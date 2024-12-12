الحدث سيسجل نمواً سنوياً في عدد الزوار المحليين والدوليين لتصل مساهمته الاقتصادية لما يزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي بين عامي 2026 و2028

الدورة الخمسون لمعرض ومؤتمر الصحة العربي تنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعتبر معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر حدث متخصص في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أهم الفعاليات العالمية السنوية في إمارة دبي، وقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو مليار درهم في عام 2024. وقد عزز هذا التأثير الاقتصادي نمو العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمارات في الرعاية الصحية.

وبحسب البيانات التي كشفت عنها شركة إنفورما، استقبل معرض الصحة العربي العام الماضي أكثر من 58 ألف زائر، واستضاف أكثر من 3600 جهة عارضة من 180 دولة خلال نسخة العام 2024، ما ساهم بأكثر من 56.2 مليون دولار أمريكي من حيث الإنفاق على الإقامة، بمتوسط ​​إقامة 5.7 ليلة في الغرفة لجميع المشاركين. وبلغ إجمالي الإنفاق على الأطعمة والمشروبات أكثر من 24.5 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تتجاوز توقعات التأثير الاقتصادي لهذا الحدث نحو 1.2 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2026-2028، وأن يتجاوز إجمالي تكاليف الإقامة 341.6 مليون دولار أميركي خلال هذه الفترة.

وسيرافق هذا النمو زيادة سنوية في أعداد الزوار والعارضين من الأسواق المحلية والدولية. ومن المتوقع أن تجذب النسخة المقبلة من معرض ومؤتمر الصحة العربي لعام 2025، والتي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 27 إلى 30 يناير، أكثر من 3800 عارض وأكثر من 60 ألف زائر.

وبهذا السياق قال روس ويليامز مدير الفعاليات في "إنفورما ماركتس": "شكل معرض ومؤتمر الصحة العربي حافزاً للتحول الاقتصادي والرعاية الصحية في دبي على مدار الخمسين عاماً الماضية. وستحتفي النسخة القادمة بهذا الإرث ودوره المهم في دفع نمو قطاعات السياحة والضيافة والاستثمار في الرعاية الصحية. وسنواصل من خلال هذا الحدث تعزيز التعاون الدولي لتصميم مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم".

وأضاف: "يعكس هذا الاحتفال بالذكرى الخمسين لهذا المعرض المكانة الاستراتيجية لدبي كمركز عالمي للرعاية الصحية. وسيواصل هذا الحدث تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعاون العالمي والاستثمارات والابتكارات الدولية التي ستعيد تعريف الرعاية الصحية لعقود قادمة."

ومنذ إطلاقه في عام 1975، تطور معرض ومؤتمر الصحة العربي من حدث إقليمي يضم 40 عارضاً إلى منصة عالمية لقطاع الرعاية الصحية. وشهد الحدث خلال العقود الخمسة الماضية استعراض الكثير من التطورات التي شكلت الرعاية الصحية الحديثة، من تقنيات التصوير الرقمي في الثمانينيات إلى التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم، مما يؤكد دوره المحوري في تطوير هذا القطاع".

وستستضيف النسخة الخمسين العديد من الأحداث والفعاليات بما في ذلك قمة الصحة المستقبلية، التي تناقش اتجاهات وتقنيات الرعاية الصحية المتطورة. كما سيطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي منتدى عالم العافية والرعاية الصحية، مع التركيز على الاستدامة والعافية والابتكارات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية دبي والإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام يوظف أحدث تكنولوجيات المستقبل.

وعلاوة على ذلك، ستسلط "منحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور"، وهي مبادرة رائدة لدعم العلماء والمهندسين الطموحين، الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز نمو قطاع الرعاية الصحية العالمية ودعم المواهب العلمية.

ويمكن للمشاركين في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 حضور تسعة مؤتمرات معتمدة للتعليم الطبي المستمر في فندق كونراد دبي، بما في ذلك الأشعة، وطب النساء والتوليد، وإدارة الجودة، والجراحة، وطب الطوارئ، ومكافحة العدوى، والصحة العامة، والتطهير والتعقيم، وقيادة الرعاية الصحية. أما مؤتمر جراحة العظام، فسيكون مفتوحاً للحضور فقط دون الحاجة إلى دعوة لحضور مؤتمر التعليم الطبي المستمر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ثلاثة منتديات أخرى تركز على المرأة في الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار.

وستشهد دورة العام المقبل أيضاً استخدام قاعة المستقبل كمنطقة عرض جديدة تضم مجموعة من العارضين لأول مرة، والنسخة الافتتاحية من (Eco-sphere)، وهي منطقة ديناميكية للصحة والرفاهية يتم تقديمها من خلال منتدى عالم العافية والرعاية الصحية. وستضم هذه المنطقة مجموعة من العارضين في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات العامة والعافية والوقاية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي.

وسيتم دعم معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 من قبل العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة مدينة دبي الطبية.

ولمزيد من المعلومات أو للتسجيل في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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