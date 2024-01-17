تهدف الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الأمن السيبراني في نشر الذكاء الاصطناعي

تشارك أكثر من 34 شركة للأمن السيبراني في معرض إنترسك 2024 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير

تقدم منصة «إن سايبر» المخصصة لمزودي حلول الأمن السيبراني وخبراء التكنولوجيا، حلولًا متطورة وتعزز الاتصالات بين الخبراء والمبتكرين العالميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلط مؤتمر إنترسك 2024 للأمن السيبراني الذي استضافه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، الضوء على المخاطر الأمنية المعقدة وتحديات الحوكمة المرتبطة بالاعتماد الواسع النطاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تطبيق تشات جي بي تي من قبل المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لشركة جارتنر، تتمثل مخاطر تطبيق تشات جي بي تي الأساسية المتعلقة ببيانات المشهد الأمني في الخصوصية والسرية ومخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، حيث شددت شركة جارتنر على أن أي معلومات يتم إدخالها في تطبيق تشات جي بي تي قد تصبح جزءًا من مجموعة بيانات التدريب الخاصة به إذا ما لم يتم تعطيل سجل الدردشة.

وقد سلطت الجلسة الضوء على المشهد الحالي للحوكمة واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، وتم التركيز بشكل كبير على الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي لعام 2031، لا سيما أهداف الحوكمة لتعزيز الأمن السيبراني في نشر الذكاء الاصطناعي، كما تمت مناقشة السياسات والمبادرات المحددة ذات الصلة بالمنطقة بشكل شامل.

وفي هذه المناسبة، قال فهيم صديق، مدير أمن المعلومات لدى ماجد الفطيم: "من الضروري للمؤسسات ليس فقط فهم المخاطر الأمنية الكامنة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي فحسب، بل إنشاء أطر امتثال قوية بشكل استباقي لأن التقارب بين الابتكار التقني والاعتبارات الأخلاقية والمواءمة التنظيمية هو أمر أساسي وحاسم في تنمية مشهد الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف في الشرق الأوسط".

بدوره قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: "يحتفل إنترسك بإنجاز كبير في عام 2024، ويفخر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير وزيادة الوعي عبر قطاعات الأمن العالمية في الدورة الخامسة والعشرين من المعرض، حيث يعمل مجلس الأمن السيبراني من خلال استضافة المؤتمر السنوي الثالث للأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع فريق المعرض لتقديم مجالات محتوى جديدة ومبتكرة وجلسات توعية وورش عمل إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الازدهار في الفضاء السيبراني، كما أننا نتطلع قدماً إلى استمرار نمونا وشراكتنا الإستراتيجية مع شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست وانترسك معاً".

ويرحب إنترسك 2024 إلى جانب استضافة مؤتمر الأمن السيبراني بـ 34 عارضًا في مجال الأمن السيبراني، بزيادة قدرها 10% عن دورة 2023 من المعرض، حيث يعرض كل منهم حلولاً خاصة بالقطاع، بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني، وفورتنايت، و ألفا داتا و سيسكو، و ديل و مورو هب، و مالكروف و مانيج إنجن.

كما يحتضن إنترسك 2024 منصة «إن سايبر» المخصصة لمزودي حلول الأمن السيبراني وخبراء التكنولوجيا والتي تقدم حلولًا متطورة وتعزز الاتصالات بين الخبراء والمبتكرين العالميين.

وفي هذا الإطار قال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: "تعد منصة «إن سايبر» كمبادرة استثنائية في دورة هذا العام من معرض إنترسك بدعم من مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الموقر، حيث تعد هذه الفعالية الرائدة بمثابة منصة مثالية تجتمع من خلالها كبار شركات الأمن السيبراني ومديري أمن المعلومات والمحترفين السيبرانيين تحت سقف واحد، مما يعزز التعاون ويثير المناقشات حول آخر التوجهات المتطورة".

وأضاف توشتن قائلاً: "إن التزامنا الراسخ بتعزيز الأمن الرقمي يدفعنا نحو فرص التحول وحماية المشهد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاق تأثيرنا على مستوى العالم".

هذا وتستضيف منصة "إن سايبر" مسابقة «هاك أرينا»، وهو تحدٍّ لمدة ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، تستضيفه شركة مالكروف ومؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم (CTF.ae)، حيث يُظهر المشاركون مهاراتهم في استخدام شبكة الإنترنت، وعلوم البحث الجنائي الرقمي، والتشفير، واستغلال مكامن الضعف في البرمجيات والتطبيقات، والهندسة العكسية.

كما توفر ساحة إنترسك للمبتكرين (IIA)، المدعومة من شركة يونيبرينور، للشركات الناشئة منصة مثالية لعرض المنتجات أمام المستثمرين المحتملين.

تنعقد الدورة هذا العام من إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتحتفل بمرور ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية، حيث يشهد المعرض حضور 45000 زائر ومشاركة 1000 شركة عارضة محلية ودولية، ويركز المعرض على حلول مصممة خصيصًا لمختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن التجاري والمحيطي، والأمن الداخلي والشرطة، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، وتعزيز الابتكار والاتصال عبر القطاعات.

يمكن للراغبين بالحصول على شارات دخول ممثلي وسائل الإعلام أو لمعرفة المزيد عن متطلبات التسجيل في إنترسك 2024، يرجى زيارة https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en/press.html

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نبذة عن معرض انترسك:

إنترسك هو الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، حيث سيتم تنظيمه في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "ربع قرن من إبتكار التكنولوجيا الأمنية"، ليجمع قطاع الأمن العالمي ويسرّع المناقشات لاستكشاف الاستراتيجيات والحصول على أحدث التقنيات للتحديات التي يواجهها قادة وخبراء الأمن العالميون ودعم التجارة الثنائية والابتكار العابر للحدود.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

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