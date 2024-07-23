عجمان: أطلقت دائرة المالية في عجمان، اليوم، برنامج "المغامرة الرقمية" في مركز "عجمان إكس"، مدشِّنةً به مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، والتي تسعى من خلالها إلى إثراء تجربة مجتمع عجمان بشتّى شرائحه خلال فترة الصيف، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أهمية البرامج التدريبية التعليمية الهادفة التي أعدتها الدائرة لتعزيز مهارات الطلبة وصقل مواهبهم وتمكينهم من مواكبة متغيرات العصر؛ ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المستقبل المستدام لإمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الدائرة أعدّت 6 برامج تقدّم من خلالها تجارب حيوية وغنية تستهدف شتّى فئات المجتمع من عمر 5 سنوات وما فوق، وتهدف عبرها إلى تطوير المهارات الإبداعية لدى المشاركين، وإثراء معارفهم، وتعزيز قدراتهم الشخصية في مجالات عدة، متمنياً للجميع رحلة ممتعة ومثمرة تسهم في رفع جودة حياتهم وسعادتهم.

وعلى مدار ثلاثة أيام، يقدّم البرنامج للصغار واليافعين من عمر 5 إلى 15 عاماً إطلالةً على مفهوم الحساب الذهني وفوائده وتأثيره على الدماغ، ليتعلموا بعدها الحساب ذهنياً من دون أي وسيلة مساعدة تقليدية أو إلكترونية بواسطة الأصابع أو الـ"ماجيك فينغر"، ومن ثم التعرّف إلى طريقة إيجاد الحلول للعمليات الحسابية باستخدام المعداد الياباني "عداد الأباكوس".

أما الورشة التالية في برنامج الدائرة ضمن فعاليات "صيفنا سعادة 2024"، فهي بعنوان "صناعة المحتوى"، وتتيح عبرها لشريحة واسعة من فئات المجتمع فرصة التعرّف إلى فنون صناعة محتوى تسويقي وجذاب على منصات التواصل الاجتماعي، ما يسهم في مساعدة الصغار على استثمار شغفهم ومواهبهم وتحويلها إلى مصدر دخل مستقبلاً، فضلاً عن رفد أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية في ترويج منتجاتهم وخدماتهم بطريقة احترافية؛ لزيادة مبيعاتهم وتنمية أعمالهم.

كما ينتظر الطلاب من عمر 13 إلى 18 عاماً رحلةً شيّقة مع ورشة "القائد المالي" التي ستوفّر الدائرة عبرها، بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي، فرصة قيّمة أمام المشاركين للاستمتاع بأنشطة ومشاريع تجريبية تهدف إلى تزويدهم بأهم مهارات القيادات المالية، وتعزيز قدراتهم على التخطيط المالي وقيادة فريق العمل.

وتستمر الفعاليات المجتمعية الصيفية التي أعدّتها الدائرة في أغسطس المقبل مع ورشة "التخطيط المالي" التي ستصحب من خلالها المشاركين إلى عالم المنتجات البنكية، وتثري معارفهم حول كيفية الاستفادة منها، إضافة إلى ورشة "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المستقبل"؛ لتعريف الأطفال على مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على حياة المجتمعات، حالياً وفي المستقبل، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية وتعليمية ممتعة. إلى جانب ذلك، سيكون شباب المستقبل على موعد مع ورشة "محفظة المستقبل" التي سيتعلمون خلالها أساسيات التخطيط المالي والادخار وإعداد الميزانيات الشخصية، وكيفية استثمار المال بحكمة.

تقام البرامج جميعها ضمن بيئة تفاعلية غنية بالمعرفة والمرح تعزّز روح المشاركة والإبداع لدى المشاركين، ولا تزال الفرصة سانحة أمام الجميع لزيارة حسابات الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي؛ للتعرّف إلى تلك البرامج والتسجيل فيها.

#بياناتحكومية

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