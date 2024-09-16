الشارقة، تنطلق في إمارة الشارقة يوم غدٍ (الأربعاء) في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وعلى مدى يومين، فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ويمثل منصةً فريدة لبناء شراكات استثمارية واعدة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم ما يزيد على 100 فعالية تتضمن خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل، تناقش التوجهات الاقتصادية الصاعدة في القطاعات الحديثة.

وتحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، يستكشف المنتدى دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح الاقتصادات الذكية، وتوفير الحلول المبتكرة لقطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات. كما يسلط المنتدى الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، بما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين في مشاريع مبتكرة تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءته واستدامة نموه .

مسؤولون وقادة أعمال من الإمارات والعالم

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، من بينهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة أحمد بن عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة".

ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مثل "كريس دو"، رائد مهمة المليار وصانع استراتيجيات نجاح رواد الأعمال، و"جرانت كاردون"، رجل الاقتصاد والمفكر العالمي ومؤسس استراتيجية بناء مشروع تجاري بمليون دولار في 90 يوماً، و"فوسي ثيمبكوايو"، رائد الاستثمارات المسؤولة والمؤثرة، بالإضافة إلى "أمان غوبتا"، رائد الأعمال المعروف في مجال الصوتيات والإلكترونيات.

17 شريكاً المنتدى

وتلعب الشراكات دوراً محورياً في نجاح منتدى الشارقة للاستثمار، حيث تشهد دورته السابعة مشاركة واسعة من 17 شريكاً يمثلون نخبة المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في القطاعات الاستثمارية والمالية، العقارات، التعليم، الإعلام، والاستدامة، بما يساهم في تعزيز رؤية المنتدى الرامية إلى دعم مستقبل الاقتصادات الذكية، وتوفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية.

ردهة المستثمرين

ويفتح "منتدى الشارقة للاستثمار 2024" أبوابه أمام رواد وقادة الأعمال للمشاركة في "ردهة المستثمرين"، التي تتيح فرصاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات، حيث تشهد الردهة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الشراكات والعلاقات مع المستثمرين العرب والأجانب من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى توسيع آفاق التواصل والتفاعل مع صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.

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