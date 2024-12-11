الرياض، المملكة العربية السعودية: شاركت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في معرض هوريكا 2024، الحدث الأبرز في قطاع الضيافة وخدمات الطعام. وقد تميزت مشاركتها بنجاح كبير، حيث شهد جناحها إقبالاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من الزوار الذين استمتعوا بتجربة استثنائية مع عروضها المبتكرة.

جناح ديناميكي وتفاعل استثنائي حيث حظيت مشاركة سدافكو باهتمام كبير، حيث كان جناحها يعج بالنشاط والحيوية طوال ساعات المعرض. جذبت منتجات "السعودية" من مشروب الحليب والقهوة الباردة كبار الشخصيات والعملاء المحتملين، حيث قدمت تجربة تجمع بين عبق الماضي وروح الابتكار. وأكد هذا التفاعل جاذبية النكهات التي تمزج بين الأصالة والتجديد، مما يعزز مكانة الشركة في السوق.

كما أضاف قسم الباريستا في الجناح بعداً مميزاً من خلال تقديم قائمة مختارة من المشروبات الساخنة والباردة المُحضرة باستخدام منتجات سدافكو. وسرعان ما أصبح القسم وجهة مفضلة للزوار، حيث استعرض إمكانيات منتجات سدافكو في تقديم تجارب قهوة فريدة ومميزة.

تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الابتكار حيث عززت مشاركة سدافكو من دورها الريادي في قطاع خدمات الطعام، حيث استضاف جناحها العديد من اللقاءات التجارية والصفقات المحتملة مع علامات تجارية مرموقة. وتعكس هذه المناقشات الثقة المتزايدة في منتجات سدافكو، ما يمهد الطريق لشراكات استراتيجية مستقبلية.

وفي تعليق على المشاركة، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لسدافكو: "تؤكد مشاركتنا في معرض هوريكا 2024 التزامنا الراسخ بالابتكار والجودة. لقد ألهمنا التفاعل الإيجابي مع الزوار وقادة الصناعة لمواصلة تقديم منتجات تضيف قيمة حقيقية إلى قطاع خدمات الطعام. هذا الإقبال الكبير يؤكد الثقة التي يضعها شركاؤنا في سدافكو والطلب المتزايد على منتجاتنا المتنوعة والمتميزة."

كجزء من التزامها بالابتكار المستمر لتلبية تطلعات العملاء، كشفت سدافكو خلال معرض هوريكا 2024 عن منتجها الجديد: القهوة الجاهزة للشرب. يعكس هذا المنتج حرص الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة، مع الحفاظ على الجودة العالية التي تميزها.

جاءت المنتجات الجديدة احتفاء بالتميز وتلبية تطلعات المستهلكين المتزايدة للراحة والتنوع والجودة. وقد أتاحت فعاليات هوريكا 2024 للزوار فرصة لاستكشاف هذا النهج الابتكاري، مما عزز مكانة سدافكو في السوق الإقليمي كعلامة تجارية رائدة.

ومع انتهاء فعاليات هوريكا 2024، تحتفل سدافكو بإنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها المتميزة التي تركز على النمو والابتكار وتعزيز التواصل مع المستهلكين. تواصل الشركة التزامها بتقديم منتجات استثنائية تلبي احتياجات وتطلعات متنوعة، مما يعزز ريادتها في قطاع خدمات الطعام.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976، تُعد من أبرز الشركات في إنتاج الألبان والأغذية تحت العلامة التجارية "السعودية". تتميز الشركة بمكانتها الرائدة في السوق المحلي، حيث تتصدر إنتاج الحليب ومعجون الطماطم والآيس كريم.

يقع مقر الشركة الرئيسي في جدة، وتدير سدافكو شبكة مبيعات وتوزيع تضم 24 موقعًا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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