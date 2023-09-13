يعزّزه النموّ المتوقّع خلال السنوات الست القادمة

دبي، تتواصل استعدادات "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، لتنظيم النسخة الثالثة من معرض عالم القهوة 2024 الذي سيُقام في الفترة بين 21 و23 يناير العام المُقبل؛ ويشهد المعرض إقبالًا إقليميًا وعالميًا واسعًا من روّاد القطاع والخبراء والمختصّين على المشاركة بفعالياته، مع التوقّعات بنموّ سوق القهوة في دولة الإمارات بمعدّل 8.4 بالمائة سنويًا بين عامي 2023 و2029، وبنحو 7.5 بالمائة سنويًا بين عامي 2022 و2027 في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد أسواق القهوة في دبي والمنطقة نموًا ملحوظًا، مع توقّعات بزيادة استهلاك الفرد من القهوة في دولة الإمارات إلى 1.36 كيلوجرام في عام 2023، وتسجيل سوق القهوة في دبي إيرادات بأكثر من مليار درهم عام 2023، وفقًا لموقع "ستاتيستا"؛ وتعكس هذه الأرقام جاذبيّة القطاع، ونموّ الطلب على منتجاته، حيث تُوفّر دبي بيئة مثالية لنموّ سوق القهوة بفضل تواجد العلامات التجاريّة العالمية للمقاهي بها، ودورها كمركز لتجارتها في المنطقة، مع بلوغ عائدات التجارة الخارجية للقهوة أكثر من 3.5 مليارات درهم إماراتي خلال العقد الماضي.

نقطة تحوّل

وبفضل الاهتمام بثقافة القهوة، وتنوّع العروض التي تتيحها الإمارة، الأكثر شهرة في تقديم التجارب المبتكرة في هذا المجال، فإن معرض عالم القهوة 2024، يُمثّل نقطة تحوّل لهذا القطاع في دولة الإمارات، التي تخطّت تأثيرات هذا النموّ الملموس في سوق القهوة حدودها، ووصلت إلى الأسواق العربية المجاورة، التي استقطبت مزيدًا من العلامات التجارية العالمية المتخصصّة للعمل بها.

ثقة ونجاح

وبهذه المناسبة أكد خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لــ "دي إكس بي لايف"، على أهمية دور دبي كوجهة رائدة لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم، بفضل مكانتها الاقتصادية وبنيتها التحتية المتميّزة، وقال: "نهدف من خلال تنظيمنا لمعرض عالم القهوة، المساهمة في دعم جهود دبي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وإتاحة الفرصة للمشاركين لبناء وتعزيز علاقاتهم مع الشركات والمؤسسات العاملة في سوق القهوة في دولة الإمارات والمنطقة"، وأضاف: "يعكس توافد العلامات التجارية والشركات والخبراء العالميين للمشاركة في المعرض وفعالياته، أهميته وثقة المجتمع الدولي به، والدور البارز لدبي في تعزيز الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي".

تقنيات

وقال عمران الحمادي، المدير التنفيذي لشركة ""مجموعة كيو تريدينغ": "نتطلّع قدماً لمشاركتنا للمرة الثالثة على التوالي في ’معرض عالم القهوة 2024‘ الذي يُمثّل فرصة كبيرة بالنسبة لنا لتعزيز حضورنا، والمشاركة في نمو هذا السوق المزدهر، ويُسعدنا أن نستعرض أحدث منتجاتنا أمام زوّار المعرض، بما في ذلك ماكينات تحضير القهوة الحديثة، والمجموعة المتكاملة من الأدوات والملحقات التي تضيف قيمة فعليّة لتجربة مميزة لإعداد وتحضير القهوة. وسوف نستعرض في منصتنا محامص البنّ من "كوفي تيك انجينيرينغ"، بينما ستتمكّن فئة المحترفين والباريستا وأصحاب المقاهي من الاطلاع على أبرز ماكينات القهوة التجارية مثل (Rocket Sotto Banco) و(Rocket R9V) و (Rocket Appartamento TCA) التي تجمع أحدث التقنيات لتضمن تقديم أعلى مستويات الجودة. نحن نؤكّد التزامنا بتقديم أفضل المنتجات لعشّاق القهوة، ونتطلّع إلى بناء علاقات مثمرة وشراكات متينة في إطار هذا الحدث الإقليمي البارز".

مكانة

تحظى دبي بمكانة استثنائية لاستضافتها العديد من متاجر وسلاسل البن العالمية، ويحرص المعرض على مشاركة الشركات والمقاهي التي تقديم تجارب جديدة ومبتكرة لعشّاق القهوة، تواكب نمط الحياة السريع في دبي؛ وتشير تقديرات "ستاتيستا" لعام 2022 إلى أن 82 بالمائة من الإيرادات العالمية للقهوة تتحققّ من تناولها في المقاهي والمطاعم، بينما تأتي 18 في المائة من الإيرادات من الاستهلاك المنزلي، الذي يُتوقّع أن ينخفض درجتين بحلول عام 2025؛ وهذا النمط الحياتي الحديث يدفع قطاع القهوة نحو النموّ المتسارع، مع زيادة استهلاكها وانتشار المنشآت التي تقدّمها؛ وقد دفع هذا النجاح الكبير العلامات التجارية الإماراتية الرائدة في مجال القهوة للتوسع محليًا وإقليميًا وعالميًا، لنقل ثقافة الضيافة الإماراتية للعالم، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في عالم القهوة.

فرص

وفي هذا الصدد قال فينيسيوس استريلا، المدير التنفيذي للجمعية البرازيلية للقهوة المختصة: "سيتيح لنا معرض عالم القهوة، الفرصة لاستكشاف آخر الاتجاهات في صناعة القهوة، والاطلاع على الفرص المتاحة في الأسواق المحلية ضمن هذا القطاع، ونحن نتطلّع قدمًا للمشاركة في هذا الحدث لإيماننا بأهميته ودوره كمنصة تسلّط الضوء على كل جديد في صناعة القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد واحدة من أكبر أسواق المنتجات البرازيلية عمومًا والقهوة على وجه الخصوص"، وأضاف: "هذه هي مشاركتنا الثالثة على التوالي في المعرض، وسنسعى خلاله لتقديم خبراتنا ومعرفتنا، وإبراز إرث البرازيل في مجال إنتاج القهوة وتصنيعها، واستعراض قدراتنا في استخدام التكنولوجيا في هذا المجال".

تنوّع

تتمتّع دولة الإمارات بتنوّع ديموغرافي وثقافي كبيرين، ويُبرز المعرض هذا التنوّع، الذي يُعدّ رافدًا مهمًا لسوق القهوة في الدولة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا على مختلف أصناف ومشروبات القهوة، حيث تتطلّب تلبية جميع هذه الأذواق توافر مجموعة واسعة من أنواع القهوة وأنماط تحضيرها، ما يتيح للعلامات التجارية العالمية المشاركة آفاقًا أوسع لتعزيز حضورها محليًا وإقليميًا.

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