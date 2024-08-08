دبي: أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات ،عن النجاح الكبير لحملة "مفاجآت مدينة الذهب"، التي نظمتها من 10 يونيو إلى 20 يوليو 2024، كجزء من فعاليات مفاجآت صيف دبي

خلال هذه الحملة المذهلة، تمت مكافأة العملاء الذين أنفقوا أكثر من 500 درهم إماراتي في متاجر المجوهرات المشاركة بعروض استثنائية على المجوهرات الذهبية والماسية واللؤلؤ. بالإضافة إلى العروض الرائعة، فاز 20 من المتسوقين بقسائم مجوهرات تصل قيمتها إلى 100,000 درهم إماراتي، مما أضاف مزيد من الحماس والتفاعل.

بمشاركة أكثر من 55 علامة تجارية للمجوهرات في 130 منفذاً، نجحت الحملة في جذب مجموعة متنوعة من محبي المجوهرات والمتسوقين.

وفي هذا السياق قالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: "نحن مسرورون بالنجاح الهائل لحملة ’مفاجآت مدينة الذهب‘ هذا العام. لم تقدم حملة فقط العروض والجوائز المذهلة، بل احتفلت أيضاً بعيد الأضحى مع المتسوقين. تعتبر تلك الحملة طريقتنا لشكر عملائنا المخلصين والترحيب بالمتسوقين الجدد لتجربة أفضل ما يقدمه سوق المجوهرات في دبي."

ساهمت حملة هذا العام بشكل كبير في تعزيز سمعة دبي كـ "مدينة الذهب" وكوجهة رئيسية لتسوق المجوهرات. تلتزم مجموعة دبي للمجوهرات بدعم قطاع الذهب والمجوهرات، وتقديم تجارب مبتكرة ومجزية لعملائها باستمرار.

للحصول على معلومات حول الحملات القادمة وتواريخ وأماكن السحوبات، يرجى زيارة http://dubaicityofgold.com.

حول مجموعة دبي للمجوهرات:

مجموعة دبي للمجوهرات هي مجموعة تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها "مدينة الذهب" و "وجهة العالم للمجوهرات". كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.

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