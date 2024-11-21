تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمجلس الإنعاش العربي، والمسجل في دولة الإمارات، تحت شعار "نجتمع، من أجل الحياة"، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري في فندق ماريوت الجداف بدبي. يضم المؤتمر نخبة مميزة من الأطباء العرب والدوليين، إلى جانب استشاريين من مختلف التخصصات الطبية وأعضاء مجلس الإنعاش العربي.

تنطلق فعاليات اليوم الأول (الجمعة) بسلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة، ومنها:

ورشة تعريفية لإنعاش توقف القلب بجهاز القلب الصناعي خارج الجسم eCPR

ورشة التصوير بالموجات فوق الصوتية الموجهة سريريًا ECMO

ورشة مسعفنا العربي الصغير

ورشة الإنعاش لفئة النساء والأطفال والرضع، ورشة التحكم الفائق في نزيف الدم، ورشة الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في تعليم الإنعاش القلبي الرئوي.

بالإضافة الى تدريب أصحاب الهمم من المكفوفين والصم وضعاف السمع على مهارات الإنعاش القلبي

تستمر الفعاليات بأعمال المؤتمر الرئيسية التي تقام يومي السبت والأحد، وتهدف إلى تطوير وتحسين طرق الإنعاش في الحالات الحرجة، مع تقديم توصيات ومبادئ توجيهية جديدة تشمل تقنيات إنقاذ الحياة، إدارة النزيف المتقدم، والتطبيقات العملية لأحدث تقنيات المحاكاة الافتراضية.

كما سيستعرض المؤتمر أبرز التحديثات في الإرشادات العالمية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والرعاية القلبية الطارئة، والتي تمثل الأساس لخطط الإنقاذ التي يعتمدها المتخصصون في الرعاية الصحية عالميًا.

-انتهى-

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