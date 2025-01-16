جدة: أعلنت الخطوط السعودية عن فوزها بجائزة "أكبر تقدم في تبني حلول تحدي الطيران (TAC)" خلال تحدي الطيران (TAC) لعام 2024، ما يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران.

وقد تم تقديم الجائزة خلال حفل أقيم ضمن حدث تحدي الطيران 2024 التي استضافته "السعودية" في جدة. ويبرز هذا التكريم جهود "السعودية" في تنفيذ وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة للاستدامة في عملياتها.

وينظم تحالف سكاي تيم تحدي الطيران بهدف إعادة تشكيل مستقبل الطيران من خلال تشجيع شركات الطيران حول العالم على تبني ممارسات مستدامة عبر عملياتها. وقد ركز تحدي هذا العام على توسيع نطاق الابتكارات ودمج الاستدامة ضمن ممارسات الأعمال التشغيلية.

وتعكس مشاركة "السعودية" رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستدامة كما هو موضح في رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مما يؤكد التزامها بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري من خلال التعاون الواسع في القطاع.

وقالت مريم تلمساني، نائب رئيس مجموعة السعودية للاستدامة: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة. يتماشى نهجنا الشامل للابتكار مع رؤية السعودية 2030 والمعايير العالمية للاستدامة. ونحن نؤمن أن الاستدامة هي مسؤولية جماعية؛ ومن خلال الشراكة مع تحالف سكاي تيم وأعضائه، نضع معايير جديدة للطيران المستدام ونساهم بشكل إيجابي نحو دعم مبادرات السفر الأخضر عالميًا."

وفي عام 2023، شاركت "السعودية" في التحدي ذاته، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "تحدي رحلة الاستدامة" (TSFC)، حيث فازت بجوائز "أفضل حل مبتكر للعمليات الأرضية" و"أفضل مشاركة وتفاعل للموظفين."

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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