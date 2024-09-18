دبي، الإمارات العربية المتحدة : شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها أحد الرعاة الداعمين في المؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في العاصمة أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024. وأتاح المؤتمر والمعرض منصةً رائدة للجهات المتخصصة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول، وبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، ودعم نتائج مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، الذي استضافته الدولة العام الماضي. ويسعدنا استعراض أبرز جهودنا في هذا المجال ضمن مشاركتنا في المؤتمر العالمي للمرافق الذي يعتبر فرصة استثنائية لاستكشاف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وإبراز ريادة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، ودعامة رئيسية لمسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، جزءاً أساسياً من دورنا الجوهري في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030."

وأضاف معاليه: "لقد نفَّذنا مشروع الهيدروجين الأخضر وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وننفذ المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لتعزيز تميزها على مستوى العالم. في عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي."

بدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة": "يرسخ المؤتمر العالمي للمرافق على نحو متسارع مكانته باعتباره المنتدى الرئيسي على مستوى العالم لقادة قطاع الكهرباء والمياه. إنّ التوسع الذي يشهده، يعكس النفوذ المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة القضايا المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة، وتحقيق النمو ببصمة كربونية منخفضة، والجهود الرامية لمواجهة التحديات المناخية. في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في مسيرتنا نحو تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي على المستوى الوطني، والإجماع العالمي حول "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي الصادر عن مؤتمر"COP28"، فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق شركات المرافق لقيادة التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز جهود بناء محطات كفؤة لتحلية المياه، والتوسع في تطبيق معايير إدارة "جانب الطلب". وهذه المسؤوليات هي حجر الزاوية لاستراتيجية النمو لدينا في "طاقة"، وهي المحاور الرئيسية التي ستدور حولها المناقشات في المؤتمر العالمي للمرافق. وتؤكد مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق على الدور المهم للتعاون والشراكة في هذا القطاع الحيوي، بينما نسعى إلى تحقيق التزاماتنا لإزالة الكربون."

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