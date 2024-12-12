أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) الدورة الثالثة من قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية خلال أسبوع أبوظبي المالي 2024، حيث التقى ممثلون عن الهيئات التنظيمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وآسيا.

في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع المالي لمواكبة التقنيات الجديدة والمتطورة، ركزت القمة الحصرية لهذا العام على دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية. وأتاحت القمة منصة لقادة تنظيم القطاع المالي العالمي مناقشة المخاطر والتحديات المرتبطة باعتماد الذكاء الاصطناعي. واستكشفت القمة أيضاً الفرص المهمة التي يوفرها تطوّر الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات التي تدعم الابتكار وفي الوقت نفسه تضمن حماية العملاء والنزاهة في الأسواق والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات المالية المرخصة والهيئات التنظيمية.

واستعرضت الجلسة الحوارية الأولى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق والمصادقة في الخدمات المالية والإشراف والإنفاذ، مع تسليط الضوء على أهمية هذه الاستخدامات لتعزيز الكفاءة والسرعة من خلال التحليلات المتقدمة، فيما ناقشت الجلسة الثانية مخاطر وفرص اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات التنظيمية، وخرجت بالكثير من الرؤى والاستنتاجات المهمة حول المنهجيات التنظيمية والإشرافية. هذا وعزز الحوار سبل التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إرساء أفضل المعايير المشتركة.

وتمت مشاركة النقاشات رفيعة المستوى التي استضافتها القمة الحصرية لاحقاً مع الحضور المشارك في أسبوع أبوظبي المالي.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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