دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف معرض "عالم القهوة 2024" في يومه الثاني مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي استقطبت الزوّار والمهتمّين بالقهوة ومنتجاتها وصناعتها وتجارتها. وتواصلت خلال اليوم مسابقات تحضير القهوة بالإضافة إلى العروض التي قدّمتها الشركات والعلامات التجارية المشاركة في جناح "روسترز فيليدج" و"برو بار"، بينما أتاح جناح "كابينغ روم" الفرصة لعشاق القهوة للتعرف على أصناف القهوة المتنوعة وتذوقها.

وشهد الحدث العالمي الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة"، إقامة عدّة محاضرات لمجموعة من المختصين. وقد تحدّث كل من أنتونيو أوريا ونوفا سيمونيلي عن "منشأ تصميم القوائم"، فيما سلّط فيليب بارتيلاك الضوء على "نظام تقييم قيمة القهوة"، بينما تضمّنت الجلسة التي قدّمها ثيرايوت دامرونغ أكاراويوات "مقدمة حول أصول قهوة لاو". كما تحدثت جوليا ليتش عن "التعمق في التحليل الحسي للمشروبات الباردة"، وتطرقت الدكتورة فابيانا كارفالهو إلى "التعمق في مفهوم التذوق".

وقال ماتيا مياتو، رئيس قسم التصدير×، في شركة "ميزر لويجي سبا": "يتيح لنا معرض عالم القهوة الفرصة لعرض منتجاتنا أمام طيفٍ واسع من محبّي القهوة وخبراء تحضيرها من مختلف أنحاء العالم؛ وتشمل المنتجات التي نعرضها معدّات طحن القهوة مثل مطحنة Philos ذات الاستخدام التجاري، ومطحنة Kony Sg. وتتميز المطحنة Philos بكونها مصممة للعمل في البيئات التجارية الخفيفة، لتمكين صانعي القهوة من الحصول على منتجات عالية الجودة ضمن بيئات عمل صغيرة المساحة، كما تعدّ هذه المطحنة سهلة الاستخدام والصيانة، وتضمن التدفّق المستمر للحبوب إلى حجرة الطحن للحصول على أفضل نتيجة. وتتميز المطحنة Kony Sg بخصائصها الكفيلة بتبسيط سير العمل، حيث تحتوي على مقياس مدمج لتوفير جرعات دقيقة ومتسقة، بالإضافة إلى نظام التحكم بتدفق الطحن GFC لمنع الشحنات الكهروستاتية في القهوة المطحونة، مع تجنب أي تكتل. وتعد هذه المطحنة خيارًا مثاليًا للمقاهي المتخصصة متوسّطة الحجم."

بدوره، قال جونيور روميرو، مدير المحتوى، في شركة "فلافا كوفي": "سعداء بمشاركتنا للمرة الأولى في معرض "عالم القهوة 2024–" في دبي"، ونحرص من خلال هذه الحيث سيكون لهذه المشاركةة دور مهم في توسيع نطاق وصولنا إلى السوق، لا سيّما وأننا شركة جديدة تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركات القهوة الأخرى،. وقد وقمنا خلال المعرض بإطلاق ثلاث نكهات جديدة من القهوة، وتسليط الضوء على التزامنا تجاه مزارعي القهوة وكافة المعنيين ضمن القطاع، وحرصنا على تقديم منتجات القهوة عالية الجودة. ونؤمن في شركة "فلافا كوفي" بأهمية الشفافية والموثوقية على صعيد منتجاتنا ، لذا نحرص على ضمان حصول الزوّار على كافة المعلومات المتعلقة بالقهوة التي ننتجها، بما في ذلك تفاصيل ومنشأ المنتج وعملية تصنيعه ونوع القهوة المستخدمة."

ويستضيف "معرض القهوة دبي 2024" أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليميّة ومحلّيّة، تعرض منتجاتها وخدماتها المتعلّقة بالصناعة، من حبوب البن الخضراء والمحمّصة، إلى أجهزة تحضير مشروباتها الغنية والمتنوعة، وصولاً إلى مقدمي خدمات التحميص وإضافة المنكِّهات والتعبئة والتغليف. وتشمل قائمة المشاركين 60 شركة وعلامة تجاريّة متواجدة في دولة الإمارات. كما ينظم المعرض على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات، بما في ذلك "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" و"البطولة الوطنية لفن اللاتيه" ومسابقتي "جوائز تصميم القهوة" و"أفضل منتج جديد".

ومن المتوقّع أن يختتم معرض عالم القهوة 2024 غداً في ثالث أيامه في قاعات زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي مترافقاً مع إعلان أسماء الرابحين بالبطولات والمسابقات وتسليمهم الجوائز.

#بياناتحكومية

- انتهى-