أبوظبي - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن عزمها تنظيم ثمان مسابقات وتحديات عالمية ترتكز على الابتكار كجزءٍ أساسيٍ من النسخة الـ 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024).

يُنظَّم مؤتمر آيروس لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر 2024.

وستركز مسابقات المؤتمر وتحدياته الثمانية، والمقامة تحت شعار "روبوتات للتطوير المستدام"، على الذكاء البدني الرياضي للروبوتات وطريقة توجيهها عن بعد وآلية التحكم الروبوتي والروبوتات الغواصة والإدراك والاستشعار الروبوتي، بالإضافة إلى تحدي مراقبة الصقور والذي يهدف إلى النهوض بمجال تتبع الحياة البرية والحفاظ عليها من خلال تطوير أنظمة مراقبة متطورة وآمنة.

وفي مسابقة الروبوتات الأفريقية التي تركز على الابتكارات في مجال الروبوتات في إفريقيا، سيستعرض المرشحون للنهائيات مشاريعهم، فيما سيتضمن المؤتمر أيضًا معرضًا خاصًا تحت مسمى (آيروس إكسبو) ومعرضًا للوظائف في أكبر تجمع في العالم للباحثين والأكاديميين والمتخصّصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024) ومدير مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم في جامعة خليفة: "تعكس هذه المسابقات والتحديات الثمانية المختلفة حرص جامعة خليفة على إشراك الجهات المعنيّة في نسخة عام 2024 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية وتشجيعهم على البحث عن حلول في مجالات الروبوتات والطائرات بدون طيار، حيث تؤكد الطبيعة المتنوعة لهذه المسابقات على النطاق الواسع للتكنولوجيات الجديدة في مجال الروبوتات والطائرات بدون طيار التي يمكن الاستفادة منها على صعيد عالمي. وفي هذا الإطار، نتطلع إلى مشاركة فعالة من قِبل الباحثين والمؤسسات الأكاديمية العالمية للخروج بحلول تحث الأفراد على استخدام التكنولوجيات سريعة التطور في مجال الروبوتات على مختلف الأصعدة.”

تشمل التحديات الثمانية "أولمبياد الذكاء الاصطناعي مع منصة "ريل إي آي جِم": هل الذكاء الاصطناعي مستعد للذكاء الرياضي في العالم الحقيقي؟"، حيث يركز هذا التحدي على تقييم الذكاء البدني الرياضي للروبوتات وتحدي "ذا إيرث روفرز"، الذي يركز على توجيه الروبوتات عن بعد وتحدي البناء الروبوتي الذي يركز على التحكم بالروبوتات، إضافة لتحدي (يو روبين) الذي يركز على تعدد مهارات التحكم بالروبوت.

تستعرض تحديات الروبوتات الغواصة أيضًا ابتكارات وحلولًا للمشكلات المتعلقة بهذا المجال، حيث تتمحور جميع التحديات حول حركة الروبوتات والتحكم بها، وتشمل تحدي التفسيرات البيانية الآلية لمجموعة بيانات الطرق التي تركز على الاستشعار والإدراك وتحدي "إف وَن تنث" للسباقات ذاتية القيادة وتحدي الروبوت رباعي الأرجل التابع لجمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

ويُعتبر معهد التكنولوجيا والابتكار في أبوظبي الراعي الاستراتيجي لآيروس 2024، وتقدم كل من شركة أستريبوت وهيئة كهرباء ومياه دبي الرعاية البلاتينية، في حين تُعتبر مؤسسة دبي للمستقبل وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي رعاة ذهبيين لهذا المؤتمر، وتشمل مجموعة الرعاة الفضيين كلًّا من شركة نوكوف موشن كابتشر ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويمثّل معهد بكين للتكنولوجيا شريكًا جامعيًا.

يذكر أن شركة ديب روبوتيكس للربوتوتات وشركة آي تي تي لخدمات إدارة المشاريع ستنضمان إلى 11 شركة ناشئة ستستعرض ابتكاراتها في مجال الروبوتات.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نموًا متسارعًا في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

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