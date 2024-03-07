الفعالية تشهد الكشف عن استثمارات جديدة بقيمة تزيد على 764 مليون دولار في اليوم الثالث

15 منصة متخصصة تسلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي وأهمية استراتيجيات الاستثمار

الرياض، المملكة العربية السعودية: يواصل مؤتمر ليب 2024، الحدث التقني الأكثر حضوراً على مستوى العالم، فعالياته لليوم الثالث على التوالي ليثبت مكانته الرائدة في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث جددت العديد من شركات التكنولوجيا المحلية والدولية التزامها في المملكة العربية السعودية باعتبارها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار مع استثمارات جديدة تزيد على 764 مليون دولار أمريكي.

وجاءت أولى الإطلاقات؛ إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدم (ACES)، الشركة التقنية الوطنية العالمية، عن توسيع أعمالها وتطوير البنية التحتية للعديد من المشاريع، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير نظام إدارة البرامج GSM الخاصة والأبراج الذكية وذلك باستثمار 618 مليون دولار.

تلا ذلك، إعلان شركة أرامكو ديجيتال عن تعاونها مع شركة LTIMindtree لإنشاء مركز لخدمات تقنية المعلومات في السعودية باستثمار 46 مليون دولار، بالإضافة إلى إعلان أرامكو ديجيتال عزمها التعاون مع شركة Groq في شراكة لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم، فيما أعلنت شركة هونر HONORعن توسيع نطاق أعمالها على المستوى الإقليمي من خلال تدشين عدة مبادرات باستثمار 100 مليون دولار.

وشهدت الفعالية، المستمرّة حتى 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الكشف عن استثمارات كبيرة تجاوزت 13.5 مليار دولار أمريكي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف، المشروع المشترك بين شركة إنفورما العالمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: "بلغ الزخم الذي يشهده ليب 2024 ذروته، فبعد الترحيب بالعلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمبتكرين والرواد والمستثمرين والمسرعين في العالم بالرياض هذا الأسبوع، نتوقع أن نشهد عاماً آخر من تحقيق أرقام قياسية في اليوم الأخير من الفعالية".

الرئيس التنفيذي لمنصة TikTok : الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات صنّاع المحتوى المستقبليين وكفاءة إنتاجهم

في حوار شيّق استقطب جمهوراً واسعاً على المسرح الرئيسي لمؤتمر ليب 2024، تحدّت شو تشيو، الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك، عن دعم المنصة - التي يبلغ المعدل الشهري لعدد مستخدميها نحو مليار– لـ 175,000 من الشركات الصغيرة في المملكة العربية السعودية عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال تشيو:"إنها زيارتي الثانية إلى المملكة في الشهرين الأخيرين، ويسرّنا أن ندعم اليوم آلاف الشركات الصغيرة المحلية. كما نعمل عن كثب مع مجموعة من ممثلي تلك الشركات لضمان حصولهم على الدعم المطلوب لتنمية أعمالهم ومواكبتها للتقنيات الذكية وحسن توظيفها في تحقيق أهداف نمو الأعمال وازدهارها".

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصةTikTok ، يؤكد تشيو أن تقنية تعلم الآلة هي عامل رئيسي لتحليل بيانات المستخدمين وتوفير توصيات مخصصة لكل واحد منهم، عبر فهم سلوكهم، وهو مجال قمنا بدراسته لفترة طويلة.

ويشير تشيو إلى أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي تستحق المتابعة. وتنشأ بوتيرة متسارعة جداً، وخير مثال على ذلك يكمن في المراحل التي كان يتطلبها تصميم وإنتاج مقطع فيديو في الماضي، كالتصوير والتحرير وما إلى ذلك. أما الآن، فإن المبدعين على موعد مع ترجمة إبداعاتهم إلى أعمال احترافية بزمن قياسي. ومع ذلك لا بد من التعامل مع بعض التحديات التي تفرضها أدوات الذكاء الصطناعي والتأقلم معها إذا دعت الضرورة.

واختتم تشيو بالقول:" يساهم الذكاء الاصطناعي في تنظيم المحتوى وتعزيز كفاءته. ولفت إلى أن منصة تيك توك ستخصص ملياري دولار أمريكي للاستثمار في رفع معايير الثقة والسلامة هذا العام".

وأوضح أنه من الممكن تهيئة وإعداد الآلات لتقييم السياق عند تنظيم المحتوى، وهو ما يقودنا إلى أن نكون أكثر دقة في أعمالنا. والرائع في الأمر أن هذه الآلات ستكون قادرة على فهم سياق محتوى مقاطع الفيديو واتخاذ قرارات تنظيمية وفقا لذلك وتلك رؤيتنا للمستقبل.

الاستثمار للصالح العام: رؤية تجمع الأرباح والإمكانات

أشار صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز (KBW Ventures)، خلال حوار له على المنصة الرئيسية في ليب 2024، إلى أهمية الموازنة بين مناهج الاستثمار التي تضع الربح في المقام الأول والإمكانات التحويلية لصناديق رأس المال الاستثماري. وأوضح أهمية ذلك في تحفيز الابتكارات القائمة على التكنولوجيا والتي من شأنها أن تساعد في حل التحديات الحرجة التي تواجه البشرية.

وقال صاحب السمو الملكي ومؤسس شركة كيه بي دبليو فينتشرز، التي تضم أكثر من 85 شركة عالمية في محفظتها الاستثمارية: "لطالما كان هدفنا الاستثمار في الشركات الرامية لتحقيق نقلة نوعية وإيجابية وهادفة في العالم. ثمة شركات تقوم على الربحية، ويوجد بالمقابل شركات تعطي الأولوية للمساهمة الاجتماعية وتطمح للربح في الوقت ذاته، وهو ما نبحث عنه الآن".

ونوّه صاحب السمو الملكي إلى الإمكانات الهائلة لطاقة الاندماج، مشيراً إلى أن العوائد الكبيرة التي تحملها قد تستغرق سنواتٍ أو عقود، وأن شركة كيه بي دبليو فينتشرز تعمل الآن على تقييم واختيار سبل الاستثمار على كل من العائد التجاري المحتمل، واحتمالية تحقيق تأثير اجتماعي ملموس في آن معاً. وأضاف صاحب السمو: "أصبحنا أكثر تركيزاً على إمكانية الشركات لإحداث تغيير حقيقي في العالم باستخدام التكنولوجيا مهما كان القطاع. ويعد قطاع الطاقة أحد الصناعات الأساسية التي ستحدث تحولاً حقيقاً مدفوعاً بالتكنولوجيا، وقد قمنا مؤخراً بالاستثمار في شركة تركز على تكنولوجيا الاندماج.

وأضاف: "نعتمد اليوم رؤية أوسع لاستثماراتنا التي تحقق تغييراً إيجابياً حقيقياً. وشهد الاندماج خطوات هائلة في السنوات القليلة الماضية، وأعتقد أن ذلك سيكون الخطوة الأولى في تبني نهج جديد ورؤية عالية المخاطر وطويلة المدى. ولتحقيق التغييرات الإيجابية التي نتطلع لها، يجب أن نبدأ بالاستثمار الآن حتى لو كانت العوائد على بعد 20 إلى 30 عاماً من اليوم".

سيدفورد بارتنرز تطلق شركة استثمار في مجال الفضاء الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية

أعلنت سيفورد بارتنرز، شركة رأس المال المغامر العالمية الرائدة المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا العميقة، عن إنشاء أول صندوق استثمار خاص في المملكة العربية السعودية، في إطار مشاركتها بمؤتمر ليب 2024.

وتتمتع الشركة بسجل حافل يتخطى 10 سنوات من الاستثمار في الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا الفضاء، وتتضمن محفظتها أكسيوم سبيس وفوياجر سبيس وسبيس إكس وإلروي أير وسكاي دويلر، وغيرها من الشركات المتخصصة في الفضاء ومراقبة الأرض والتنقل الجوي المتقدم.

ويستفيد الصندوق الجديد المخصص للاستثمارات في أنشطة وتقنيات قطاع الفضاء من نظام استثماري ناشئ في مجال الفضاء، وفي هذا الإطار تقول نوف الحقباني، المؤسس والشريك الإداري لدى سيدفورد: "سيشهد اقتصاد الفضاء نمواً من 400 مليار دولار في الوقت الراهن إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2040."

وسيعمل صندوق الاستثمار في قطاع الفضاء السعودي الأول من نوعه بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، التي تتولى تنظيم ومراقبة الأنشطة الريادية المتعلقة بقطاع الفضاء في المملكة.

SCCC | Alibaba Cloud وآي سكاي دريم تعلنان عن شراكة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي

انطلاقاً من مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في قطاع الرياضات الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي، وقعت الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC) وشركة Alibaba Cloud المزود السحابي العام الوحيد في المملكة - وشركة iDreamSky اليوم مذكرة تفاهم لإنشاء المقر الإقليمي لـ iDreamSky في الرياض.

وتستمرّ اتفاقية التعاون لمدة خمس سنوات بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لتعزيز التطوير المستمر للقطاع، وستركز على تحسين أداء الشبكة في جميع أنحاء المملكة، مما سيقلل من وقت الوصول إلى خوادم الألعاب المحلية ويعزز تجربة الألعاب للمستخدمين.

إعلانات Intel الرئيسية على منصة كود لريادة الأعمال الرقمية

وسط سلسلة من الصفقات والشراكات التي تم الإعلان عنها على المسرح المخصص للمركز السعودي لريادة الأعمال الرقمية، كشفت إنتل عن برنامجين مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أولاً، الذكاء الاصطناعي للمواطنين، والذي سيجعل الذكاء الاصطناعي في متناول عامة الناس والمجتمعات؛ وثانياً، الاستعداد الرقمي للقادة، والذي يهدف إلى تثقيف وتزويد قادة المستقبل في المملكة بالمعرفة حول التقنيات الناشئة لتعزيز الكفاءات الوطنية.

سبقت هذه الإعلانات قيام منشآت، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمنح مجموع جوائز بقيمة 100 ألف ريال سعودي لثلاث شركات مملوكة محلياً شاركت في مسابقة الهيئة لحل التحديات في قطاعي العقارات والتمويل العقاري.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.onegiantleap.com

#بياناتشركات

-انتهى-

حول ليب:

تسعى المملكة العربية السعودية حالياً لتعزيز حضورها الرائد في مجال التكنولوجيا الناشئة من خلال اعتماد التقنيات على نطاق واسع وتنفيذ المشاريع التجريبية الطموحة. وتجسد فعالية ليب طموحات المملكة على المستوى الدولي، والتي تتطلع لترسيخ مكانتها كمركز تقني رائد يربط بين القارات الثلاث. وتهدف إلى تسريع اعتماد التكنولوجيا وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي. واستناداً إلى الفعالية، ستشهد المملكة اعتماداً واسع النطاق للتقنيات المتقدمة، وتحولاً حقيقياً من الاعتماد على النفط باعتباره المورد الاقتصادي الاستراتيجي الرئيسي لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا التقليدية والناشئة.

وتطمح المملكة العربية السعودية لبلوغ كامل إمكاناتها، وإحداث تأثير إيجابي حقيقي من التقنيات المتقدمة والمشاريع العالمية الرائدة وضمان مستقبل واعد ومشرق.

حول شركة تحالف:

تعد شركة تحالف، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حلقة وصل بين المجتمعات التجارية ذات الأهمية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في جميع أنحاء منطقة الخليج والعالم، وذلك من خلال محفظة رائدة تضم باقة من أهم المعارض والمنصات الرقمية على مستوى العالم.

تأسست الشركة كمشروع مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية، أكبر شركات تنظيم فعاليات الأعمال في العالم.

وتهدف تحالف خلال عامي 2023 و2024 إلى الاستفادة من النجاح الذي حققته فعالياتها الحائزة على الجوائز، ليب (www.onegiantleap.com) ومؤتمر الأمن السيبراني بلاك هات الشرق الأوسط (www.deepfest.com)، وفعالية ديب فيست المتخصصة في الذكاء الاصطناعي (www.deepfest.com)، ومؤتمر العقارات الدولي سيتي سكيب جلوبال (www.cityscapeglobal.com).

لمزيد من المعلومات حول شركة تحالف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://tahaluf.com.