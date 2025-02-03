قائمة الفائزين شملت طبيبين من خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فاز طبيبان من "دبي الصحية" بجائزتين ضمن جوائز حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز الطبي للعام 2024 على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وذلك في فئتي " الابتكار الطبي" و"المتميزين في القطاع الصحي"، حيث قدما أبحاثاً وبرامج تسهم في تعزيز الرعاية الصحية لمرضى السكري. كما شملت قائمة الفائزين طبيبين من خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وفازت الدكتورة فتحية فرض الله العوضي، استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري ومدير الأقسام الطبية في مستشفى دبي، التابع لدبي الصحية بالجائزة عن فئة "المتميزين في القطاع الصحي". وفاز الدكتور محمد حسنين الأستاذ في جامعه محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية واستشاري الغدد الصماء في دبي الصحية بالجائزة عن فئة " الابتكار الطبي" عن دراسة بعنوان " حاسبة أخطار مرض السكري وصيام رمضان".

بهذه المناسبة قالت الدكتورة فتحية العوضي " فخورة بفوزي بالجائزة عن فئة "المتميزين في القطاع الصحي"، والذي يعد تتويجاً لرحلة طويلة من الجهد والعمل المخلص. أشكر دبي الصحية على دعمها المتواصل الذي مكنني من تحقيق هذا التميز، وكل من ساندني وقدم لي الدعم من أسرتي وأصدقائي وزملائي".

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين " يشرفني الفوز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز الطبي عن فئة 'الابتكار الطبي، وهو إنجاز يعكس أهمية البحث العلمي والابتكار في تحسين جودة الرعاية الصحية. حاسبة أخطار مرض السكري وصيام رمضان جاءت نتيجة جهد جماعي حيث أشرفت عليه إلى جانب فريق بحثي متميز ضم كل من " البروفيسور بشار الأفندي من مستشفى توام، والدكتورة منيرة العروج من مؤسسة دسمان لعلاج مرض السكري في الكويت، والدكتورة شهلا الشيخ من جامعة سايفي في مومباي في الهند".

وشهدت الجائزة أيضاَ فوز طبيبين من خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية هما الدكتور راشد الرويعي، الذي تخرج من برنامج بكالوريوس الطب والجراحة وفاز بالجائزة عن فئة "أفضل بحث في القطاع الصحي" ، والدكتورة تالا تلاوي التي تخرجت من برنامج الإقامة في طب الأطفال ضمن برامج الدراسات الطبية العليا، والفائزة بالجائزة عن فئة "أفضل بحث طبي"، ضمن فريق بحثي.

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