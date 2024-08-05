دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتضن الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، منطقة مخصصة لأحدث تقنيات وممارسات الصحة والسلامة، لرفع مستوى وعي المؤسسات والأفراد من كافة الأعمار حول أبرز المعايير العالمية الخاصة بالصحة والسلامة في المنزل وبيئة العمل. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشتمل المنطقة على أربعة أركان: ركن ورش العمل التفاعلية، ركن الجلسات النقاشية، ركن سلامة الأطفال، وركن المنافسات والألغاز والألعاب والسحوبات لاختبار المعارف والخبرات ذات الصلة وتحفيز الابتكار في سبل تطبيق إجراءات السلامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): "بوصفه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والشبكة الذكية وغيرها من القطاعات الحيوية، يلتزم "ويتيكس" بتوسيع مجالاته وتغطية كافة القطاعات الأساسية التي تسهم في ضمان مستقبل أكثر صحة وإشراقاً للجميع. وينسجم تركيزنا هذا العام على الصحة والسلامة مع جهودنا لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، والارتقاء بالرفاه والصحة وجودة الحياة، وتحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومنها الهدف 3 "الصحة الجيدة والرفاه"."

ويستعرض مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين في منطقة الصحة والسلامة، الإرشادات والإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية والصحة البدنية والنفسية، وأحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال، إلى جانب التدابير الاحترازية لتقييم وتفادي الحوادث والمخاطر المحتملة وتعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ واحتواء الأضرار، وإدارة التوتر والإجهاد، وتعزيز المرونة لمواجهة تبعات التغير المناخي على الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل. إلى جانب ذلك، تسلط منطقة الصحة والسلامة الضوء على قصص النجاح والاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة التي تعزز التزام الشركات بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة وضمان بيئة عمل صحية وآمنة وداعمة، تعزز سمعتهم بوصفهم مؤسسات مسؤولة مجتمعياً وداعمة لتحقيق المستقبل المستدام.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تأتي السلامة على رأس أولوياتنا دائماً، ولهذا السبب يسعدنا دعم تركيز معرض ويتيكس على السلامة هذا العام. لقد عملنا لعقود على التحسين المستمر لجميع جوانب السلامة؛ الحلول التقنية مثل المعدات الآمنة، ونظام إدارة السلامة لدينا، وثقافة السلامة، والقيادة المبدعة. إنّ سقف طموحاتنا عالٍ جداً، ونسعى إلى تقليل الأضرار إلى مستوى الصفر، ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً للقضاء على المخاطر والأضرار في جميع عملياتنا. ونتطلع إلى مشاركة ما تعلمناه في معرض ويتيكس، والتعلم بدورنا من الآخرين."

بدوره، قال خورام مجيد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بيرو فيريتاس" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة بحر قزوين: "تفخر شركة "بيرو فيريتاس" بالمشاركة كشريك في منطقة الصحة والسلامة التي سيتم استضافتها لأول مرة بالتوازي مع معرض ويتيكس هذا العام. وخلال قرابة 200 عام، دأبت شركة "بيرو فيريتاس" على مساعدة عملائها لتحسين أدائهم من خلال تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لضمان تلبية أصولهم ومنتجاتهم وبنيتهم التحتية وعملياتهم للمعايير واللوائح المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الصحة والسلامة لمساعدة المؤسسات من مختلف القطاعات على إبقاء أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSMS) قوية ومتوافقة مع المعايير العالمية مثل ISO 45001. وتشمل خبرات الشركة مجالات ناشئة مثل الصحة والسلامة النفسية (ISO 45003)، والتعافي من الكوارث، والتخطيط لتعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ. وتُمكّن المراكز الفنية لشركة "بيرو فيريتاس" العملاء من إدارة بياناتهم الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على نطاق واسع، إضافة إلى مواكبة التحديات الناشئة التي يفرضها الترابط بين التكنولوجيا التشغيلية والأمن السيبراني والصحة المهنية /النظافة المهنية. ومن خلال الاستفادة من انتشارها العالمي وخبرتها الرائدة في القطاع، تسهم الشركة في تعزيز قدرة المؤسسات والشركات على مواكبة المشهد المعقد لإدارة الصحة والسلامة، لاسيما وأنها تستثمر قوة التحول الرقمي لتحفيز الابتكار وتعزيز الأداء في مجال السلامة."

من جانبها، قالت سميرة محمد، المدير العام لمجموعة دبي للجودة: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان رفاهية جميع المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتشرف مجموعة دبي للجودة بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة التي ستستضيف فعاليات متنوعة على مدار ثلاثة أيام تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، على هامش معرض ويتيكس 2024. وتهدف المنطقة إلى رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة من خلال تشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات والالتزام بلوائح السلامة لضمان رفاهية وسلامة موظفيها."

ويمكن التسجيل في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.wetex.ae/ar/visitor-registration)

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