يهدف البنك إلى توظيف خبرته الواسعة ضمن قطاع التمويل التجاري في توفير الحلول المتطورة للشركات في المنطقة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن بنك الفجيرة الوطني عن مشاركته في مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، الفعالية الرائدة على مستوى المنطقة للتواصل وبناء العلاقات في مجال التمويل التجاري والتي تجمع أكثر من 45 جهة عارضة. وتنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الذي يجمع أبرز الشخصيات والشركات والمؤسسات في قطاع التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتفي بـ 21 عاماً من التميز، مما يتيح لبنك الفجيرة الوطني تقديم صورة شاملة حول واقع التمويل التجاري والمساهمة في توفير رؤى وأفكار قيّمة حول الأسواق.

وتأتي مشاركة بنك الفجيرة الوطني بالتزامن مع مجموعة من التغيرات الكبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، بدءاً من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية (مثل تعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع ومستويات التضخم)، وصولاً إلى العديد من برامج التحول المميزة والتي ترسم آفاقاً إيجابية في المنطقة. كما تؤكد المشاركة في هذه الفعالية التزام البنك تجاه تحقيق الاستدامة في القطاع المصرفي، وتكريس إمكاناته للارتقاء بمشهد التجارة الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دولة الإمارات.

ويغطي مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة من الآراء الهامة حول السوق، حيث يحظى بدعمٍ كبير من المؤسسات المالية الرائدة، كما أنه يستعرض مجموعة من الرؤى الاستثنائية لأكثر من 95 متحدثاً خبيراً يمثلون مختلف الشركات التجارية في المنطقة. وينضم فينكايتسواران راماسوبراموني، مدير تمويل المعدات والحلول التكنولوجية في بنك الفجيرة الوطني، إلى جلسة حوار معنية باستكشاف الطرق التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تعويض ما تفتقر إليه في مجال المعلومات، كما تسلط الجلسة الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التمويل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعاون بشكلٍ ملائم مع مزودي الخدمات والحصول على عروضٍ ائتمانية أكثر عدلاً.

ويحرص بنك الفجيرة الوطني على ترسيخ التزامه بتمكين نجاح العملاء من خلال توفير حلول الإقراض الشاملة، معتمداً على شبكته الواسعة من البنوك المراسلة في دولة الإمارات وخارجها، وما يوفره من خدمات متكاملة تلبي مختلف احتياجات التصدير لدى العملاء، وفريقه المعني بتخصيص الحلول لأنشطة الاستيراد.

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