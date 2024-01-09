دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجمع دبي للاستثمار، المجمع السكني والتجاري والصناعي المتكامل والفريد من نوعه في الشرق الأوسط، المملوك بالكامل لـ "شركة دبي للاستثمار"، عن فتح باب التسجيل لجميع عشاق وهواة ركوب الدراجات الهوائية والمغامرين، لحجز أماكنهم للمشاركة في "تحدي مجمّع دبي للاستثمار للدراجات الهوائية 2024".

سيُقام تحدي مجمّع دبي للاستثمار للدراجات الهوائية، يوم الأحد 21 يناير 2024، ويشمل مجموعة من التحديات على مسارات بطول 40 كم و 20 كم و 10 كم و 6 كم، وذلك بهدف تلبية جميع مستويات راكبي الدراجات.

وقال عمار الدويخ، نائب المدير العام للقسم التجاري في مجمع دبي للاستثمار:" مع الإعلان عن فتح باب التسجيل لتحدي مجمع دبي للإستثمار للدراجات الهوائية 2024، نرحب براكبي الدراجات من كافة المستويات للمشاركة في هذا الحدث الممتع. يُشكل هذا النوع من الفعاليات، دلالة واضحة على حرص مجمع دبي للإستثمار على تعزيز ودعم مجتمع مستدام ومفعم بالحيوية. تندرج رفاهية وسلامة سكان مجمع دبي للاستثمار وأفراد المجتمع، في صلب اهتماماتنا، ما يدفعنا إلى توفير وابتكار مساحات وفعاليات من شأنها تعزيز وتمكين أسلوب حياة صحي ونشط. وتؤكد هذه المبادرة، على التزامنا بصياغة مجتمع يسعى إلى تحقيق اللياقة البدنية.

وسيقدم تحدي مجمع دبي للإستثمار للدراجات الهوائية 2024، جوائز نقدية ل20 فائزًا في كل من سباق 40 كم و 20 كم، كما سيتم تقديم الجوائز لأفضل 3 فائزين، وذلك تقديراً لأدائهم الاستثنائي.

وسيتم توزيع الميداليات على جميع المشاركين في نهاية السباق.

باب التسجيل مفتوح أمام الجمهور ويمكنكم حجز أماكنكم عن طريق التسجيل على www.dipcyclingchallenge.ae

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