الدورة القادمة من المعرض تنطلق في شهر سبتمبر بدلاً عن نوفمبر

معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2024 يُقام بين 24 و26 سبتمبر 2024 في دبي

زيادة الطلب تدعم توسع المعرض ليشمل قطاعات جديدة

دبي: أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تغيير موعد انطلاق معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب من صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة العالمية، لتنطلق فعالياته في شهر سبتمبر اعتباراً من العام المقبل بدلاً عن موعده المعتاد في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يُقام معرض الحلويات والوجبات الخفيفة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 24 و26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الحلويات العالمية إلى 242.53 مليار دولار أمريكي في عام 2028*، وتحتل الإمارات حالياً المركز السابع بين أكبر عشر أسواق للحلويات من حيث نصيب إنفاق الفرد، وتأتي بعدها المملكة العربية السعودية والصين وماليزيا**، ويشهد معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 2024 العديد من الفعاليات التطويرية التي تساهم في توسيع انتشاره، ومن المقرر أن يغطي المعرض مساحات أوسع من القاعات والردهات لتلبية الطلب المتزايد لرواد هذا القطاع العالمي، ما يتيح استضافة المزيد من المؤسسات التجارية والأجنحة الوطنية.

ويحتضن المعرض أيضاً برنامج مؤتمرات مميزاً يقام على منصة الخبراء، ويسلط الضوء على أحدث المواضيع بإشراف نخبة من الشركاء المتخصصين. ويمثل هذا البرنامج منبراً لمشاركة أبرز المعارف على مدار السنة، وذلك من خلال تبادل الأفكار والمقالات بشكل مستمر عبر قسم المعارف الذي من المقرر إضافته إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض. كما يقدم المعرض برنامجاً جديداً ومخصصاً لرواد القطاع الذين يتطلعون إلى بناء علاقات تجارية جديدة أو تعزيز العلاقات القائمة، حيث يجمع هذا البرنامج الجهات الدولية العارضة مع أبرز المشترين الرائدين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويشهد المعرض أيضاً في دورته القادمة إطلاق عدد من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك تجارب تذوق المنتجات الجديدة وورش عمل حول المنتجات وغيرها الكثير. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دينيس ستيكر، نائب الرئيس عالمياً في شركة كويلنميسي المحدودة: "نتطلع اليوم إلى تطوير معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة مع تحديد مواعيد جديدة لانطلاق فعالياته تلبية للطلب المتزايد من رواد القطاع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في المنطقة خلال عامين فقط. ويسرنا التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي الذي مكننا من توسيع مفهوم معرضنا الأصلي للحلويات والوجبات الخفيفة الذي يقام في مدينة كولون بألمانيا، ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمناقشة أبرز المنتجات والمواضيع الجديدة".

ومن جانبه، قال مارك نابير، نائب الرئيس لتنمية محفظة الأغذية والضيافة في مركز دبي التجاري العالمي: "لطالما أدركنا إمكانية نمو معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة ليصبح أفضل فعالية للحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، والذي بدوره شكل حافزاً إضافياً لنا في تعزيز التعاون مع شركة كويلنميسي. ونتطلع في العام المقبل إلى تعزيز مرونة المعرض ليشمل مؤتمرات مخصصة وأنشطة تفاعلية تواكب جميع جوانب قطاع الأغذية والمشروبات، بهدف الارتقاء بمستوى المعرض إلى آفاق جديدة تفوق توقعات الزوار".

* Fortune Buiness Insights - Confectionary market analysis

** ReportLinker - UAE Sugar Confectionery Market

وبدوره، قال كارستن داوم، المدير الإداري لدى جيرمان سويتس: "معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة هو أحد أبرز فعاليات الحلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تشكل الأسواق المتنامية في المنطقة وجهة مستقبلية مميزة لأبرز العلامات الألمانية المصنعة للحلويات، ما يسلط الضوء على مكانة المعرض ويعزز أهميته".

وتشهد دورة عام 2023 من المعرض إقبالاً كبيراً من الجهات العارضة، حيث نفذت جميع الأماكن المخصصة لهم، مع وجود العديد من الجهات العارضة على قائمة الانتظار، ما يعكس ضرورة هذه الخطوة لمواكبة الطلب المتزايد في السوق. ومن المتوقع أن يشهد المعرض الذي تحتضنه دبي هذا العام مشاركة أكثر من 330 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي ثلاث فعاليات أخرى رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023، بما يشمل معرض جلفود للتصنيع الذي يعد أكبر معارض تصنيع الأغذية والمشروبات السنوية في العالم وأكثرها تأثيراً. ويشكّل المعرض المنصة الأبرز في القطاع، لا سيما في ضوء دوره في تحسين الكفاءة التشغيلية، والتشجيع على التوريد المسؤول على امتداد سلاسل الإمداد القابلة للتتبع، فضلاً عن التعرف على المعوقات التي تحول دون الدخول إلى الأسواق الجديدة، واعتماد الممارسات المستدامة وإيجاد مصادر جديدة للتمويل. ويوفر جلفود للتصنيع لـ 2,168 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة بيئة مواتية لاغتنام الفرص ورسم آفاق جديدة، كما يطرح باقة شاملة من فرص التواصل مع ما يزيد عن 36 ألف خبيراً في القطاع.

ومهرجان المأكولات المتخصصة هو المعرض الوحيد المخصص لتجارة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر منصة للمشترين لتعزيز معارفهم وشراء المنتجات المميزة أو المتخصصة، كما يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث الأخبار والتوجهات الجديدة في السوق. كما أن معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط هو الفعالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتيح للمشترين الحصول على منتجات قابلة للتخصيص بكلفة معقولة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز حلول التغليف وتحديد هوية العلامة التجارية، فضلاً عن توفير منصة تجمع مزودي المواد الغذائية وغير الغذائية مع مزودي خدمات العلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين. ويُمكن للمسجلين حضور الفعاليات الأربع مجاناً باستخدام تصريح واحد.

لمزيدٍ من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة ، وجلفود للتصنيع ومهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

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لمحة حول معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة

معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة هو أكبر معرض تجاري في المنطقة للحلويات والوجبات الخفيفة، ويوفر منصة تجمع الزوار بأشهر العلامات التجارية في القطاع ويتيح لهم فرصة استكشاف أحدث المنتجات والابتكارات.