الشارقة، أعلن "منتدى الشارقة للاستثمار" الذي تقام دورته السابعة بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" يومي 18 و19 سبتمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، عن فتح باب الانضمام للمشاركة في "ردهة المستثمرين" التي يخصصها سنوياً لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية لبناء الشراكات والعلاقات مع نظرائهم من المستثمرين العرب والأجانب من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى فتح أفق التواصل والتفاعل مع صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.

وتأتي الردهة للعام الثاني على التوالي تحت رعاية "بنك الاستثمار في الشارقة"، إذ يؤكد المنتدى من خلال هذا النوع من المبادرات أهمية التعاون والشراكة بين مختلف الفعاليات والمؤسسات والهيئات في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وجاذبيتها للاستثمار وتأسيس الأعمال في كافة المجالات. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط https://ila.sharjahinvestmentforum.ae/

وتعد "ردهة المستثمرين" فرصةً كبيرة لقادة الأعمال والمستثمرين للتعرف على طبيعة اقتصادات المنطقة والعالم واتجاهات النمو فيها وقطاعاتها الواعدة وما تنتجه من فرص استثمارية مجدية، إذ تخصص هذا العام مساحة واسعة لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والأنظمة الذكية وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو والتنمية والاستدامة على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام.

من الحوار إلى الشراكة وإبرام العقود

وأكد مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة "منتدى الشارقة للاستثمار" أن "ردهة المستثمرين" تُترجم محاور المنتدى ومخرجاته إلى علاقات وشراكات بين المشاركين من قادة ورواد الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن الردهة مساحة حرة للتوافق وإجراء الصفقات ذات العائد على جميع الأطراف.

وقال العجلة: "نثمن شراكتنا في المنتدى وجمهورنا وكل من يساهم في نجاح دوراته عاماً بعد عام، ونشكر (بنك الاستثمار) في الشارقة على رعايته المتواصلة لـ "ردهة المستثمرين"، حيث شهدت العام الماضي اقبالاً كبيراً من المستثمرين وقادة الأعمال والباحثين عن تبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم من بلدان العالم".

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لـ"بنك الاستثمار": نفخر برعاية (ردهة المستثمرين) في منتدى الشارقة للاستثمار 2024، كجزء من التزامنا بدعم النمو والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فنحن نؤمن في (بنك الاستثمار) بأن التعاون والشراكات الاستراتيجية تمثل عنصراً رئيساً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة وأن ردهة المستثمرين تجسد محوراً أساسياً لمد جسور التواصل وإطلاق النقاشات المثمرة، والتي من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار في المنطقة. من هنا فإننا نتطلع بشغف إلى الانضمام لقادة ورواد الصناعة في هذا الحدث البارز، والمساهمة في تحقيق رؤية الشارقة لتكون وجهة عالمية للأعمال والاستثمار."

أجندة ثرية ونظرة مستقبلية طموحة

وتناقش الدورة السابعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" هذا العام مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر استعراض أبرز ملامح وعوامل التحوّل نحو اقتصادات المستقبل التي تتسم بالتكامل العميق في العمليات الصناعية والزراعية والتجارية وفي منظومات التعليم والرعاية الصحية، وما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه من حلول لتحديات القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وتشمل محاور "منتدى الشارقة للاستثمار 2024" استعراض أحدث الحلول الذكية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وكيفية توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ناتج الثروة الحيوانية والزراعية، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة من خلال الاستثمار المسؤول في الاقتصاد الأخضر والدائري، وكيفية رفع جاهزية الثروة البشرية لوظائف المستقبل.

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#بياناتحكومية

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