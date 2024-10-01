يستعد معرض أوتوميكانيكا دبي لدورته الحادية والعشرين بمشاركة أكثر من 2200 عارض، بما في ذلك 244 شركة مصنعة لأجزاء ومعدات السيارات الكلاسيكية وسط شعبية عالمية وإقليمية متزايدة

سيقام معرض أوتوميكانيكا في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 12 ديسمبر 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، سيشهد معرض أوتوميكانيكا دبي 2024، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات، مشاركة مجموعة واسعة تضم أكثر من 244 عارضاً من الشركات المصنعة لقطع غيار ومعدات السيارات الكلاسيكية عندما يعود للانعقاد بدورته الحادية والعشرين في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ومع مشاركة 40% من العارضين المختصين بالسيارات الكلاسيكية من السوق المحلية و60% من السوق الدولية، سيشهد أوتوميكانيكا دبي 2024 مشاركة مجموعة من أبرز شركات تصنيع أجزاء ومعدات السيارات الكلاسيكية من كلٍ من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا وسويسرا واليابان والبرازيل وغيرها من البلدان الأخرى.

وبحسب شركة كريدنس للأبحاث، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق السيارات الكلاسيكية العالمية إلى 51.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مقارنة بـ 31.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كما ينعكس ارتفاع شعبية قطاع السيارات الكلاسيكية أيضاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد عدد متزايد من مالكي السيارات الكلاسيكية.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي "لا يعكس الطلب على السيارات الكلاسيكية شغفاً بتاريخ السيارات فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على القيمة المتزايدة التي تحظى بها الحرفية والتصميم الرفيع لتلك السيارات، حيث يستضيف معرض أوتوميكانيكا دبي في دورة كل عام مجموعة من أبرز العارضين الذين يستعرضون قطع غيار السيارات الكلاسيكية والشركات المصنعة للمعدات من جميع أنحاء العالم تماشياً مع تزايد الاهتمام بهذا القطاع في كل دورة من هذا المعرض".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "إن الدورة المقبلة من معرض أوتوميكانيكا دبي ستكون الأكبر حتى الآن، بمشاركة أكثر من 2200 عارض من أكثر من 60 دولة".

"في الوقت الذي لا توجد فيه تعريفات متفق عليها عالمياً للمركبات الكلاسيكية، يُعرف عادةً بأن السيارة تُعتبر 'كلاسيكية' عندما يكون عمرها أكثر من 20 عاماً، وتحتفظ بتصميمها الأصلي، وتكون في حالة جيدة، وقد برزت الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص كمركز مزدهر لعشاق السيارات الكلاسيكية ومقتنيها والمستثمرين بها بسبب ثراء سكان البلاد والاهتمام المتزايد بالسيارات القديمة.

وعلى عكس أغلب السيارات الحديثة، التي قد تفقد قيمتها بمرور الزمن، يمكن للسيارات الكلاسيكية أن تزيد قيمتها، مما يجعلها من الممتلكات المربحة لهواة اقتنائها والمستثمرين. وغالباً ما تساهم ندرتها وأهميتها التاريخية وتصاميمها التي لا مثيل لها في زيادة قيمتها السوقية.

وتشمل قائمة الشركات المشاركة في أوتوميكانيكا دبي 2024 والتي تتمتع بكفاءة وخبرة في مجال السيارات الكلاسيكية كلاً من: ميرلين ديزل سيستمز (المملكة المتحدة)، كونيتو للإطارات (فنلندا)، شركة هاستينغز للتصنيع (الولايات المتحدة الأمريكية)، دينسو (الإمارات العربية المتحدة) وموتوريكس إنترناشيونال (اليابان) والعديد غيرها، حيث سيوفر المعرض منصة مثالية لعشاق السيارات الكلاسيكية ومقتنيها والمحترفين للتواصل مع العارضين إلى جانب استكشاف أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع."

كما يمكن للزوار التجاريين التعرف على أحدث مستجدات القطاع في أكاديمية أوتوميكانيكا، التي تعد مركز التعلم والتواصل التفاعلي في أوتوميكانيكا دبي، حيث توفر الأكاديمية رؤى متعمقة للقطاع وتحديثات استراتيجية للسوق وفرصاً للتعلم من خبراء وقادة الفكر الروّاد لمناقشة مجموعة من أبرز الموضوعات الرئيسية مثل: الابتكار في تكنولوجيا السيارات والاستدامة والاقتصاد الدائري.

سيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 تسعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والاتصالية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء والإدارة والحلول الرقمية.

وستقام دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 في موقع مشترك مع "لوجيموشن"، الفعالية الجديدة الرائدة لقطاع الخدمات اللوجستية العالمية، والتي تُعد أحدث إضافة لمجموعة الفعاليات والمعارض من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 10 الى 12 ديسمبر 2024. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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