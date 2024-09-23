أبوظبي: أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، أن النسخة السادسة والثلاثين من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية 2024، والذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات (آيروس 2024) في أبوظبي، ستضم منتدى "الروبوتات في أفريقيا" الذي سيسلّط الضوء على التقدّم الملحوظ الذي حققته القارة، خاصةً في مجال البحث والابتكار، كما أنّه سيُصدر تقريرًا عن الوضع الراهن لقطاع الروبوتات في أفريقيا.

يُنَظّم مؤتمر (آيروس) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار "روبوتات للتنمية المستدامة" في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث سيجمع الباحثين والأكاديميين والشركات الرائدة والمتخصصين في القطاع من جميع أنحاء العالم. وسيساهم منتدى الروبوتات في أفريقيا، المقرر عقده في 16 أكتوبر 2024، في بحث فرص الاستفادة من تطبيقات الروبوتات والأنظمة الذكية وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع الصناعي وتسليط الضوء على أثر البحث والتطوير في أفريقيا. الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ما مجموعه 13 منتدى خلال مؤتمر آيروس 2024.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام لمؤتمر (آيروس 2024) ومدير مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم: "يجمع مؤتمر آيروس 2024 مجموعة كبيرة من المشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية والجهات المعنية في القطاع الصناعي، حيث يمثّل منتدى "الروبوتات في أفريقيا" المنصة الصحيحة للتعريف بالوضع الراهن للروبوتات في القارة، إضافةً إلى أحدث بحوثها المتعلقة بالتطبيقات الصناعية العملية والتعليم والتدريب. وسيتيح المنتدى للأفراد المهتمين بالروبوتات في أفريقيا فرصة التفاعل مع المجتمع العالمي للروبوتات. من جهة أخرى، سيساهم التقرير المتعلق بالوضع الراهن للروبوتات في أفريقيا الإنجازات الرئيسة لمختلف القطاعات المعنيّة بالروبوتات وسيسعى إلى إيجاد المزيد من الحلول التكنولوجية للتحديات التي تواجه هذا القطاع."

يتضمن جدول الأعمال محاضرتين رئيستين وعروض البحوث المطبوعة، إضافة لحلقة نقاشية حول الجوانب المختلفة للروبوتات.

تشمل قائمة المتحدثين في المنتدى الدكتور بول أمايو، محاضر أول والباحث الرئيس في قسم الروبوتات الإفريقية في جامعة كيب تاون والدكتور ديفيد فيرنون، المشرف التقني في مختبر الابتكار في القطاع الصناعي الإفريقي في جامعة كارنيغي ميلون ومروة الديويني، باحثة دكتوراه ومقدمة بودكاست "سوفت روبوتِكس" التابع لجمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ونديفهوو ماكوندو، باحث في علوم التعلم الآلي في مختبر جنوب أفريقيا في مؤسسة بحوث "آي بي إم" وتشينوي إيكينا من جامعة ألباني الأمريكية.

يُقام مؤتمر آيروس 2024، تحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض والجمعية اليابانية للروبوتات وجمعية مهندسي التحكم والأجهزة ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

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