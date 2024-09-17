الرياض– برعاية كريمة من وزارة الاستثمار وبحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل TGA المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، تستعد العاصمة الرياض غدًا لاستضافة النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يعد الحدث الأبرز في مجال التنقل الكهربائي بالمملكة. سيقام المعرض من 17 إلى 19 سبتمبر، حيث يوفر منصة تفاعلية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تساهم في بناء مستقبل مستدام، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وتطوير قطاع النقل الكهربائي.

إن معرض السيارات الكهربائية 2024 ليس مجرد حدث، بل هو فرصة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، حيث يدعو المشاركين للانخراط في مناقشات حيوية حول التحول نحو التنقل الكهربائي والمساهمة في تحقيق أهداف مسيرة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية.

يشارك في المعرض نخبة من الشركات المحلية والدولية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، بدعم من الراعي الرئيسي "إلكترومين"، والراعي البلاتيني "EVIQ" و"الزاهد للتراكتورات"، والراعي الذهبي "Volt Charge". كما ستتاح للحضور فرص التواصل مع كبار اللاعبين في الصناعة من خلال رعاة مثل "PwC"، ودعم من "فورمولا إي" و"تسارع"، وشركاء المعرفة مثل "فروست وسوليفان" و"رولاند برجر" و"الشركة السعودية للكهرباء".

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية، مثل التحديات المتعلقة بتبني هذه السيارات وتطوير البنية التحتية لشبكات الشحن. كما يهدف لتمكين الحضور من الاستفادة من ورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية مع خبراء عالميين، مما يتيح لهم فرصة استكشاف أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال المتسارع التطور. كما سيتيح المعرض فرصة لتجربة قيادة تفاعلية.

هذا ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت واردات السعودية من هذه السيارات بنسبة 271% في عام 2023، إذ استوردت نحو 779 سيارة كهربائية خلال العام الماضي. ويأتي هذا في إطار خطط المملكة الطموحة للوصول الى نسبة 30% على الأقل من السيارات الكهربائية المستخدمة في مدينة الرياض بحلول عام 2030، بالإضافة إلى هدف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية محليًا بحلول هذا التاريخ.

وقد صرّح يزن الزبن، مدير المركبات التجارية في شركة الجفالي: " تمثل المشاركة في معرض السيارات الكهربائية تجربة غنية، حيث تلمس من خلاله الجهود المبذولة لتحقيق رؤية 2030. فالسيارات الكهربائية تمتلك مستقبلًا واعدًا، خاصة في مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر. نحن في الجفالي ملتزمون بالاستثمار في المركبات الصديقة للبيئة لدعم جهود صافي الانبعاثات الصفري."

لا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية للمشاركة في أهم حدث في مجال التنقل الكهربائي، والتفاعل مع كبار خبراء الصناعة، والمساهمة في بناء مستقبل أخضر ومستدام!

عن معرض السيارات الكهربائية:

تُعقد النسخة الثالثة من معرض السيارات الكهربائية في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو في طليعة ثورة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. كأحد أبرز الفعاليات في المنطقة المخصصة للتنقل الكهربائي والتكنولوجيا.

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