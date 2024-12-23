تتصدر السعودية القائمة بـ11 مشاركة، تليها الإمـارات بـ10 مشاركات.

تعد مجموعة جبار للإنترنت أقدم شركة من حيث عام التأسيس مُصنفة ضمن القائمة.

دبي: يسهم أقوى مستثمري رأس المال المخاطر لعام 2024، في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، من خلال دعم الشركات الناشئة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. وبالنظر إلى هذا الدور الحيوي تسلط فوربس الضوء في نسختها الأولى من القائمة، على شركات رأس المال المخاطر الأكثر نشاطًا وتأثيرًا في تعزيز الابتكار والنمو والنجاح، ضمن مشهد الشركات الناشئة والمزدهر في المنطقة.

لإعداد القائمة، اعتمد فريق فوربس على معايير رئيسية، منها: عدد الصفقات الناجحة وتأثيرها وقيمتها، بالإضافة إلى أكبر 5 صفقات للشركة وقيمتها خلال جولات التمويل. كما شملت المعايير الأصول المدارة للشركة، وعدد الشركات الناجحة ضمن محفظتها، وعدد عمليات التخارج الناجحة، إلى جانب الخبرة الريادية لقائد كل شركة، لإجراء تقييم شامل لمساهماتها في نمو المنطقة. وقد صُنفت المشاركات في القائمة أبجديًا باللغة الإنجليزية. وفي حال توافر أكثر من شريك مؤسس واحد للشركة، يُحسب بوصفه مشاركة واحدة.

تضم القائمة 30 مشاركة لأقوى مستثمري رأس المال المخاطر في المنطقة، حيث تتصدر السعودية القائمة بـ11 مشاركة، تليها الإمارات بـ10 مشاركات. كما تشمل القائمة 4 شركات من مصر، وشركتين من الأردن، وشركة واحدة من الكويت، مما يعكس روح ريادة الأعمال المتنامية في أنحاء المنطقة كافة.

ومن بين شركات القائمة، تبرز مجموعة جبار للإنترنت التي أسسها سميح طوقان وحسام خوري عام 2009، وتعد أقدم شركة رأس مال مخاطر في القائمة من حيث تاريخ التأسيس. وتشتهر المجموعة باستثمارها في شركات تم الاستحواذ عليها من قبل شركات عالمية، مثل استحواذ أمازون على سوق.كوم مقابل 580 مليون دولار في عام 2017، واستحواذ دليفري هيرو الألمانية على إنستاشوب مقابل 360 مليون دولار في عام 2020. كذلك تستمر المجموعة في دعم الشركات ذات التأثير الكبير في المنطقة.

من ناحية أخرى، تمثل شركة بلتون لرأس المال المخاطر المصرية، التي تأسست في عام 2023، بقيادة الرئيس التنفيذي والشريك الإداري علي مختار، أحدث لاعب في السوق. وقد أحدثت الشركة تأثيرًا كبيرًا من خلال 6 استثمارات رأسمالية في أول 9 أشهر من عام 2024.

في حين لعبت العديد من الشركات المدرجة في القائمة دورًا محوريًا في دعم بعض الشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا في المنطقة. فقد حصلت شركة ثروة، وهي منصة لإدارة الثروات، على دعم من هلا فنتشرز وشروق باتنرز و(500 Global) و(MEVP). وتعد كل من نواة كابيتال و(Plus VC) من المستثمرين الرئيسيين في شركة ايوا لبيع النظارات. كما حصلت شركة فودكس على دعم من (STV) و(Vision Ventures) و(Plus VC) ومجموعة جبار للإنترنت.

فيما يقود 24 شركة مدرجة في القائمة، رواد أعمال نجحوا في الانتقال من مؤسسين إلى مستثمرين، مما أسهم في زيادة نمو اقتصاد المنطقة. كذلك يقود 6 شركات رأس مال مخاطر في القائمة، مسؤولون تنفيذيون غير مؤسسين.

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