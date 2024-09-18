عرض مذهل لأفضل ما تقدمه السينما الهندية

احتفال تاريخي بالتميز السينمائي !

أبو ظبي: برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تعود جوائز "آيفا" لتقديم عرضها التاريخي الثالث في جزيرة ياس بأبوظبي من 27 إلى 29 سبتمبر 2024 في ساحة الاتحاد أرينا الشهيرة. ومن المتوقع أن يكون مهرجان هذا العام، المُقام بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وميرال، الأضخم في تاريخ احتفالات السينما الهندية، حيث سيجمع بين أبرز نجوم السينما من خمس صناعات سينمائية رائدة.

ويسود الحماس مع إعلان مهرجان جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية "آيفا 2024" عن بيع جميع تذاكر الليلة الرئيسية للجوائز! ومع ذلك، لا يزال بإمكان عشاق السينما المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، حيث تتوفر مقاعد محدودة لتجربتين استثنائيتين: جوائز "آيفا اوتسافام" و"آيفا روكس".

وفي إطار احتفال مهرجان "آيفا" بمرور 24 عامًا من التميز، ستُقام جوائز "آيفا اوتسافام" يوم الجمعة 27 سبتمبر لتسلط الضوء على أبرز إنتاجات السينما في جنوب الهند. وفي اليوم التالي، ستشهد جوائز "آيفا" تكريم نخبة من مواهب السينما الهندية في حدث ساحر تم بيع جميع تذاكره بالكامل. ويُختتم المهرجان بفعالية "آيفا روكس" المرتقبة يوم الأحد 29 سبتمبر، للاحتفاء بالموسيقى والموضة والترفيه بإسلوب مبهر.

ومع اقتراب نفاد المقاعد المتبقية لفعاليات "آيفا اوتسافام" و"آيفا روكس"، تُعتبر هذه فرصة استثنائية لا تتكرر للمشاركة في احتفال ساحر بالتميز السينمائي. من النجوم الأسطوريين إلى المواهب الصاعدة، ومن الشخصيات العالمية المرموقة إلى الجماهير الوفية، سيكون مهرجان "آيفا 2024" حدثًا تاريخيًا لا مثيل له.

-انتهى-

#بياناتحكومية