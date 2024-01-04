عمّان، الأردن: كشفت أومنيس ميديا وذراعها التقني أومنيس تكنولوجيز عن بعض الأسماء المتحدثة والمشاركة في مؤتمر درويدكون (Droidcon) العالمي والذي ستنظمه في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2024، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وسيستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء المنتمين لمؤسسات عالمية ومرموقة في صناعة تطوير تطبيقات الأندرويد، والذين سيثرون فعاليات المؤتمر بأفكارهم وتجاربهم الغنية بمواضيع متنوعة ضمن صناعة برمجة تطبيقات الهواتف الذكية وتطويرها.

حيث سيُتاح للحضور خلال الحدث المشاركة في مجموعة من الجلسات التفاعلية، على رأسها جلسة "استكشاف إمكانات لغة كوتلن البرمجية: ما وراء الصورة" والتي سيقدمها داني بروسلر، مدير تطبيقات أندرويد في شركة «ساوند كلاود»، والذي سيكشف للمشاركين أسرار لغة كوتلن البرمجية. وسيقدم فيليب فلورياني، قائد فريق تطبيقات أندرويد في «إنفينوم»، جلسة بعنوان "مفاتيح المرور: مستقبل المصادقة" يطلع فيها الحضور على مستقبل تقنيات المصادقة، ويتخللها مجموعة من العروض التوضيحية الحية لتنفيذ مفتاح المرور.

وسيتطرق عبد الله أوسوبل، كبير مهندسي البرمجيات في شركة «كريم»، إلى شرح مفهوم موائمة واجهة المستخدم المستندة إلى الخادم مع أنظمة التصميم، حيث سيركز في جلسته على تعريف الحضور بالمفاهيم والتقنيات الأساسية التي ينطوي عليها استخدام نظام التصميم لبدء تشغيل واجهة مستخدم تعتمد على الخادم.

ويأمل المنظمون في أن يتيح مؤتمر درويدكون في عمّان للحضور فرصة استثنائية لاكتساب المعرفة والتواصل مع أقرانهم والتعرف على آخر مستجدات صناعة تطوير تطبيقات الأندرويد. ولمعرفة المزيد حول الحدث والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.amman.droidcon.com.

جدير بالذكر إن مؤتمر درويدكون العالمي هو عبارة عن تجمع مهني مرموق يُعنى بتسليط الضوء على آخر مستجدات صناعة تطبيقات أندرويد، وجذب المتخصصين والخبراء في هذا المجال والمهتمين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في مجال تطوير تطبيقات أندرويد.

وبالإضافة إلى كونه فرصة لعرض أحدث رؤى الصناعة، سيكون «درويدكون عمّان 2024» أيضاً بمثابة منصة للتواصل، إذ يتيح للحضور فرصة التواصل مع الخبراء وأقرانهم من المطورين، وتعزيز التعاون والشراكات فيما بينهم. كما يوفر الحدث فرص عمل للخريجين الجدد لتمكينهم من دخول مجال تطوير تطبيقات أندرويد.

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