ميلانو- إيطاليا، اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح كبير ومشاركة واسعة، مشاركتها في الدورة 75 للمؤتمر الدولي للفضاء، والذي عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة بين 14 إلى 18 أكتوبر الجاري. وشاركت دولة الإمارات لأول مرة بجناح للفضاء، والذي استعرض أحدث التطورات وأهم المشاريع والإنجازات الوطنية في مجال الفضاء، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة الرائدة في المشاريع الفضائية ودعم الابتكار والتطوير والاستدامة.

وشهد جناح الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء، إقبالاً واسعاً، حيث استقبل العديد من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات والمسؤولين وأكثر من 4000 زائراً من مختلف الدول، ورواد فضاء، ومسؤولين من مختلف الوكالات، وعلماء وباحثين، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمبادرات وإنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، ودورها الريادي في هذا المجال الحيوي على الخارطة العالمية. كما فاز جناح الإمارات للفضاء بجائزة أفضل تصميم للمنصة في المؤتمر الدولي للفضاء في ميلان 2024.

وقدّم الخبراء والمتخصصون من الكوادر الإماراتية والجهات المشاركة في جناح الإمارات للفضاء، 15 ورقة علمية في المؤتمر، وأكثر 20 جلسة، والتي سلطت الضوء على أحدث المشاريع والمبادرات في قطاع الفضاء الوطني، ودور الإمارات في استكشاف الفضاء وتعزيز الابتكار التكنولوجي. كما وقع جناح الإمارات للفضاء 5 مذكرات تفاهم تسهم في تعزيز شراكاتنا العالمية.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ المؤتمر الدولي للفضاء، شكّل منصة رائدة لتعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة مؤثرة على خارطة الفضاء العالمية، والتواصل مع صانعي وقادة هذا القطاع الحيوي من مختلف أنحاء العالم، ودعم جهودنا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق طموحاتنا المستقبلية في استكشاف الفضاء، ودفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية القيادة لضمان استدامة تقدمنا في هذا القطاع الحيوي على مدار الخمسين عاماً المقبلة».

من جانبه، قال سعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «على مدار مشاركتنا في المؤتمر الدولي للفضاء 2024، ساهم جناح دولة الإمارات للفضاء في تقديم صورة شاملة عن مبادرات ومشروعات دولة الإمارات في مجال الفضاء، واستعراض مساهماتنا الفاعلة في المشاريع والبرامج الدولية، ومبادراتنا الوطنية الطموحة في استكشاف الفضاء وتطوير الأقمار الاصطناعية، إلى جانب إبراز دور تكنولوجيا الفضاء في دعم قطاعات حيوية كالاتصالات والبيئة والتنمية المستدامة»، مضيفا «أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في هذا القطاع الرائد، والمساهمة بقوة في رسم ملامح مستقبل صناعة الفضاء العالمية».

صرّح سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، قائلاً: «مع اختتام النسخة الـ75 من المؤتمر الدولي للفضاء بمدينة ميلانو، برهن جناح الإمارات للفضاء، الذي تمثله مؤسسات من مختلف أنحاء الدولة، على مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الفضاء العالمي. سلط الجناح الضوء على أهمية التعاون وتبادل المعرفة في دفع عجلة النمو المستدام. وقد أتاح هذا الحدث فرصة استثنائية لنا للتواصل مع الشركاء الدوليين، واستعراض تقدمنا في مشاريع محورية مثل بوابة الإمارات ضمن مشروع محطة الفضاء القمرية، والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، الأكثر تقدمًا في المنطقة، إلى جانب برنامج الإمارات لرواد الفضاء. كما ساعدنا الحدث على توحيد رؤيتنا مع مستقبل استكشاف الفضاء. من خلال تعزيز الشراكات العالمية، لا نعزز فقط قدراتنا الفضائية، بل نرسخ أيضًا دور الإمارات في تشكيل نظام أكثر ابتكارًا وترابطًا في مجال استكشاف الفضاء. هذه الشراكات الإستراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز مسيرة الإنجازات محليًا وعالميًا».

وأضاف الأستاذ علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم تكنولوجيا الفضاء، "تواجدنا في جناح الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء 2024 يعكس التزامنا الراسخ بدفع علوم وتكنولوجيا الفضاء نحو الأمام. من خلال عرض مشاريعنا الرائدة، لا نؤكد فقط على ريادة الإمارات في استكشاف الفضاء، بل نبرز دورنا في تشكيل مستقبل الابتكار الفضائي العالمي. هذه المنصة اتاحت لنا بناء شراكات تعزز التقدم الفضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي."

قال الدكتور إلياس تسوتسانيس، الباحث الرئيسي بالإنابة في مركز أبحاث الدفع والفضاء في معهد الابتكار التكنولوجي: “في المؤتمر الدولي للفضاء في ميلانو، قدمنا أكثر من ست أوراق علمية وكشفنا عن مشاريع بحثية رائدة تعزز مستقبل استكشاف الفضاء. بدءًا من كوكبات الأقمار الاصطناعية إلى الملاحة الذاتية للمركبات الجوالة على سطح القمر، والدفع الكهربائي للبعثات بين الكواكب، نحن ندفع حدود الابتكار في تكنولوجيا الفضاء”.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، «يشرفنا في جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، أن نشارك في المؤتمر الدولي للفضاء 2024 في مدينة ميلانو. فمشاركتنا ضمن جناح الإمارات للفضاء تجسد الالتزام الراسخ على المستوى الوطني لدولة الإمارات بدعم علوم الفضاء وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الدولية في هذا المجال».

وشهد جناح الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء، مشاركة واسعة من جهات عدة في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينهم وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، بالإضافة إلى معرض دبي للطيران.

كما شاركت شركات رائدة من مناطق الفضاء الاقتصادية، ومن بينها «مداري سبيس»، و«فالكون روبوتيكس»، و«أرضية الإبداع لحلول المعلومات»، و«مارشال إنتيك»، و«باراكسوس»، و«فور إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية»، و«أوربيتال سبيس».

وشارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في الاجتماع الرابع عشر للوزراء وأعضاء البرلمانات للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بالإضافة إلى قمة قادة الفضاء، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع وكالات ومؤسسات الفضاء الدولية، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات الدولية ودعم استدامة الفضاء. كما شارك معاليه في اجتماع قيادات اتفاقية أرتميس، لتسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتمكين الجهود المشتركة وتبني الإرشادات وأفضل الممارسات لدعم حوكمة أنشطة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وركز معاليه على استعراض مستجدات جهود دولة الإمارات في مشروع محطة الفضاء القمرية "بوابة الإمارات"

والتقى زوار جناح الإمارات للفضاء، رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تبادلا مع الزوار قصص النجاح والخبرات الفريدة التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع، إلى جانب المساهمة بتعزيز الوعي بأهمية قطاع الفضاء كركيزة أساسية لمستقبل الدولة.

واستعرض جناح الإمارات مشروع استكشاف حزام الكويكبات، ومجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات، وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، وبرنامج سرب للأقمار الاصطناعية. كما سلط الضوء على النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2024.

فيما استعرض مركز محمد بن راشد للفضاء، إنجازات برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والمهمات المستقبلية مثل «بوابة الإمارات»، و«محمد بن زايد سات». بينما سلط المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الضوء على مشروع القمر 813 وبرنامج GNSSas، والمحطة الأرضية لتسهيل الاتصالات الفضائية، وتجهيزات AIT للتجميع والاختبار. فيما سلط فريق معرض دبي للطيران الضوء على الفرص المستقبلية للشركات والوكالات الفضائية في معرض دبي للطيران 2025.

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