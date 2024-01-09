الإمارات العربية المتحدة- دبي: افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الثلاثاء معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، المعرض الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تكنولوجيا الطباعة، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يناير الجاري.

ويجتمع أكثر من 250 عارضاً ومتخصصاً على مستوى القطاع لعرض أحدث الآلات والمواد والبرامج للمشترين الإقليميين المسؤولين عن طباعة الكتب التعليمية وكتب الأطفال، وكتب الصور الفوتوغرافية، والملصقات، والتغليف، والبريد المباشر، والملصقات، واللافتات، والمنسوجات المطبوعة رقميًا وعرض الرسومات من مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي والاستدامة.

وشهد المعرض في يومه الأول إطلاق العديد من المنتجات والتقنيات المبتكرة، حيث أطلقت شركة أفرا، الراعي المشارك في المعرض، رسمياً للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط آلة Etirama SPS3 Flexopress المميزة في الطباعة والتغليف. كما قدمت شركة التصوير والإلكترونيات العالمية ريكو عدداً من المعدات التي تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط بما وأبرزها (Ricoh Pro C9500، Ricoh Pro C7500، Ricoh Auto Color Adjuster، Ricoh Fi-7700).

وعلق باري كيلينغراي، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف بالقول: "إن معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 يعتبر بمثابة وجهة نابضة على مستوى القطاع، خصوصاً بعد عام من التخطيط والإعداد ما أسهم في حضور مميز، للشركات المتوافدة إلى هذا الحدث الأبرز في عالم الطباعة والتغليف، إلى جانب عدد من العروض التفاعلية الحية لأحدث ماكينات سير العمل الآلي، ومعدات الإنتاج، بالإضافة إلى المواد والحلول من مختلف أنواع الطباعة التقليدية والرقمية والتي يمكن للزوار معاينتها. وأدعو جميع المهتمين بمستقبل الطباعة إلى زيارة المعرض التجاري الرائد لتكنولوجيا الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من جانبها، قالت، جايد غريس، المدير الإداري لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2024: "كان التفاعل في مركز دبي التجاري العالمي في اليوم الافتتاحي لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 استثنائياً، حيث التقينا بعدد كبير من الزوار والعارضين للاطلاع على إطلاق المنتجات من الموردين الرواد في عالم الصناعة".

وتابعت غريس: "أشجع العاملين في قطاع التغليف والطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها على زيارة المعرض هذا الأسبوع للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة التي تعيد تشكيل الصناعة، انطلاقاً من التكنولوجيا المرنة والرقمية والهجينة في مشهد الطباعة".

يوفر معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 أيضًا فرصًا كبيرة للمتخصصين في القطاع للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الروابط خصوصاً مع فرص التواصل المتاحة خلال أيام المعرض الثلاثة. كما تشهد فعاليات المعرض مشاركة مجلة ليبلز آند ليبلينغ بوصفها الراعي الرئيسي لدورة هذا العام، إلى جانب كل من كونيكا مينولتا ومجموعة مود وأفرا بوصفهم رعاة مشاركين.

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لمحة حول معرض الخليج للطباعة والتغليف:

معرض الخليج للطباعة والتغليف هو المعرض الرائد في توريد تكنولوجيا الطباعة، ويجمع أهم مزودي خدمات الطباعة والمطابع التجارية وشركات التصميم وطباعة التغليف والمشترين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من الزوار من مختلف مجالات الطباعة، بما في ذلك طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض. ويوفر منصة للجهات العارضة لاستعراض أحدث الآلات والمواد والبرمجيات في مجال الطباعة.