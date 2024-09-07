الإمارات العربية المتحدة، دبي : يستعد معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في التدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، لتقديم التعليم المتخصص بأرقى المستويات العالمية للعاملين في المجال بالبحرين، وذلك بعقد سانز المنامة من 7 إلى 12 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال البحرين. صممت الفعالية بحيث تتضمن دورتين تدريبيتين بالإضافة إلى أمسية سانز المجتمعية ليتمكن المشاركون من التواصل مع خبراء الأمن السيبراني ومع نظرائهم وقادة القطاع.

يذكر أن البحرين تشهد نموًا في الطلب على مختصي الأمن السيبراني من أصحاب المهارات المتميزة، إلى جانب ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في مجال الأمن السيبراني العام الماضي نتيجة للتوسع في الاقتصاد الرقمي والحاجة لتأمين البنية التحتية الرقمية الجديدة. ومن أبرز الأدوار التي تشهد طلبًا متزايدًا أمن البنية السحابية، والاستجابة للأحداث الأمنية، واستقصاء التهديدات، بينما ازدادت الحاجة إلى العاملين الذين يمتلكون الخبرة المتخصصة والشهادات المعتمدة مثل اعتماد خبير أمن نظم المعلومات CISSP، في الوقت الذي تسرّع فيه البحرين تحولها الرقمي وتتغير تطورات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والأتمتة بشكل مستمر.

تتضمن فعالية سانز المنامة سبتمبر 2024 (من 7 إلى 12 سبتمبر) الدورات التالية:

FOR508 : الدورة المتقدمة للاستجابة للأحداث وكشف التهديدات والأدلة الرقمية

: الدورة المتقدمة للاستجابة للأحداث وكشف التهديدات والأدلة الرقمية LDR414 : برنامج سانز التدريبي لاعتماد CISSP

تقدم دورة FOR508 عرضًا مفصلًا لأساليب وأدوات التحقيق والاستقصاء لأولئك المهتمين بالمهارات المتقدمة للكشف والتحديد والمواجهة والاستعادة ضمن مجموعة واسعة من التهديدات في الشبكات المؤسسية، بما فيها تلك التي يعمل من خلالها أعداء الدول وشبكات الجريمة المنظمة ومهاجمو طلب الفدية.

أما دورة LDR414 فتمثل دورة مراجعة مكثفة صممت خصيصًا لإعداد الطلاب لامتحان شهادة خبير أمن نظم المعلومات المعتمد CISSP وتركز بشكل حصري على المجالات الثمانية للمعرفة المحددة في نظام ISC – وهي بالغة الأهمية لاجتياز الامتحان.

وفي هذا السياق قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "يمثل الأمن السيبراني الشامل عنصرًا بالغ الأهمية للبحرين بينما تواصل بناء اقتصادها الرقمي. وفي ظل ارتفاع التهديدات السيبرانية حول العالم، لا يسعنا التغاضي عن أهمية التدريب المتقدم في مجال الأمن السيبراني، حيث تمثل دورات سانز المنامة 2024 فرصة قيّمة للعاملين في هذا المجال لاكتساب المهارات اللازمة لحماية المشهد الرقمي في المملكة. وسيكون بوسع المشاركين التعرف إلى كيفية تعزيز دفاعات المؤسسة من خلال الدورات المتخصصة بقيادة الخبراء، إلى جانب تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه للتعامل مع الجوانب المعقدة في التحديات السيبرانية المعاصرة وللمساهمة في حماية الأمن الوطني."

ومن أبرز فعاليات سانز المنامة جلسة أمسية المجتمع التي تقام يوم 9 سبتمبر بعنوان "تعطيل العدالة: كيف تهدد الأدلة الرقمية غير المدروسة تحقيق العدالة وتقوضها". تتحدث تلك الجلسة عن ثلاث حالات واقعية، منها قضية جنائية واثنتان مدنيتان، لتبين كيف أوشكت الأدلة الجنائية الرقمية على تدمير حياة الأشخاص عند تقديمها في المحكمة من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير محايدين. كما تبين الجلسة دور النهج العلمي المناسب للتعامل مع الأدلة الرقمية في تحقيق العدالة.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في سانز المنامة (المشاركة الحضورية أو الافتراضية) يمكنكم زيارة رابط التسجيل في سانز المنامة.

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