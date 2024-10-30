معالي د. سلطان أحمد الجابر يلقي الكلمة الافتتاحية خلال الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة

"أديبك 2024" ينعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر بمشاركة أكثر من 1800 متحدث من مختلف المؤسسات الحكومية وقطاعات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا لإيجاد حلول لتحديات الطاقة العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يجمع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024" أكثر من 40 وزيراً وأكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين ورواد قطاعي الطاقة التكنولوجيا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين بهدف تعزيز التعاون والابتكار والشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتنعقد فعاليات "أديبك"، الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، والذي تنظمه "أدنوك" خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، تحت شعار "تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة". ويهدف "أديبك 2024" الذي يحتفي هذا العام بمرور 40 عاماً على انطلاقه، إلى استشراف مستقبل العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أبرز تقنيات الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.

وسيلقي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر، يليها جلسة نقاش وزارية بعنوان "القادة العالميون الجدد والانتقال في قطاع الطاقة" بمشاركة وزراء الطاقة من كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند وجمهورية مصر العربية لمناقشة كيفية إعادة تشكيل الاقتصادات الناشئة للمشهد العالمي للطاقة من خلال دراسة التحديات والفرص التي يتيحها الطلب على الطاقة والتقدم التكنولوجي والرعاية البيئية والنمو الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، قالت طيبة الهاشمي، رئيسة "أديبك 2024" والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية": "تهدف هذه النسخة من ’أديبك‘ إلى توحيد رؤى قادة قطاع والتكنولوجيا من مختلف أنحام العالم، وتوظيف الفرص المستقبلية للمساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتحفيز الحلول المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي بشكل أكثر فعالية. ونتطلع للترحيب بجميع الخبراء والمسؤولين والرواد من جميع أنحاء العالم في ’أديبك 2024‘ للتعاون في صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي".

وتضم قائمة المسؤولين والقادة الدوليين المشاركين في "أديبك 2024" كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومعالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي شري هارديب إس بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية في الهند، ومعالي هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص للشؤون المناخية في مملكة البحرين، ومعالي إتش إيكبيريكبي إيكبو، وزير لدولة للموارد البترولية في نيجيريا، ومعالي جواو بابتيستا، بورخيس وزير الطاقة والمياه في أنغولا، ومعالي الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي المسادام ساتكالييف، وزير الطاقة في كازاخستان، ومعالي إدغار مويو، وزير الطاقة في زيمبابوي.

ويتضمن برنامح "أديبك 2024" عشرة مؤتمرات استراتيجية وفنية متخصصة يتناول كل منها جوانب مختلفة للانتقال في قطاع الطاقة، بما في ذلك أمن الطاقة، وقدرة دول الجنوب على تحمل تكاليف الانتقال، وتسريع تدفق الاستثمارات في المشاريع منخفضة الكربون، والوقود البديل، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في زيادة معدلات خفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها.

وسيشهد اليوم الأول تنظيم جلسة حوارية بعنوان "تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بالتزامن مع الانتقال إلى منظومة طاقة منخفضة الكربون" بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين منهم موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وتانكو محمد توفيق، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروناس"، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني". وستتناول هذه المناقشة البارزة تحديات الموازنة بين تنامي احتياجات الطاقة العالمية وضرورة العمل على تحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى استعراض استراتيجيات إمدادات الطاقة المستدامة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة.

وتشمل قائمة كبار المسؤولين التنفيذيين الذين أكدوا مشاركتهم في "أديبك 2024" جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وألفريد ستيرن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في"، وتاكايوكي أويدا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إنبكس"، وراسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، وبروسكوفيا نابانجا، الرئيس التنفيذي لشركة "أوغندا الوطنية للنفط"، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، وأليساندرو بيرنيني، الرئيس التنفيذي لشركة "مير"، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة "أدنوك"، وأرنو بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة "تكنيب إنيرجيز"، وفريد كروب، رئيس صندوق الدفاع البيئي، وإيفانا جيميلكوفا، الرئيس التنفيذي لمجلس الهيدروجين، وصوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك"، ومحمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر".

كما يستضيف "أديبك 2024" نخبة من أبرز الخبراء وقادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل لتبادل الخبرات في مجال تعزيز الانتقال العالمي في قطاع الطاقة. وستشارك العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"شنايدر إلكتريك" و"سيمنز" و"أكسنتشر" رؤاها حول مستقبل التحول الرقمي. كما ستستعرض الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل "بوميترا" و"ماترويد" و"إيه آي كيو" إمكانات التكنولوجيا المتقدمة في رفع مستويات الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة.

وسيناقش ممثلو كبرى شركات الخدمات اللوجستية مثل "مجموعة موانئ أبوظبي" و" موانئ دبي العالمية" فرص تعزيز استدامة سلاسل التوريد، فيما يستعرض قادة قطاع التمويل من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أوف أميركا" و"ستاندرد تشارترد" و"باركليز" و"جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" أهمية دور الاستثمار المستدام في دعم مستقبل الطاقة العادل ومنخفض الكربون.

للاطلاع على القائمة الكاملة للمتحدثين المشاركين في "أديبك 2024" يرجى زيارة الرابط الإلكتروني:

www.adipec.com/conferences/2024-speakers

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نبذة عن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"

يعد أديبك أكبر مؤتمر ومعرض للطاقة في العالم ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024.

يعتمد هذا الحدث على إرثه الذي يمتد لأربعين عامًا لتسريع الابتكار والعمل في مجال الطاقة ودعم تحقيق مستقبل طاقة مستدام وآمن ومنصف بهدف تمكين الحياة وتحقيق الازدهار العالمي.

على مدار أربعة أيام، سيجمع أديبك 2024 المجتمعات والدول والقطاعات، وأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والمالية والتكنولوجية لإيجاد حلول جماعية لتسريع انتقال عادل ومستدام للطاقة.

وتشمل فعاليات "أديبك 2024" 10 مؤتمرات وأكثر من 370 جلسة حوارية تستقطب أكثر من 1800 متحدث من مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزراء والرؤساء التنفيذيين، والأكاديميين وخبراء الطاقة والشباب.

ويقام معرض أديبك على مساحة 16 قاعة، بمشاركة 2200 شركة عارضة من مختلف مجالات منظومة الطاقة العالمية، بما في ذلك 54 شركة نفط وطنية ودولية، وشركات الطاقة الدولية، و30 جناحاً مخصصة للدول المشاركة. هذا إلى جانب أربع منصات متخصصة تركز على إزالة الكربون والرقمنة والشؤون البحرية والخدمات اللوجستية، والآن تمت اضافة منصة الذكاء الاصطناعي.

وسوف يوفر المعرض منصة مثالية لعالم الطاقة لإظهار حلوله المبتكرة وإقامة الشراكات بين القطاعات اللازمة لتوفير الطاقة الآمنة والعادلة والمستدامة للجميع.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.adipec.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع ـ media@adipec.com

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نبذة عن مجموعة أدنوك

أدنوك هي مجموعة رائدة ومتنوعة في مجال الطاقة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، حيث يتمثل هدف أدنوك في تعظيم قيمة احتياطيات الإمارة الهائلة من الهيدروكربونات من خلال الاستكشاف والإنتاج المسؤول والمستدام لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@adnoc.ae