أبوظبي: شهد اليوم الختامي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) احتفالات خاصة تم خلالها الإعلان عن الفائزين في مجموعة من المسابقات المثيرة التي أقيمت خلال المعرض والاحتفاء بإنجازاتهم.

وقد أقيمت النسخة الحادية والعشرون من هذا المعرض العالمي الرائد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، ونظم الحدث مجموعة "أدنيك" بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي.

وتُمنح جائزة "أفضل تصميم جناح في كل قطاع" هذا العام استنادًا إلى ثلاثة معايير أساسية: الاستدامة، الإبداع، والوظيفية.

وقام فريق من المحكمين المتميزين بتقييم الأجنحة بناءً على استخدام المواد الصديقة للبيئة، ومدى توافقها مع شعار المعرض "احتضان المستقبل وتكريم الماضي"، إلى جانب الابتكار في التصميم، وشملت المعايير الأخرى الابتكار في عرض المنتجات والخدمات، ومستوى الجذب والتفاعل مع الزوار، وتجربة الترحيب بالزوار.

الفائزون في كل فئة كانوا كالتالي:

- **قطاع الفروسية** – جمعية الإمارات للخيول العربية

- **قطاع الصقارة** – روزكونجرس الدولية

- **قطاع المنتجات والخدمات البيطرية** – العيادة البيطرية المتنقلة للصقور

- **قطاع معدات الصيد والتخييم** – شركة يو آر أوف رود

- **قطاع المركبات والمعدات الترفيهية الخارجية** – شركة آيرون مان

- **قطاع الصيد والرياضات البحرية** – شركة اليام

- **قطاع المركبات الترفيهية والكرافانات** – شركة أرماديلو

- **قطاع الأسلحة (معدات الصيد والرماية)** – شركة تسليح

- **قطاع الفنون والحرف اليدوية** – مريم الحساني

- **قطاع حماية البيئة والتراث الثقافي** – هيئة محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية

- **قطاع الصيد والسياحة والسفاري** – المركز الطبيعي للحياة البرية

وفي مسابقة "أفضل قاعدة صقر"، حصلت شركة خنجر على الجائزة عن تصنيع القواعد اليدوية للصقور، والتي تم تقييمها بناءً على جودة المواد، والوظيفية، وراحة وأمان الصقور، إضافة إلى التصاميم المبدعة التي تعكس التراث الإماراتي وحرفته بأسعار معقولة.

أما جائزة "أفضل أدوات صقارة مستخدمة في الصيد" فقد فازت بها كلثم بلسيلاه بفضل جودة المواد، ووظائف الأدوات، والأمان الذي توفره للصقور، مما يعكس تميز أدوات الصقارة التي قدمتها.

في مسابقة "أفضل سكين صيد"، التي كانت مفتوحة للأفراد والشركات على حد سواء، حازت شركة تمرين على الجائزة عن السكاكين التي تعكس الجودة والمتانة وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى التصاميم الإبداعية التي تستلهم التراث الإماراتي. وقد تمت الإشادة بهذه السكاكين لكونها مقاومة للصدأ وآمنة ووظيفية لأغراض الصيد.

وفي جائزة "أفضل منحوتة في الحرف اليدوية التقليدية"، التي كانت مفتوحة للمشاركين في معرض ADIHEX 2024 لعرض منحوتات تعكس أنماط الحياة التقليدية أو المهن القديمة، حصلت شركة تونكوف للنحت الخشبي على الجائزة بفضل التصاميم الإبداعية التي دمجت التراث الإماراتي واستخدمت المواد المستدامة.

وفي فئة "أكثر منتج متميز عرض في ADIHEX"، والمخصصة للشركات الخاصة، فازت شركة الصباح بالجائزة عن منتجاتها المبتكرة المصنوعة من مواد تقليدية تعكس الحرفية والوظيفية، وتستلهم الحرف اليدوية الإماراتية.

كما وفازت تجربة محمد بن زايد مغنس التفاعلية بجائزة "أفضل ميزة" لورشة عملها التي علّمت فن الصيد بالصقور، وركزت على ممارسات الصيد المستدام، وقدمت نصائح قيّمة حول تربية الصقور والعناية بها.

وحصل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على جائزة "أفضل جهود في الاستدامة"، تقديرًا لقيادته المتميزة في مجال الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، مع أكثر من أربعين عامًا من الابتكارات العلمية في استعادة الحبارى البرية. يعتبر طائر الحبارى جزءًا مهمًا من التراث الطبيعي والثقافي لسكان شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين.

وتُبرز المسابقات المتميزة التي أقيمت في نسخة هذا العام من ADIHEX التناغم بين التقاليد والمهارة والابتكار، وهو ما يعزز مكانة المعرض كفعالية عالمية بارزة.

وبعد برنامج حافل بالأنشطة والعروض والمسابقات التي ركزت على التراث الإماراتي واحتضان الابتكار، نجح معرض ADIHEX 2024 في تعزيز إرثه الاستثنائي وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للصيد والفروسية، ومنصة للتعليم والشراكات التجارية الجديدة، وقائد في مجال الاستدامة والابتكار.

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