فقد استعرضت أجهزتها المتطورة للتصوير الطبي، والتي تستخدم تقنية الحوسبة السحابية لتعزيز مجالات التعليم الطبي، والتخطيط للجراحة، وتبادل المعلومات بين الأطباء.

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